बांग्लार युवा साथी योजना के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत?

बांग्लार युवा साथी योजना के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत?

Banglar Yuva Sathi Yojana: पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी योजना शुरू की है. इसके तहत पात्र युवाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी. जानिए आवेदन कैसे होगा.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 08 Mar 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

Banglar Yuva Sathi Yojana: केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू करती रहती हैं. जिनका मकसद उन्हें आर्थिक सहारा देना और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करना होता है. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी योजना शुरू की है. इस योजना के तहत राज्य के पात्र युवाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी. 

सरकार का मानना है कि नौकरी की तलाश या स्वरोजगार शुरू करने के दौरान युवाओं को कई तरह के छोटे-बड़े खर्चों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में यह योजना उन्हें शुरुआती आर्थिक सहयोग देने का काम करेगी. इस स्कीम का ऐलान राज्य के बजट के दौरान किया गया था और इसे जल्द लागू करने की तैयारी है. योजना लागू होने के बाद पात्र युवाओं को सीधे उनके बैंक खाते में तय राशि दी जाएगी. जानें कौन से डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत? 

किन युवाओं को मिलेगा योजना का लाभ?

बांग्लार युवा साथी योजना का फायदा उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो पश्चिम बंगाल के स्थायी निवासी हैं. इसके लिए उम्र की लिमिट भी रखी गई है. योजना के तहत 21 से 40 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ यह भी जरूरी है कि आवेदक ने कम से कम दसवीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की हो. 

यह भी पढ़ें: FD से ज्यादा मुनाफा दे सकती हैं ये सरकारी योजनाएं, जान लीजिए अपने फायदे की बात

अगर कोई व्यक्ति अभी किसी स्कूल, कॉलेज या अन्य संस्थान में पढ़ाई कर रहा है. तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा. इसके अलावा आवेदक को किसी अन्य राज्य कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, सिवाय शैक्षिक छात्रवृत्ति के. पात्र युवाओं को हर महीने 1500 रुपये की सहायता दी जाएगी. 

कौनसे डाॅक्यूमेंट्स चाहिए होंगे?

इस योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं. सबसे पहले आवेदक के पास बैंक खाते से जुड़ी जानकारी होना जरूरी है. इसलिए बैंक पासबुक की कॉपी मांगी जाती है. पहचान के लिए आधार कार्ड या अन्य मान्य पहचान पत्र देना पड़ता है. 

यह भी पढ़ें: ईरान में जंग के बीच बदला LPG सिलेंडर बुकिंग का नियम, जानें अब कितने दिन में होगा दूसरा बुक

इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता साबित करने के लिए दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र या मार्कशीट भी जरूरी होती है. आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करनी होती है. कई मामलों में एक्सट्रा दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं. सभी दस्तावेज सही होने पर ही आवेदन आगे की प्रक्रिया में भेजा जाता है.

ऐसे कर सकते हैं योजना के लिए आवेदन

बांग्लार युवा साथी योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होता है. रजिस्ट्रेशन के बाद ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नंबर को सत्यापित किया जाता है. फाइनल सबमिट करने पर एक आवेदन आईडी मिलती है. जिसके जरिए बाद में आवेदन का स्टेट्स ऑनलाइन चेक किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: डिजिटल फ्रॉड होने पर सबसे पहले क्या करें, 25000 तक मुआवजा देने की तैयारी में सरकार

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read
Published at : 08 Mar 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Government Scheme Utility News WEST BENGAL
और पढ़ें
