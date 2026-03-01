हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गांव में कैसे खोल सकते हैं मुर्गी फार्म, इस बिजनेस में कितना लगता है पैसा?

गांव में कैसे खोल सकते हैं मुर्गी फार्म, इस बिजनेस में कितना लगता है पैसा?

Poultry Farm In Village: गांव में मुर्गी फार्म कम लागत में शुरू किया जा सकता है. सही जगह, सही नस्ल और बेसिक देखभाल के साथ यह छोटा सेटअप भी अच्छी कमाई दे सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 01 Mar 2026 12:22 PM (IST)
Preferred Sources

Poultry Farm In Village: गांव में कम लागत वाला बिजनेस शुरू करना है तो मुर्गी फार्म एक मजबूत ऑप्शन बन सकता है. खेती के साथ-साथ अतिरिक्त आमदनी चाहिए तो पॉल्ट्री फार्मिंग आज के समय में काफी काम की साबित हो रही है. पहले लोग सोचते थे कि मुर्गी पालन से खास कमाई नहीं होती. लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है. 

सही प्लानिंग और सही नस्ल के साथ यह छोटा सेटअप भी अच्छा रिटर्न दे सकता है. इसे घर के खाली आंगन, खेत के कोने या शेड बनाकर शुरू किया जा सकता है. शुरुआत में बहुत बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती. इसलिए गांव के युवाओं और किसानों के लिए यह आसान एंट्री वाला बिजनेस माना जाता है. जान लें कैस खोल सकते हैं गांव में मुर्गी फार्म.

शुरुआत में कितनी आएगी लागत?

मुर्गी फार्म शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले साफ और हवादार जगह चाहिए. जहां पानी और दाने की व्यवस्था आसानी से हो सके. 10 से 15 मुर्गियों के साथ शुरुआत करने पर करीब 40000 से 50000 रुपये तक का खर्च आ सकता है. इसमें चूजे खरीदना, छोटा शेड बनाना, फीड और बेसिक दवाइयां शामिल होती हैं. जैसे-जैसे मुर्गियां बढ़ाते हैं निवेश भी बढ़ेगा.

अच्छी नस्ल सिलेक्ट करना बहुत जरूरी

नस्ल सिलेक्ट सबसे बड़ा फैसला है. बेहतर उत्पादन के लिए कड़कनाथ, ग्रामप्रिया, स्वरनाथ, केरी श्यामा, निर्भीक, श्रीनिधि, वनराजा और कारी उज्जवल जैसी नस्लें पाली जा सकती हैं. यह नस्लें अंडा और मांस दोनों के लिहाज से अच्छी हैं. अगर सही देखभाल और टीकाकरण हो. तो बीमारी का खतरा कम रहता है और नुकसान घटता है.

कमाई कितनी हो सकती है?

अगर कमाई की बात की जाए तो एक देसी मुर्गी सालभर में करीब 160 से 180 अंडे दे सकती है. अगर आपके पास अच्छी संख्या में लेयर मुर्गियां हैं. तो अंडों की नियमित बिक्री से हर महीने ठीकठाक इनकम आ सकती है. वहीं ब्रॉयलर या मीट के लिए पाली गई मुर्गियां कम समय में बाजार के लिए तैयार हो जाती हैं. सही मार्केट लिंक हो तो लागत से दोगुना तक रिटर्न मिल सकता है.

सरकार दे रही है मदद

सरकार भी इस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है. नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत 50 फीसदी तक सब्सिडी मिल सकती है. इसके अलावा NABARD के जरिए भी लोन और सहायता की सुविधा उपलब्ध है. कई बैंक और वित्तीय संस्थान पॉल्ट्री फार्मिंग के लिए आसान लोन देते हैं. सही प्लानिंग, नियमित देखभाल और बाजार की समझ के साथ यह गांव में टिकाऊ और मुनाफेदार बिजनेस बन सकता है.

यह भी पढ़ें: ईरान-इजरायल या मिडिल ईस्ट में फंसा है कोई अपना, इन नंबरों पर फोन कर पहुंचा सकते हैं मदद

Published at : 01 Mar 2026 12:22 PM (IST)
