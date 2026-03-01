हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारत पहले कभी इतना कमजोर...', खामेनेई की मौत पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

'भारत पहले कभी इतना कमजोर...', खामेनेई की मौत पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

US Israel Iran Strike: इजरायल- US ने मिलकर ईरान पर हमला किया है. मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष का असर भारत की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 01 Mar 2026 09:39 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग जारी है. ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई समेत रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादेह और आर्म्ड फोर्सेज के चीफ ऑफ स्टाफ की भी अमेरिकी-इजरायल हमलों में मौत हो चुकी है. अपने टॉप लीडर्स को खोने के बाद ईरान ने जवाबी हमले तेज कर दिए हैं.  खामनेकी की मौत पर ईरान के अलावा कई देशों में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. अब कांग्रेस का इस पर रिएक्शन आया है. जिसमें सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं.

खेड़ा ने सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने ईरान को भारत का पारंपरिक मित्र बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका और इजरायल के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया. 

'भारत इतना कमजोर पहले नहीं दिखा'

खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'ईरान में उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई समेत अन्य ईरानी नेताओं की हत्या पर मोदी सरकार चु्प्पी साधे है. जो अमेरिका और इजरायल की आलोचना न करने की अनिच्छा को दिखाती है.' खेड़ा ने आगे लिखा, 'यह उन सभी मूल्यों के साथ घोर विश्वासघात है, जिनके लिए भारत अब तक खड़ा रहा है. भारत पहले कभी इतना कमजोर नहीं दिखा.'

इससे पहले 28 फरवरी को भी कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था. उन्होंने लिखा, 'पीएम मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला किया है. यह प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे से लौटने के बमुश्किल दो दिन के बाद हुआ है. रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के बारे में तमाम दिखावे के बाद, उन्होंने इजराइल यात्रा का इस्तेमाल इजराइल-ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए क्यों नहीं किया? क्या वह इस युद्ध का समर्थन करते हैं?' 

Published at : 01 Mar 2026 09:39 PM (IST)
Tags :
Pm Modi Iran Modi Government Pawan Khera ISRAEL ISRAEL - IRAN WAR #iran Israel Attack On Iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत पहले कभी इतना कमजोर...', खामेनेई की मौत पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'भारत पहले कभी इतना कमजोर...', खामेनेई की मौत पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
विश्व
US-Israel Iran War Live: ईरान के हमले में अमेरिका के तीन सैनिकों की मौत, इजरायल का पलटवार- तेहरान में कमांड सेंटर किया तबाह
Live: ईरान के हमले में US के तीन सैनिकों की मौत, इजरायल का पलटवार- तेहरान में कमांड सेंटर तबाह
विश्व
कनाडा में गैंगवार! रोहित गोदारा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दी खुली चुनौती, कहा- 'ये तो सिर्फ ट्रेलर है...'
कनाडा में गैंगवार! रोहित गोदारा गैंग ने लॉरेंस गैंग को दी चुनौती, कहा- 'ये तो सिर्फ ट्रेलर है'
विश्व
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
Advertisement

वीडियोज

SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
US-Israel Iran War: 'सबसे बड़ा हमला करेंगे..', ईरान को Trump ने फिर दी धमकी | Khamenai | Netnyahu
SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
Iran Israel War: कौन देश किसके साथ? खामेनेई की मौत होते ही बंट गई दुनिया | Khamenai | Netnyahu
US-Israel Iran War: अमेरिका से इंतकाम...कतर में ईरान का कोहराम ! | Netnyahu | Trump | Pakistan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
बिहार
Nalanda News: होली मिलन समारोह में बवाल, 100 राउंड फायरिंग, भोजपुरी गायक रौशन रोही समेत कई हिरासत में
नालंदा: होली मिलन समारोह में बवाल, 100 राउंड फायरिंग, भोजपुरी गायक रौशन रोही समेत कई हिरासत में
क्रिकेट
IND vs WI: टीम इंडिया को वेस्टइंडीज को कितने रनों पर रोकना होगा? ईडन गार्डन्स में कितना है सबसे बड़ा रन चेज
टीम इंडिया को वेस्टइंडीज को कितने रनों पर रोकना होगा? ईडन गार्डन्स में कितना है सबसे बड़ा रन चेज
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
विश्व
पाकिस्तान के बाद अब ईरान में फेल हुआ चीन का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9, इजरायल और अमेरिका की मिसाइलों ने कर दिया तबाह
PAK के बाद अब ईरान में फेल हुआ चीनी डिफेंस सिस्टम, इजरायल-US की मिसाइलों ने कर दिया तबाह
विश्व
खामेनेई की हत्या के बाद पाकिस्तान में भड़के लोग, समझाने गए गृहमंत्री मोहसिन नकवी को धक्के मारकर भगाया
खामेनेई की हत्या के बाद PAK में भड़के लोग, समझाने गए गृहमंत्री नकवी को धक्के मार भगाया
ट्रेंडिंग
पिंजरे के पास से गुजर रहे शख्स की शेर ने पकड़ी टांगे, खंजर जैसे पंजों में फंसी जान देख निकली लोगों की चीखें, वीडियो वायरल
पिंजरे के पास से गुजर रहे शख्स की शेर ने पकड़ी टांगे, खंजर जैसे पंजों में फंसी जान देख निकली लोगों की चीखें, वीडियो वायरल
हेल्थ
Bloating Vs Acidity: एसिडिटी या ब्लोटिंग? फर्क समझना जरूरी, वरना भारी पड़ सकती है आपकी यह अनदेखी
एसिडिटी या ब्लोटिंग? फर्क समझना जरूरी, वरना भारी पड़ सकती है आपकी यह अनदेखी
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget