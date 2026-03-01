बाराबंकी की शांत गलियां उस वक्त अचानक सुर्खियों में आ गईं जब यहां एक ऐसी बारात पहुंची, जिसे देखने के लिए लोग घरों की छतों और बालकनियों पर जमा हो गए. वजह थी इस बारात का अनोखा अंदाज. दूल्हा विदेशी और बाराती भी ज्यादातर विलायती मेहमान. लेकिन माहौल पूरी तरह देसी. बैंड-बाजे की धुन पर जब विदेशी मेहमानों ने ठुमके लगाने शुरू किए तो पूरा इलाका तालियों और हूटिंग से गूंज उठा. बारात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बाराबंकी में विदेश से आई बारात

बताया जा रहा है कि यह शादी स्थानीय परिवार और विदेशी मूल के दूल्हे के बीच हुई. बारात जैसे ही बाराबंकी की सड़कों पर निकली, राह चलते लोग रुककर नजारा देखने लगे. घोड़ी, ढोल और शहनाई के बीच सूट-बूट पहने विदेशी मेहमान बॉलीवुड गानों पर झूमते नजर आए. कुछ ने तो सिर पर साफा भी बांध लिया था और पूरी शिद्दत से देसी स्टेप्स कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे.

लंदन ठुमकदा गाने पर विदेशियों ने लगाए ठुमके

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि “लंदन ठुमकदा” और “नगाड़ा संग ढोल” जैसे गानों पर विदेशी बाराती दिल खोलकर डांस कर रहे हैं. उनके चेहरे की मुस्कान और उत्साह साफ बता रहा है कि वे इस भारतीय शादी का हर पल एंजॉय कर रहे हैं. स्थानीय युवाओं ने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाया और देखते ही देखते सड़क मिनी डांस फ्लोर में बदल गई.

यूजर्स ने की तारीफ, बोले ऐसी बारात नहीं देखी

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. यूजर्स अलग-अलग अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई इसे “इंडियन वेडिंग का ग्लोबल असर” बता रहा है तो कोई कह रहा है कि “यूपी की गलियों में इंटरनेशनल वाइब आ गई.” कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि भारतीय शादियों की असली पहचान यही मस्ती और अपनापन है, जो किसी को भी अपने रंग में रंग लेता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी विदेशी बारात देखी. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस अनोखे नजारे का गवाह बना.

