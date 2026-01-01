क्या आरपीएफ के जवान चेक कर सकते हैं आपका ट्रेन टिकट, आपके साथ ऐसा हो तो कहां कर सकते हैं शिकायत?

ट्रेन में टिकट चेक करने को लेकर रेलवे के नियम साफ हैं. रेलवे नियमों के अनुसार टिकट चेक करने और बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना वसूलने का अधिकार सिर्फ टिकट चेकिंग स्टाफ को है. इसमें ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी TTE और टिकट चेकिंग स्टाफ यानी TC शामिल होते हैं.