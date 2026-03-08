हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलSundar Pichai Lifestyle: 365 दिन में 2133 करोड़ की सैलरी पाने वाले इस भारतीय का घर देखा क्या? फटी रह जाएंगी आंखें

Sundar Pichai Lifestyle: 365 दिन में 2133 करोड़ की सैलरी पाने वाले इस भारतीय का घर देखा क्या? फटी रह जाएंगी आंखें

Sundar Pichai House: दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, जिनकी सैलरी सुनकर आप दंग रह जाएंगे. उन्हीं में से एक हैं सुंदर पिचाई. चलिए आपको बताते हैं उनका घर कितना शानदार है?

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 08 Mar 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

Inside Sundar Pichai Luxury House And Lifestyle: दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई एक बार फिर चर्चा में हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल की पैरेंट कंपनी Alphabet ने उनका पैकेज  अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाकर लगभग 692 मिलियन डॉलर (करीब 6361 करोड़ रुपये) कर दिया है. इस फैसले के बाद वे दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कॉर्पोरेट अधिकारियों में शामिल हो गए हैं.


Sundar Pichai Lifestyle: 365 दिन में 2133 करोड़ की सैलरी पाने वाले इस भारतीय का घर देखा क्या? फटी रह जाएंगी आंखें

रिपोर्ट के अनुसार इस पैकेज का बड़ा हिस्सा परफॉर्मेंस स्टॉक यूनिट्स के रूप में दिया जाएगा, जिनकी शुरुआती वैल्यू करीब 126 मिलियन डॉलर है. इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है. इन स्टॉक्स का भुगतान कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा. अगर Alphabet का प्रदर्शन S&P 100 इंडेक्स की तुलना में बेहतर रहता है तो इनकी वैल्यू बढ़कर लगभग 252 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है. वहीं यदि तय किए गए लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो इनका लाभ नहीं मिलेगा.

यह भी पढ़ें - हैवी मील के तुरंत बाद फ्रूट्स खाने चाहिए या नहीं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?


Sundar Pichai Lifestyle: 365 दिन में 2133 करोड़ की सैलरी पाने वाले इस भारतीय का घर देखा क्या? फटी रह जाएंगी आंखें

इसके अलावा सुंदर पिचाई को अगले तीन साल तक हर महीने रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक भी मिलेंगे, जिनकी कुल कीमत करीब 84 मिलियन डॉलर बताई जा रही है. इसके साथ ही उनका सालाना बेस सैलरी पैकेज लगभग 2 मिलियन डॉलर रखा गया है.


Sundar Pichai Lifestyle: 365 दिन में 2133 करोड़ की सैलरी पाने वाले इस भारतीय का घर देखा क्या? फटी रह जाएंगी आंखें

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल भी कम दिलचस्प नहीं है. उनके निजी गैराज में मौजूद गाड़ियां क्लास और आराम को दर्शाती हैं. timesnow की रिपोर्ट के अनुसार, पिचाई के पास Mercedes Maybach S650 है, जिसकी कीमत करीब 3.2 करोड़ रुपये बताई जाती है और यह अपने शानदार V12 इंजन और लग्जरी के लिए जानी जाती है. इसके अलावा उनके गैराज में BMW 730LD भी शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 1.35 करोड़ रुपये है और यह आरामदायक सफर के लिए मशहूर है. वहीं रोजमर्रा के सफर के लिए उनके पास Mercedes V-Class भी है, जिसकी कीमत करीब 71 लाख रुपये है.


Sundar Pichai Lifestyle: 365 दिन में 2133 करोड़ की सैलरी पाने वाले इस भारतीय का घर देखा क्या? फटी रह जाएंगी आंखें


क्या है घर की खासियत?

अगर उनके घर की बात करें तो कैलिफोर्निया के Los Altos की पहाड़ियों में फैला उनका करीब 40 मिलियन डॉलर का घर किसी लक्जरी रिसॉर्ट से कम नहीं लगता. लगभग 31 एकड़ में फैली इस संपत्ति में पहाड़ों का शानदार नजारा दिखाने वाला इन्फिनिटी पूल, सोलर पैनल से लैस पर्यावरण-अनुकूल डिजाइन, आधुनिक जिम, प्राइवेट स्पा और वाइन सेलर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. 


