क्या आरपीएफ के जवान चेक कर सकते हैं आपका ट्रेन टिकट, आपके साथ ऐसा हो तो कहां कर सकते हैं शिकायत?
Railway Ticket Checking Rules: ट्रेन में सफर के दौरान कई यात्रियों को टिकट जांच को लेकर कंफ्यूजन होता है. ऐसे में नियम जानना और सही जगह शिकायत करना यात्रियों के अधिकारों की सेफ्टी के लिए जरूरी है.
भारतीय ट्रेनों में रोजाना करोड़ों यात्री सफर करते हैं. सफर के दौरान अक्सर यात्रियों के मन में यह सवाल आता है कि क्या ट्रेन में मौजूद कोई भी वर्दीधारी अधिकारी टिकट चेक कर सकता है. कई लोग आरपीएफ या जीआरपी के जवानों को देखकर कन्फ्यूज हो जाते हैं.
Published at : 01 Jan 2026 12:03 PM (IST)
