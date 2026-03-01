हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आज से बदल गया जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का तरीका, जानें नया नियम?

General Platform Ticket Booking: देशभर में ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ा बदलाव लागू हो गया है. जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट की ऑनलाइन बुकिंग अब नए ऐप के जरिए होगी.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 01 Mar 2026 01:26 PM (IST)
Preferred Sources

General Platform Ticket Booking:  देश में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. किसी को नौकरी पर जाना होता है. किसी को पढ़ाई के लिए दूसरे शहर पहुंचना होता है तो कोई रोज अप डाउन करता है. ऐसे में जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए मोबाइल ऐप बड़ी राहत देते थे. लंबी लाइन से बचने के लिए ज्यादातर यात्री UTS ऐप का इस्तेमाल करते थे. 

लेकिन 1 मार्च से भारतीय रेलवे ने यह पुराना और लोकप्रिय ऐप बंद कर दिया है. अब टिकट बुकिंग का तरीका बदल चुका है. रेलवे का कहना है कि नया सिस्टम ज्यादा मार्डन और सुविधाजनक होगा. तो अब सवाल यही है कि टिकट कहां से मिलेगा और क्या नया फायदा मिलेगा. जाल लीजिए.

अब किस ऐप से बुक होंगे टिकट?

UTS ऐप बंद होने के बाद अब जनरल टिकटों की बुकिंग RailOne के जरिए होगी. यह प्लेटफॉर्म IRCTC द्वारा अधिकृत है और इसे एकीकृत टिकटिंग सिस्टम के तौर पर तैयार किया गया है. अब रिजर्वेशन टिकट, जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट सब एक ही ऐप से बुक किए जा सकेंगे. अलग-अलग ऐप रखने की जरूरत खत्म हो गई है. यूजर्स अपने पुराने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं. जिससे ट्रांजिशन आसान रहेगा और डेटा भी सेफ रहेगा.

नए ऐप के फायदे क्या हैं?

RailOne ऐप में बेहतर सर्वर स्पीड और आसान इंटरफेस दिया गया है. जिससे टिकट बुकिंग में देरी न हो. पेमेंट के लिए UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे कई ऑप्शन मिलते हैं. टिकट हिस्ट्री देखना और रिफंड लेना पहले से ज्यादा सीधा बनाया गया है. रेलवे का दावा है कि इससे ट्रांजैक्शन फेल होने की समस्या कम होगी. पीक टाइम में भी ऐप की परफॉर्मेंस स्टेबल रखने का दावा किया गया है. जिससे ऑफिस टाइम या त्योहारों में भी बुकिंग आसान रहे.

नए फीचर्स जो काम आएंगे

RailOne सिर्फ टिकट बुकिंग ऐप नहीं है. इसमें लाइव ट्रेन स्टेटस, पीएनआर चेक, ट्रेन सर्च और डिजिटल टिकट स्टोरेज जैसी सुविधाएं एक ही जगह मिलती हैं. क्यूआर कोड बेस्ड टिकट से चेकिंग प्रोसेस तेज और पेपरलेस होगी. सबसे राहत वाली बात यह है कि पुराने UTS ऐप का R Wallet बैलेंस उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करने पर नए सिस्टम में ट्रांसफर हो जाएगा. यानी आपका पैसा और रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा. कुल मिलाकर, रेलवे ने टिकटिंग को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इसे ज्यादा सरल और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की है.

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read
Published at : 01 Mar 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
Train News Utility News Railways Rules Railone App