Sundar Pichai Lifestyle: 365 दिन में 2133 करोड़ की सैलरी पाने वाले इस भारतीय का घर देखा क्या? फटी रह जाएंगी आंखें

घर के चारों तरफ हरियाली है, जिससे पूरा माहौल शांत और सुकून भरा लगता है. इतनी सफलता के बावजूद सुंदर पिचाई अक्सर अपने साधारण बचपन को याद करते हैं. चेन्नई में पले-बढ़े पिचाई ने कई बार बताया है कि उनका शुरुआती जीवन ही उनके मूल्यों की सबसे बड़ी ताकत है. 

इसे भी पढ़ें- थार के अलावा भी भारत में हैं शानदार रेगिस्तान, जानिए देश के 5 अनोखे डेजर्ट डेस्टिनेशन के बारे में

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 08 Mar 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Google CEO Sundar Pichai Sundar Pichai Salary Sundar Pichai Net Worth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Sundar Pichai Lifestyle: 365 दिन में 2133 करोड़ की सैलरी पाने वाले इस भारतीय का घर देखा क्या? फटी रह जाएंगी आंखें
365 दिन में 2133 करोड़ की सैलरी पाने वाले इस भारतीय का घर देखा क्या? फटी रह जाएंगी आंखें
लाइफस्टाइल
Black Grapes Vs Green Grapes: काले अंगूर पर ज्यादा पेस्टिसाइड लगा होता है या हरे अंगूर पर? जानें इसे सही से साफ करने का तरीका
काले अंगूर पर ज्यादा पेस्टिसाइड लगा होता है या हरे अंगूर पर? जानें इसे सही से साफ करने का तरीका
लाइफस्टाइल
Happy Women's Day 2026: महिला दिवस पर संस्कृत श्लोक भेज दें शुभकामनाएं, बहुत गहरा है इनका अर्थ
महिला दिवस पर संस्कृत श्लोक भेज दें शुभकामनाएं, बहुत गहरा है इनका अर्थ
लाइफस्टाइल
काशी विश्वनाथ मंदिर में महिला दिवस पर विशेष दर्शन, मिलेगा फ्री प्रवेश!
काशी विश्वनाथ मंदिर में महिला दिवस पर विशेष दर्शन, मिलेगा फ्री प्रवेश!
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जोहरान ममदानी के घर के बाहर बम से अटैक की कोशिश, पुलिस हिरासत में 2 संदिग्ध, जानें पूरा मामला
जोहरान ममदानी के घर के बाहर बम से अटैक की कोशिश, पुलिस हिरासत में 2 संदिग्ध, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
साउथ सिनेमा
छोटी फैन ने पूछा शादी में क्यों नहीं बुलाया, विजय देवरकोंडा का मजेदार जवाब हुआ सोशल मीडिया पर वायरल
छोटी फैन ने पूछा शादी में क्यों नहीं बुलाया, विजय देवरकोंडा का मजेदार जवाब हुआ वायरल
स्पोर्ट्स
IND vs NZ T20I मैचों में इन खिलाड़ियों का रहा है सबसे ज्यादा 'डक' पर आउट होने का रिकॉर्ड, शर्मनाक लिस्ट में कौन-कौन शामिल
IND vs NZ T20I मैचों में इन खिलाड़ियों का रहा है सबसे ज्यादा 'डक' पर आउट होने का रिकॉर्ड, शर्मनाक लिस्ट में कौन-कौन शामिल
विश्व
US-Israel Attack Iran: 'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
इंडिया
स्पेशल कंट्रोल रूम, एडवाइजरी और जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
कंट्रोल रूम, जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
हेल्थ
गर्मी में भारी क्यों लगती है हाई-प्रोटीन डाइट? जानिए हल्के और बेस्ट प्लांट-बेस्ड प्रोटीन ऑप्शन
गर्मी में भारी क्यों लगती है हाई-प्रोटीन डाइट? जानिए हल्के और बेस्ट प्लांट-बेस्ड प्रोटीन ऑप्शन
ट्रेंडिंग
फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर क्रिकेट का बुखार, टीम इंडिया के लिए दुआओं और मजेदार पोस्ट की बाढ़
फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर क्रिकेट का बुखार, टीम इंडिया के लिए दुआओं और मजेदार पोस्ट की बाढ़
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget