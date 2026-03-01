हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीलैपटॉप से मोबाइल चार्ज करना पड़ सकता है महंगा, एक गलती से हो सकता है लाखों का नुकसान

लैपटॉप से मोबाइल चार्ज करना पड़ सकता है महंगा, एक गलती से हो सकता है लाखों का नुकसान

Phone Charging Safety Tips: फोन को लैपटॉप से चार्ज करना आसान लगता है, लेकिन यह आदत कई बार भारी पड़ सकती है. छोटी सी चूक आपके फोन को खराब कर सकती है. इसलिए इन बातों का ध्यान रखें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 01 Mar 2026 05:31 PM (IST)
Preferred Sources

Phone Charging Safety Tips: आज के दौर में फोन हर किसी की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. कॉल से लेकर पेमेंट, ऑफिस मेल से लेकर सोशल मीडिया तक सब कुछ इसी पर टिका है. इसलिए घर से निकलने से पहले लोग बैटरी फुल रखना चाहते हैं. लेकिन कई बार चार्जर साथ नहीं होता या प्लग प्वाइंट दूर होता है. 

तो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर में USB लगाकर फोन चार्ज करने लगते हैं. देखने में यह आसान जुगाड़ लगता है. पर यहां एक छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है. सवाल यह है कि क्या लैपटॉप से मोबाइल चार्ज करना सच में सुरक्षित है.

लैपटाॅप से फोन चार्जिंग क्यों न करें?

मोबाइल की बैटरी एक फिक्स वोल्टेज और करंट पर बेहतर काम करती है. फोन के साथ आने वाला चार्जर उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है. लैपटॉप का USB पोर्ट अलग पावर आउटपुट देता है. जो कई बार फोन की जरूरत से मेल नहीं खाता. एक्सपर्ट मानते हैं कि पावर सप्लाई का यह फर्क बैटरी की सेहत पर असर डाल सकता है. लंबे समय तक ऐसा करने से बैटरी की कैपेसिटी घट सकती है. ऊपर से अगर लैपटॉप में कोई तकनीकी गड़बड़ी हो. तो आपका लाखों का फोन खराब हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: बैंक लॉकर से चोरी हो जाए सामान तो कितना मिलता है मुआवजा, जान लीजिए नियम?

स्लो चार्जिंग का खतरा

लैपटॉप से चार्जिंग अक्सर धीमी होती है. कम पावर आउटपुट की वजह से फोन देर तक प्लग इन रहता है. जिससे गर्म होने का खतरा बढ़ जाता है. ओवरहीटिंग सिर्फ बैटरी ही नहीं.  बल्कि फोन के इंटरनल पार्ट्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है. कई बार यूजर सोचता है कि फोन चार्ज हो रहा है. लेकिन बैटरी परसेंटेज मुश्किल से बढ़ता है. यह स्लो चार्जिंग बैटरी लाइफ को धीरे-धीरे कम कर सकती है और परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती है.

यह भी पढ़ें: कार या बाइक पर लग गया होली का कलर, यहां जानें रंग छुड़ाने का बेस्ट तरीका

मोबाइल चार्ज करने का सही तरीका

सबसे सुरक्षित तरीका वही है जो कंपनी देती है. हमेशा फोन को उसके ऑरिजनल चार्जर से चार्ज करें. लोकल या अनजान ब्रांड के चार्जर से बचें. कोशिश करें कि बैटरी 20 पर्सेंट से नीचे न जाए और 80 से 90 पर्सेंट के बीच ही रखें. इससे बैटरी लंबे समय तक चलती है. इसके साथ ही हर किसी को अपना चार्जर देने से बचें जिससे केबल और एडेप्टर पर ज्यादा दबाव न पड़े. छोटी सी सावधानी आपके महंगे फोन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है.

यह भी पढ़ें: आज से बदल गया जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का तरीका, जानें नया नियम?

Published at : 01 Mar 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
Phone Safety Utility News Phone Charging
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
लैपटॉप से मोबाइल चार्ज करना पड़ सकता है महंगा, एक गलती से हो सकता है लाखों का नुकसान
लैपटॉप से मोबाइल चार्ज करना पड़ सकता है महंगा, एक गलती से हो सकता है लाखों का नुकसान
यूटिलिटी
कार या बाइक पर लग गया होली का कलर, यहां जानें रंग छुड़ाने का बेस्ट तरीका
कार या बाइक पर लग गया होली का कलर, यहां जानें रंग छुड़ाने का बेस्ट तरीका
यूटिलिटी
आज से बदल गया जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का तरीका, जानें नया नियम?
आज से बदल गया जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का तरीका, जानें नया नियम?
यूटिलिटी
गांव में कैसे खोल सकते हैं मुर्गी फार्म, इस बिजनेस में कितना लगता है पैसा?
गांव में कैसे खोल सकते हैं मुर्गी फार्म, इस बिजनेस में कितना लगता है पैसा?
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: इन जगहों पर ईरान की रेंज में हैं अमेरिकी मिसाइलें | Khamenei | Netnyahu | Trump
War Tension का असर: Gold-Silver बनेंगे Superhit Investment?| Paisa Live
Bollywood News: कंगना रनौत की पर्सनल लाइफ पर फिर उठे सवाल
Tum se Tum Tak:😮Aryavardhan की नई चाल, खेल-खेल में ससुर जी का दिल जीतने की तैयारी (01-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कैसे लीक हुई खामेनेई की लोकेशन? US-इजरायल ने टाइमिंग से पहले ही ईरान पर क्यों किया अटैक? जानें प्लानिंग की इनसाइड स्टोरी
कैसे लीक हुई खामेनेई की लोकेशन? US-इजरायल ने टाइमिंग से पहले ही ईरान पर क्यों किया अटैक?
दिल्ली NCR
Delhi News: खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
क्रिकेट
IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के जीत से ज्यादा हारने के चांस, वजह जान सिर पकड़ लेंगे आप
वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के जीत से ज्यादा हारने के चांस, वजह जान सिर पकड़ लेंगे आप
बॉलीवुड
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
विश्व
US Israel Iran War: 'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
विश्व
'शहरों पर बमबारी, नागरिकों की हत्या...', ममदानी ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर क्या कहा?
'शहरों पर बमबारी, नागरिकों की हत्या...', ममदानी ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर क्या कहा?
ट्रेंडिंग
जब ईरान में गूंजी थी ब्राह्मण कवि की आवाज, खामेनेई के सामने हजरत अली की शान में पढ़ी थी मनकबत, रोने लगे थे लोग, वीडियो वायरल
जब ईरान में गूंजी थी ब्राह्मण कवि की आवाज, खामेनेई के सामने हजरत अली की शान में पढ़ी थी मनकबत, रोने लगे थे लोग, वीडियो वायरल
क्रिकेट
कितने बजे शुरू होगा भारत और वेस्टइंडीज का मैच? जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कितने बजे शुरू होगा IND vs WI मैच? जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget