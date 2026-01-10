प्लेटफॉर्म टिकट कितनी देर रहता है वैलिड? जान लें ये जरूरी नियम

अक्सर लोग प्लेटफॉर्म टिकट तो ले लेते हैं. लेकिन उसके नियमों पर ध्यान नहीं देते. बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं होता कि प्लेटफॉर्म टिकट पूरे दिन के लिए वैलिड नहीं रहता. इसकी भी एक तय समय सीमा होती है. इसके साथ यात्रियों और उनके साथ आए लोगों के लिए कुछ जरूरी नियम और सुविधाएं भी जुड़ी होती हैं.