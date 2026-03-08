'यह बनावट है...', आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया

अध्यात्मिक गुरु आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर रीवा एक्सप्रेस ट्रेन में प्रयागराज जाते वक्त जानलेवा हमला किया गया है. इस बीच उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर हमले के पीछे साजिश के आरोप लगाए हैं. इसके लिए उन्होंने जीआरपी पुलिस को शिकायत भी दी है. वहीं इस मामले पर अब शंकराचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है.

शंकराचार्य ने इस हमले पर आशुतोष ब्रह्मचारी का नाम बिना लिया कहा कि वे कह रहे हैं कि टॉयलेट में गए तब तक ठीक थे, लेकिन वहां से निकलने के बाद उनका यह हाल हो गया. शंकराचार्य ने कहा कि बाथरूम से निकलने के बाद उनको किसने मार दिया. केवल माहौल बनाने के लिए यह बनावट है.

शंकराचार्य ने मामले पर और क्या कहा?

शंकराचार्य ने आगे कहा कि यह सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया गया है. इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. उन्होंने आगे सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर भारत सरकार की रेल ही सुरक्षित नहीं रह गई. कोई यात्री चाहे वे आशुतोष ही क्यों न हो अगर वह यात्रा कर रहे हैं तो जीआरपी और रेल प्रशासन कहां है.

उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि कैसे किसी यात्री पर हमला हो जाता है. यह तो सुरक्षित जगह मानी जाती है. उन्होंने आगे कहा कि ऐसी जगहों पर अगर किसी के ऊपर हमला हो जाता है तो यह हमें समझ नहीं आता. इसका जवाब रेलवे प्रशासन को देना होगा.

सबूत जमा करने प्रयागराज जा रहे थे आशुतोष ब्रह्मचारी

बताया जा रहा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी शंकराचार्य के खिलाफ सबूत जमा करने के लिए प्रयागराज जा रहे थे. इस पर शंकराचार्य ने कहा कि पहली बात तो यह कि अगर कोई अकेले जा रहा है और हमला हो जाता है तो यह जवाब रेलवे प्रशासन को देना होगा.

आशुतोष ब्रह्मचारी ने क्या कहा?

आशुतोष ब्रह्मचारी ने मामले पर बताया कि हम लोग सकुमारी पीठ से अपनी गाड़ियों से निकले थे. जिसके बाद गाजियाबाद से रीवा एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी. इस ट्रेन में सुबह 5 बजे अचानक धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया. उन्होंने बताया कि इस बीच मेरी नाक काटने के प्रयास किया गया है.

उन्होंने बताया कि यौन शोषण के मामले को लेकर हमारी नाक काटने वाले सनातनी को 21 लाख रुपये की घोषणा की गई थी. इसी के तहत मेरी हत्या का प्रयास कराया गया है. इस मामले में प्रयागराज में एफआईआर दर्ज कराई है. उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद, अरविंद, प्रकाश और दिनेश के नाम की शिकायत दी है.

आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि कोर्ट को सबूत देने के लिए हम लोग आए थे. मैं यह सबूत जमा न कर पाऊं इसलिए यह हमला कराया गया है. आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि पुलिस और सरकार से मेरी सिर्फ इतनी मांग है कि मेरे पास जो सबूत हैं वे किसी भी तरह हाईकोर्ट तक पहुंचवा दिए जाएं.

