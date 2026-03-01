लैपटॉप से मोबाइल चार्ज करना पड़ सकता है महंगा, एक गलती से हो सकता है लाखों का नुकसान

Phone Charging Safety Tips: आज के दौर में फोन हर किसी की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. कॉल से लेकर पेमेंट, ऑफिस मेल से लेकर सोशल मीडिया तक सब कुछ इसी पर टिका है. इसलिए घर से निकलने से पहले लोग बैटरी फुल रखना चाहते हैं. लेकिन कई बार चार्जर साथ नहीं होता या प्लग प्वाइंट दूर होता है.

तो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर में USB लगाकर फोन चार्ज करने लगते हैं. देखने में यह आसान जुगाड़ लगता है. पर यहां एक छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है. सवाल यह है कि क्या लैपटॉप से मोबाइल चार्ज करना सच में सुरक्षित है.

लैपटाॅप से फोन चार्जिंग क्यों न करें?

मोबाइल की बैटरी एक फिक्स वोल्टेज और करंट पर बेहतर काम करती है. फोन के साथ आने वाला चार्जर उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है. लैपटॉप का USB पोर्ट अलग पावर आउटपुट देता है. जो कई बार फोन की जरूरत से मेल नहीं खाता. एक्सपर्ट मानते हैं कि पावर सप्लाई का यह फर्क बैटरी की सेहत पर असर डाल सकता है. लंबे समय तक ऐसा करने से बैटरी की कैपेसिटी घट सकती है. ऊपर से अगर लैपटॉप में कोई तकनीकी गड़बड़ी हो. तो आपका लाखों का फोन खराब हो सकता है.

स्लो चार्जिंग का खतरा

लैपटॉप से चार्जिंग अक्सर धीमी होती है. कम पावर आउटपुट की वजह से फोन देर तक प्लग इन रहता है. जिससे गर्म होने का खतरा बढ़ जाता है. ओवरहीटिंग सिर्फ बैटरी ही नहीं. बल्कि फोन के इंटरनल पार्ट्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है. कई बार यूजर सोचता है कि फोन चार्ज हो रहा है. लेकिन बैटरी परसेंटेज मुश्किल से बढ़ता है. यह स्लो चार्जिंग बैटरी लाइफ को धीरे-धीरे कम कर सकती है और परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती है.

मोबाइल चार्ज करने का सही तरीका

सबसे सुरक्षित तरीका वही है जो कंपनी देती है. हमेशा फोन को उसके ऑरिजनल चार्जर से चार्ज करें. लोकल या अनजान ब्रांड के चार्जर से बचें. कोशिश करें कि बैटरी 20 पर्सेंट से नीचे न जाए और 80 से 90 पर्सेंट के बीच ही रखें. इससे बैटरी लंबे समय तक चलती है. इसके साथ ही हर किसी को अपना चार्जर देने से बचें जिससे केबल और एडेप्टर पर ज्यादा दबाव न पड़े. छोटी सी सावधानी आपके महंगे फोन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है.

