फाइनल से पहले सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मिचेल सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?

Mitchell Santner PC: न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने भारत के खिलाफ होने वाले 2026 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले बड़ी धमकी दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 07 Mar 2026 03:59 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच 08 मार्च, रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. खिताबी मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने 140 करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ने की बड़ी धमकी दी. 2023 में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने भारतीयों का दिल तोड़ा था. 

पिछले वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल भी अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी. अब 2026 टी20 विश्व कप का फाइनल भी इसी स्टेडियम में खेला जाएगा. खिताबी मुकाबले से पहले आइए जानते हैं कि कीवी कप्तान सेंटनर ने ऐसा क्या कहा जो बात भारतीय फैंस के दिल टूटने तक पहुंच गई. 

दिल तोड़ने में संकोच नहीं करेंगे

प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ होने वाले खिताबी मुकाबले पर सवालों के जवाब देते हुए मिचेल सेंटनर ने कहा, "टी20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए हम कुछ दिल तोड़ने में संकोच नहीं करेंगे." सीधे शब्दों में समझें, तो सेंटनर का कहना है कि वह टी20 विश्व कप की ट्रॉफी जीतने के लिए भारतीय फैंस का दिल तोड़ने में हिचकिचाएंगे नहीं. 

न्यूजीलैंड का फाइनल में पहुंचने का सफर 

ग्रुप चरण में न्यूजीलैंड ने चार में से तीन मैचों में जीत दर्ज करके सुपर-8 में कदम रखा. टीम को इकलौती हार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ झेलनी पड़ी. इसके बाद सुपर-8 में टीम सिर्फ एक जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई. सुपर-8 में कीवी टीम का पहला मुकाबला बारिश में धुल गया जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाना था. इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ खेले गए अगले मैच में न्यूजीलैंड ने 61 रनों से जीत दर्ज की. लेकिन फिर इंग्लैंड के खिलाफ सुपर-8 के आखिरी मैच में 4 विकेट से हार का सामना किया. सिर्फ एक जीत और बेहतर नेट रनरेट के चलते टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही. 

सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की भिड़ंत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुई. मुकाबले में कीवी टीम ने 9 विकेट से एकतरफा जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई. इसी अफ्रीका के खिलाफ कीवी टीम को ग्रुप चरण में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था. अब देखना दिलचस्प होगा कि न्यूजीलैंड टीम फाइनल में भारत के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करती है. 

 

यह भी पढ़ें: IND vs NZ Final: क्या फाइनल हार जाएगी टीम इंडिया? 'अहमदाबाद' का नाम सुनते ही पुराने जख्म हो जाते हैं ताजा

Published at : 07 Mar 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Mitchell Santner INDIA VS NEW ZEALAND T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup Final 2026
