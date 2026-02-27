चार्ट बनने के बाद भी ट्रेन में खाली रह जाती हैं सीटें, ऐसे कर सकते हैं बुक

आप स्टेशन काउंटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्धता चेक कर सकते हैं. कई बार ट्रेन छूटने से ठीक पहले भी सीट दिख जाती है. कभी ऐसा होता है कि यात्री टिकट बुक करता है. लेकिन ट्रेन में चढ़ता ही नहीं. ऐसे मामलों में टीटीई थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सीट किसी दूसरे जरूरतमंद यात्री को दे सकता है.