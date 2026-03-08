बांग्लार युवा साथी योजना के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत?

Banglar Yuva Sathi Yojana: केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू करती रहती हैं. जिनका मकसद उन्हें आर्थिक सहारा देना और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करना होता है. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी योजना शुरू की है. इस योजना के तहत राज्य के पात्र युवाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी.

सरकार का मानना है कि नौकरी की तलाश या स्वरोजगार शुरू करने के दौरान युवाओं को कई तरह के छोटे-बड़े खर्चों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में यह योजना उन्हें शुरुआती आर्थिक सहयोग देने का काम करेगी. इस स्कीम का ऐलान राज्य के बजट के दौरान किया गया था और इसे जल्द लागू करने की तैयारी है. योजना लागू होने के बाद पात्र युवाओं को सीधे उनके बैंक खाते में तय राशि दी जाएगी. जानें कौन से डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत?

किन युवाओं को मिलेगा योजना का लाभ?

बांग्लार युवा साथी योजना का फायदा उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो पश्चिम बंगाल के स्थायी निवासी हैं. इसके लिए उम्र की लिमिट भी रखी गई है. योजना के तहत 21 से 40 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ यह भी जरूरी है कि आवेदक ने कम से कम दसवीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की हो.

अगर कोई व्यक्ति अभी किसी स्कूल, कॉलेज या अन्य संस्थान में पढ़ाई कर रहा है. तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा. इसके अलावा आवेदक को किसी अन्य राज्य कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, सिवाय शैक्षिक छात्रवृत्ति के. पात्र युवाओं को हर महीने 1500 रुपये की सहायता दी जाएगी.

कौनसे डाॅक्यूमेंट्स चाहिए होंगे?

इस योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं. सबसे पहले आवेदक के पास बैंक खाते से जुड़ी जानकारी होना जरूरी है. इसलिए बैंक पासबुक की कॉपी मांगी जाती है. पहचान के लिए आधार कार्ड या अन्य मान्य पहचान पत्र देना पड़ता है.

इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता साबित करने के लिए दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र या मार्कशीट भी जरूरी होती है. आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करनी होती है. कई मामलों में एक्सट्रा दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं. सभी दस्तावेज सही होने पर ही आवेदन आगे की प्रक्रिया में भेजा जाता है.

ऐसे कर सकते हैं योजना के लिए आवेदन

बांग्लार युवा साथी योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होता है. रजिस्ट्रेशन के बाद ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नंबर को सत्यापित किया जाता है. फाइनल सबमिट करने पर एक आवेदन आईडी मिलती है. जिसके जरिए बाद में आवेदन का स्टेट्स ऑनलाइन चेक किया जा सकता है.

