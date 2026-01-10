हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्लेटफॉर्म टिकट कितनी देर रहता है वैलिड? जान लें ये जरूरी नियम

Platform Ticket Validity: रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट लेना क्यों जरूरी है और इसकी वैलिडिटी को लेकर क्या नियम बने हैं. अगर आप किसी को छोड़ने या लेने जाते हैं. तो यह जानकारी आपके काम की है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Jan 2026 05:09 PM (IST)
देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि उन्हें छोड़ने और लेने आने वालों की वजह से भी रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ रहती है. ऐसे में स्टेशन के अंदर जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना जरूरी होता है. बिना प्लेटफॉर्म टिकट अंदर पकड़े जाने पर जुर्माना लग सकता है.

1/6
अक्सर लोग प्लेटफॉर्म टिकट तो ले लेते हैं. लेकिन उसके नियमों पर ध्यान नहीं देते. बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं होता कि प्लेटफॉर्म टिकट पूरे दिन के लिए वैलिड नहीं रहता. इसकी भी एक तय समय सीमा होती है. इसके साथ यात्रियों और उनके साथ आए लोगों के लिए कुछ जरूरी नियम और सुविधाएं भी जुड़ी होती हैं.
2/6
कोई भी व्यक्ति 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट लेकर पूरे दिन प्लेटफॉर्म पर नहीं रह सकता. टिकट खरीदने के समय से यह सिर्फ 2 घंटे तक ही वैलिड होता है. यानी आप अधिकतम दो घंटे तक ही स्टेशन परिसर में रुक सकते हैं. इसके बाद टिकट अपने आप अमान्य हो जाता है.
Published at : 10 Jan 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
Railway News Platform Ticket Railway Rules Utility News

