FD से ज्यादा मुनाफा दे सकती हैं ये सरकारी योजनाएं, जान लीजिए अपने फायदे की बात

Investment Tips: भारत में आज भी ज्यादातर लोग निवेश के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD को सबसे सेफ ऑप्शन मानते हैं. बैंक में पैसा जमा किया और तय समय के बाद ब्याज के साथ रकम वापस मिल गई. जोखिम कम होने की वजह से लोग इस ऑप्शन पर भरोसा करते हैं. लेकिन सच यह भी है कि पिछले कुछ सालों में FD पर मिलने वाला ब्याज कई निवेशकों को बहुत आकर्षक नहीं लगता. ऐसे में कई लोग ज्यादा रिटर्न के लालच में जोखिम वाले निवेश ऑप्शन चुन लेते हैं.

जहां पैसा डूबने का खतरा भी रहता है. हालांकि अच्छी बात यह है कि सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं भी मौजूद हैं जो सेफ भी हैं और कई मामलों में FD से बेहतर रिटर्न दे सकती हैं. इन योजनाओं में लाॅन्ग टर्म में अच्छा लाभ मिल सकता है. अगर आप भी सेफ्टी के साथ अच्छा रिटर्न चाहते हैं. तो इन सरकारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

NPS में मिल सकता है बेहतर रिटायरमेंट फंड

नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS एक सरकारी रिटायरमेंट योजना है. जिसे खास तौर पर भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस योजना में निवेश की गई राशि को अलग अलग एसेट क्लास जैसे सरकारी बॉन्ड और इक्विटी में लगाया जाता है. जिससे लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बनती है. NPS का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको रिटायरमेंट के लिए एक मजबूत फंड बनाने में मदद करता है.

आमतौर पर इसमें निवेश करने वालों को करीब 8 प्रतिशत तक का औसत रिटर्न मिल सकता है. 60 साल की उम्र के बाद इसमें जमा राशि का एक हिस्सा निकाला जा सकता है, जबकि बाकी रकम से पेंशन की व्यवस्था होती है. तो साथ ही इस योजना में निवेश करने पर इनकम टैक्स रूल्स के तहत टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है.

यह भी पढ़ें: ईरान में जंग के बीच बदला LPG सिलेंडर बुकिंग का नियम, जानें अब कितने दिन में होगा दूसरा बुक

आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड

अगर आप ऐसा निवेश चाहते हैं जिसमें सेफ्टी भी हो और ब्याज भी बेहतर मिले. तो RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स पर भी नजर डाल सकते हैं. यह सीधे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं. इसलिए इसमें निवेश को काफी सेफ माना जाता है. इन बॉन्ड्स की खासियत यह है कि इनकी ब्याज दर समय समय पर बदल सकती है.

जिससे निवेशकों को बाजार के हिसाब से फायदा मिल सकता है. फिलहाल इन बॉन्ड्स पर करीब 8.05 प्रतिशत तक ब्याज मिल रहा है. जो कई बैंक FD से ज्यादा हो सकता है. इसमें निवेश की प्रोसेस भी काफी आसान है और इसे RBI रिटेल प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट भी बढ़िया ऑप्शन

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी NSC भी सरकार की पाॅपुलर बचत योजनाओं में से एक है. यह खास तौर पर उन लोगों के लिए बेस्ट मानी जाती है. जो सेफ और फिक्स रिटर्न वाला निवेश पसंद करते हैं. NSC में आमतौर पर 5 साल की मैच्योरिटी अवधि होती है और इस दौरान निवेश पर तय ब्याज मिलता रहता है. फिलहाल इस योजना पर करीब 7.7 प्रतिशत तक ब्याज दिया जा रहा है.

इसकी एक खास बात यह भी है कि इसमें निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है. छोटी रकम से निवेश शुरू करने की सुविधा इसे आम लोगों के लिए और आसान बना देती है. अगर आप लाॅन्ग टर्म के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स बचत का फायदा चाहते हैं. तो NSC एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.