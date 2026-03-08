आज, 8 मार्च को इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होने वाला है. इससे पहले क्लोजिंग सेरेमनी में सिंगर फाल्गुनी पाठक परफॉर्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. ये मैच अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है. इस बीच सिंगर ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में फैंस के सामने परफॉर्म करने को लेकर अपनी एक्साइटमेंट के बारे में बताया है.

दो रातों से नहीं सोईं फाल्गुनी पाठक

हाल ही में एएनआई से बात करते हुए फाल्गुनी पाठक ने कहा 'मैं बहुत एक्साइटेड हूं. मैं दो रातों से सोई नहीं हूं. दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप के लिए इतने दर्शकों के सामने परफॉर्म करने का यह मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा. मैं बहुत, बहुत एक्साइटेड हूं. मुझे उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा.' उन्होंने आगे कहा, 'मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. कल दुनिया भर से फैंस होंगे. मैं भी उनमें से एक हूं. मैं कल के मैच का मजा लूंगी. मुझे यकीन है, भगवान ने चाहा तो भारत यानी हम जीतेंगे.'

View this post on Instagram A post shared by Akhilesh Ganatra (@akhileshganatra)

सुखबीर सिंह ने भी जताई खुशी

बता दें, फाल्गुनी पाठक के अलावा, सिंगर सुखबीर सिंह भी आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने वाले हैं. इससे पहले उन्होंने कहा 'मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मैंने कभी क्रिकेट दर्शकों के लिए परफॉर्म नहीं किया है. यह परफॉर्मेंस बहुत खास होगी...'

फाल्गुनी पाठक के बारे में

फाल्गुनी पाठक म्यूजिक इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना और मशहूर नाम हैं, जो 1987 से लगातार सक्रिय हैं. वह खासतौर पर गुजराती लोक संगीत से प्रेरित अपने फोक और पॉप गानों के लिए जानी जाती हैं. उनके गाने देशभर में काफी पसंद किए जाते हैं और नवरात्रि के दौरान उनके लाइव परफॉर्मेंस का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है. हाल ही में उनका गाना लंदन के लिंबड़ी रिलीज हुआ था, जो पिछले साल आया था. यह गाना उनका और मेहुल सुरती का साथ में किया गया कोलैबोरेशन है, जो एल्बम उंबरो का हिस्सा है.