हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीचार्ट बनने के बाद भी ट्रेन में खाली रह जाती हैं सीटें, ऐसे कर सकते हैं बुक

चार्ट बनने के बाद भी ट्रेन में खाली रह जाती हैं सीटें, ऐसे कर सकते हैं बुक

Railway Rules: रिजर्वेशन चार्ट बन जाने के बाद भी ट्रेन में कुछ सीटें खाली रह सकती हैं. जिससे आखिरी वक्त पर भी आपको कंफर्म टिकट मिल सकता है. जान लीजिए क्या होता है इसका प्रोसेस.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 27 Feb 2026 11:49 AM (IST)
Railway Rules: रिजर्वेशन चार्ट बन जाने के बाद भी ट्रेन में कुछ सीटें खाली रह सकती हैं. जिससे आखिरी वक्त पर भी आपको कंफर्म टिकट मिल सकता है. जान लीजिए क्या होता है इसका प्रोसेस.

देश में रोजाना कई करोड़ यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. उनकी सुविधा के लिए रेलवे हजारों ट्रेनें चलाता है. लेकिन फिर भी सीट मिलना आसान नहीं होता. ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक बार रिजर्वेशन चार्ट बन गया तो अब कोई मौका नहीं बचा.

1/6
ट्रेन में चार्ट बनने के बाद भी कुछ सीट मिल सकती है. चार्ट बनने के बाद अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं. तो रेलवे उन्हें करंट बुकिंग में डाल देता है. कई यात्री आखिरी वक्त पर टिकट कैंसिल कर देते हैं या सफर नहीं करते. ऐसी सीटें दोबारा बुक की जा सकती हैं.
ट्रेन में चार्ट बनने के बाद भी कुछ सीट मिल सकती है. चार्ट बनने के बाद अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं. तो रेलवे उन्हें करंट बुकिंग में डाल देता है. कई यात्री आखिरी वक्त पर टिकट कैंसिल कर देते हैं या सफर नहीं करते. ऐसी सीटें दोबारा बुक की जा सकती हैं.
2/6
आप स्टेशन काउंटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्धता चेक कर सकते हैं. कई बार ट्रेन छूटने से ठीक पहले भी सीट दिख जाती है. कभी ऐसा होता है कि यात्री टिकट बुक करता है. लेकिन ट्रेन में चढ़ता ही नहीं. ऐसे मामलों में टीटीई थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सीट किसी दूसरे जरूरतमंद यात्री को दे सकता है.
आप स्टेशन काउंटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्धता चेक कर सकते हैं. कई बार ट्रेन छूटने से ठीक पहले भी सीट दिख जाती है. कभी ऐसा होता है कि यात्री टिकट बुक करता है. लेकिन ट्रेन में चढ़ता ही नहीं. ऐसे मामलों में टीटीई थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सीट किसी दूसरे जरूरतमंद यात्री को दे सकता है.
Published at : 27 Feb 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Train News Railways News Utility News

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बार-बार तोड़ा ट्रैफिक रूल तो रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, नए नियम लाने जा रही सरकार
बार-बार तोड़ा ट्रैफिक रूल तो रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, नए नियम लाने जा रही सरकार
यूटिलिटी
Holi Special Trains: अब होली पर आराम से जाएं घर और चैन से करें वापसी, रेलवे लगवा रहा ट्रेनों के 1244 स्पेशल ट्रिप
अब होली पर आराम से जाएं घर और चैन से करें वापसी, रेलवे लगवा रहा ट्रेनों के 1244 स्पेशल ट्रिप
यूटिलिटी
अब रेलवे से क्लेम लेने के लिए नहीं करनी होगी दौड़-भाग, e-RCT पोर्टल से ऑनलाइन हो जाएगा काम
अब रेलवे से क्लेम लेने के लिए नहीं करनी होगी दौड़-भाग, e-RCT पोर्टल से ऑनलाइन हो जाएगा काम
यूटिलिटी
Namo Bharat Station Parking Charges: नमो भारत के किस स्टेशन पर कितना पार्किंग चार्ज? जेब कटने से पहले जान लें डिटेल्स
नमो भारत के किस स्टेशन पर कितना पार्किंग चार्ज? जेब कटने से पहले जान लें डिटेल्स
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Atideb Sarkar Speech : Europe से भारत के रिश्ते कितने फायदेमंद होंगे साबित ?
Atideb Sarkar Speech : Europe से भारत के रिश्ते कितने फायदेमंद होंगे साबित ? । Ideas Of India 2026
Atideb Sarkar Speech : बोले ABP Network के चीफ एडिटर 'भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि'
Atideb Sarkar Speech : बोले ABP Network के चीफ एडिटर 'भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि '। ABP News
Atideb Sarkar Speech : China के लिए कौन-कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं ? । Ideas Of India 2026

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
दिल्ली NCR
Delhi Liquor Policy Case में बरी आप संयोजक, फैसला आते ही भावुक हो गए अरविंद केजरीवाल, कैमरे के सामने रोने लगे
Delhi Liquor Policy Case में बरी आप संयोजक, फैसला आते ही भावुक हो गए अरविंद केजरीवाल, कैमरे के सामने रोने लगे
विश्व
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
धर्म
Rashmika Vijay Wedding: ग्लैमर के बीच आस्था का रंग! रश्मिका-विजय की शादी में काला टीका क्यों बना चर्चा का विषय
Rashmika Vijay Wedding: ग्लैमर के बीच आस्था का रंग! रश्मिका-विजय की शादी में काला टीका क्यों बना चर्चा का विषय
विश्व
अफगानिस्तान का दावा- 55 PAK सैनिक मारे, 19 सैन्य पोस्ट तबाह, 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे तालिबानी
अफगानिस्तान का दावा- 55 PAK सैनिक मारे, 19 सैन्य पोस्ट तबाह, 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे तालिबानी
ट्रेंडिंग
ये कैसी शादी है गाइज... बरात में जमकर हुई कुर्सी फाइट, वीडियो वायरल
ये कैसी शादी है गाइज... बरात में जमकर हुई कुर्सी फाइट, वीडियो वायरल
हेल्थ
वजन नहीं घट रहा तो घबराएं नहीं, ये 7 संकेत बताते हैं फैट तेजी से हो रहा है कम
वजन नहीं घट रहा तो घबराएं नहीं, ये 7 संकेत बताते हैं फैट तेजी से हो रहा है कम
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget