हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीक्या आरपीएफ के जवान चेक कर सकते हैं आपका ट्रेन टिकट, आपके साथ ऐसा हो तो कहां कर सकते हैं शिकायत?

क्या आरपीएफ के जवान चेक कर सकते हैं आपका ट्रेन टिकट, आपके साथ ऐसा हो तो कहां कर सकते हैं शिकायत?

Railway Ticket Checking Rules: ट्रेन में सफर के दौरान कई यात्रियों को टिकट जांच को लेकर कंफ्यूजन होता है. ऐसे में नियम जानना और सही जगह शिकायत करना यात्रियों के अधिकारों की सेफ्टी के लिए जरूरी है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 01 Jan 2026 12:03 PM (IST)
Railway Ticket Checking Rules: ट्रेन में सफर के दौरान कई यात्रियों को टिकट जांच को लेकर कंफ्यूजन होता है. ऐसे में नियम जानना और सही जगह शिकायत करना यात्रियों के अधिकारों की सेफ्टी के लिए जरूरी है.

भारतीय ट्रेनों में रोजाना करोड़ों यात्री सफर करते हैं. सफर के दौरान अक्सर यात्रियों के मन में यह सवाल आता है कि क्या ट्रेन में मौजूद कोई भी वर्दीधारी अधिकारी टिकट चेक कर सकता है. कई लोग आरपीएफ या जीआरपी के जवानों को देखकर कन्फ्यूज हो जाते हैं.

1/6
ट्रेन में टिकट चेक करने को लेकर रेलवे के नियम साफ हैं. रेलवे नियमों के अनुसार टिकट चेक करने और बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना वसूलने का अधिकार सिर्फ टिकट चेकिंग स्टाफ को है. इसमें ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी TTE और टिकट चेकिंग स्टाफ यानी TC शामिल होते हैं.
ट्रेन में टिकट चेक करने को लेकर रेलवे के नियम साफ हैं. रेलवे नियमों के अनुसार टिकट चेक करने और बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना वसूलने का अधिकार सिर्फ टिकट चेकिंग स्टाफ को है. इसमें ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी TTE और टिकट चेकिंग स्टाफ यानी TC शामिल होते हैं.
2/6
यह अधिकारी ट्रेन और स्टेशन दोनों जगह टिकट की जांच करते हैं और नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई करते हैं. TTE और TC के पास वैलिड पहचान पत्र, आधिकारिक रजिस्टर और जुर्माना वसूलने की कानूनी अधिकार होता है.
यह अधिकारी ट्रेन और स्टेशन दोनों जगह टिकट की जांच करते हैं और नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई करते हैं. TTE और TC के पास वैलिड पहचान पत्र, आधिकारिक रजिस्टर और जुर्माना वसूलने की कानूनी अधिकार होता है.
Published at : 01 Jan 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Train Ticket Railway Rules Utility News

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Air India Pilot Drunk: एयर इंडिया के पायलट ने प्लेन उड़ाने से पहले पी शराब, हिरासत में लिया गया, जानें कैसे पकड़ा गया
एयर इंडिया के पायलट ने प्लेन उड़ाने से पहले पी शराब, हिरासत में लिया गया, जानें कैसे पकड़ा गया
महाराष्ट्र
PMC Election: शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीनकर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीन कर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

2025 Rate Cuts Explained: RBI और Fed ने Rates क्यों घटाये? | Paisa Live
New Year Celebration: नए साल की दस्तक..पार्टी ऑल नाइट | New Year
New Year Celebration: नए साल का आगाज..जश्न बेहिसाब | New Year | 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary
हरियाणा की क्वीन...स्टेज पर धमाल | Sapna Chaudhary | New Year 2026

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Air India Pilot Drunk: एयर इंडिया के पायलट ने प्लेन उड़ाने से पहले पी शराब, हिरासत में लिया गया, जानें कैसे पकड़ा गया
एयर इंडिया के पायलट ने प्लेन उड़ाने से पहले पी शराब, हिरासत में लिया गया, जानें कैसे पकड़ा गया
महाराष्ट्र
PMC Election: शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीनकर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीन कर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
बॉलीवुड
विजय देवरकोंडा ने लेडी लव रश्मिका मंदाना संग विदेश में किया न्यू ईयर का वेलकम? तस्वीरें हुईं वायरल
विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना संग विदेश में किया न्यू ईयर का वेलकम? तस्वीरें हुईं वायरल
हेल्थ
डायबिटीज से बचने के लिए बार-बार शुगर फ्री लेते हैं आप, जानें यह कैसे बर्बाद करता है लिवर?
डायबिटीज से बचने के लिए बार-बार शुगर फ्री लेते हैं आप, जानें यह कैसे बर्बाद करता है लिवर?
यूटिलिटी
बाबा ने 50 साल पहले किराए पर दी थी दुकान, अब किराएदार से कैसे कराएं खाली?
बाबा ने 50 साल पहले किराए पर दी थी दुकान, अब किराएदार से कैसे कराएं खाली?
जनरल नॉलेज
सीएम योगी की सुरक्षा पर हर साल खर्च होते हैं कितने रुपये, जानें केंद्र या राज्य कौन उठाता है खर्च?
सीएम योगी की सुरक्षा पर हर साल खर्च होते हैं कितने रुपये, जानें केंद्र या राज्य कौन उठाता है खर्च?
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget