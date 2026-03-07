हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाथलपति विजय और तृषा कृष्णन की फोटोज वायरल होने के बाद पत्नी संगीता का बड़ा फैसला, कोर्ट से की खास मांग

थलपति विजय और तृषा कृष्णन की फोटोज वायरल होने के बाद पत्नी संगीता का बड़ा फैसला, कोर्ट से की खास मांग

Thalapathy Vijay Divorce: तेलुगु सुपरस्टार थलपति विजय पिछले कुछ दिनों से तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. अब ताजा खबरों के मुताबित एक्टर की पत्नी संगीता ने अंतरिम रेसिडेंट की मांग की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 07 Mar 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

थलपति विजय और संगीता सोरनालिंगम शादी के करीब 27 साल बाद अलग होन जा रहे हैं. संगीता ने कुछ ही दिन पहले तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल की है. इन खबरों के बाद विजय और तृषा एक शादी समारोह में साथ में नजर आए. दोनों के एक्स्ट्रा मैरियल अफेयर की खबरों से भी सोशल मीडिया भरा पड़ा है. इसी बीच अब विजय की पत्नी ने चेन्नई हाईकोर्ट में उसी घर में रहने दिए जाने के लिए अर्जी दी है.

'हमें उसी घर में रहने दिया जाए'
न्यूज एजेंसी ANI से मिली ताजा जानकारी के अनुसार, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि संगीता ने 2026 की शुरुआत में चेंगलपट्टू जिला न्यायालय में तलाक और अंतरिम आवासीय अधिकार (Interim Residence) की मांग करते हुए कानूनी कार्यवाही शुरू की थी. साफ भाषा में कहा जाए तो संगीता फिलहाल उसी घर में रहना चाहती हैं जिसमें वो हमेशा से रहती आई हैं. इसी को लेकर उन्होंने कोर्ट से मांग की है.

इस मामले में दायर की गई पीटीशन और एफिडेविट के मुताबिक, संगीता विजय (संगीता सोरनालिंगम) पीटीशनर के रूप में लिस्टेड हैं जबकि जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जो तमिल फिल्म इंडसिट्री में थलपति विजय के नाम से पहचाने जाते हैं, रिस्पॉन्डेंट हैं. ये मामला 2026 की एस.एम.ओ.पी. कार्यवाही में एक अंतरिम आवेदन (आई.ए.) के रूप में दर्ज किया गया है.

क्यों हो रहा है तलाक?
बता दें कि थलपति विजय और संगीता ने 27 साल पहले शादी की थी. उनके दो बच्चे भी हैं. शादी के करीब 27 साल बाद संगीता ने एक्टर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है. जिसके चलते उन्होंने तलाक की मांग की है. वहीं खबरों की मानें तो तलाक के बाद विजय पत्नी स्गीता को 250 करोड़ रुपये एलिमनी के रूप में देंगे. हालांकि इस खबर की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है.

तृषा के साथ स्पॉट हुए विजय
वहीं तलाक की खबरों के बीच एक्टर विजय को हाल ही में तृषा कृष्णन के साथ एक शादी समारोह में देखा गया. ये दोनों इस समारोह में एक साथ पहुंचे थे और मीडिया को पोज भी दिए. जिसके बाद से ही इन दोनों के अफेयर की खबरें सामने आने लगी हैं.  

और पढ़ें
Published at : 07 Mar 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan Thalapathy Vijay Sangeetha Sornalingam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
थलपति विजय और तृषा कृष्णन की फोटोज वायरल होने के बाद पत्नी संगीता का बड़ा फैसला, कोर्ट से की खास मांग
थलपति विजय और तृषा कृष्णन की फोटोज वायरल होने के बाद पत्नी संगीता का बड़ा फैसला, कोर्ट से की खास मांग
साउथ सिनेमा
'अल्लू परिवार में आपका स्वागत है..' भाभी नयनिका रेड्डी का अल्लू अर्जुन ने बेहद ही खास अंदाज में किया परिवार में स्वागत
भाभी नयनिका रेड्डी का अल्लू अर्जुन ने बेहद ही खास अंदाज में किया परिवार में स्वागत
साउथ सिनेमा
रश्मिका-विजय की वेडिंग बनी टॉलीवुड की सबसे महंगी शादी? सेलिब्रेशन में खर्च कर डाले इतने करोड़
रश्मिका-विजय की वेडिंग बनी टॉलीवुड की सबसे महंगी शादी? सेलिब्रेशन में खर्च कर डाले इतने करोड़
साउथ सिनेमा
Friday Box Office: नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' की हालत खराब, जानें-फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने तोड़ा दम, जानें-फ्राइडे कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: धुरंधर की एंट्री, एक शक्तिशाली किरदार की वापसी जो पूरी बाजी पलटने का दम रखता है (07-03-2026)
Jagadhatri: 😮Shivay की खुशियों को लगी नजर! पिता का आशीर्वाद मिला पर Gunjan की जान पर बनी #sbs
Iran US-Israel War: Midnight Attack! ईरान ने दागीं 5 बैलिस्टिक मिसाइलें | War Latest Update
US Israel Iran War: इजरायल में बजे हमले वाले सायरन, मची अफरा-तफरी | Breaking | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान की राजधानी में भीषण बमबारी | War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के THAAD डिफेंस सिस्टम की बजी बैंड! ईरान की मिसाइलों ने किया तबाह, खाड़ी देशों की बढ़ी टेंशन
अमेरिका के THAAD डिफेंस सिस्टम की बजी बैंड! ईरान की मिसाइलों ने किया तबाह, खाड़ी देशों की बढ़ी टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जब जाएंगे भाजपाई, तभी घटेगी महंगाई', BJP पर बरसे अखिलेश यादव ने रूस को बताया पुराना मित्र
'जब जाएंगे भाजपाई, तभी घटेगी महंगाई', BJP पर बरसे अखिलेश यादव ने रूस को बताया पुराना मित्र
बॉलीवुड
'अपनी शर्त रखने की आजादी..' 8 घंटे की शिफ्ट पर छिड़ी बहस के बीच करीना कपूर ने किया दीपिका पादुकोण का सपोर्ट
8 घंटे की शिफ्ट पर छिड़ी बहस के बीच करीना कपूर ने किया दीपिका पादुकोण का सपोर्ट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मिचेल सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?
फाइनल से पहले सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?
विश्व
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप, फिर दी ये धमकी
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप
विश्व
ईरान के हमलों से घबराया सऊदी, रियाद पहुंचे आसिम मुनीर, क्या जंग में शामिल होगा पाकिस्तान?
ईरान के हमलों से घबराया सऊदी, रियाद पहुंचे आसिम मुनीर, क्या जंग में शामिल होगा पाकिस्तान?
ट्रेंडिंग
Video: पानी के दरिंदे को फाड़ खा गया जंगल का राजा, नदी किनारे जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
पानी के दरिंदे को फाड़ खा गया जंगल का राजा, नदी किनारे जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
शिक्षा
UPSC रिजल्ट में बड़ा ट्विस्ट, 301वीं रैंक पर दो आकांक्षा सिंह का दावा, क्या है सच?  
UPSC रिजल्ट में बड़ा ट्विस्ट, 301वीं रैंक पर दो आकांक्षा सिंह का दावा, क्या है सच?  
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Embed widget