क्या 2026 टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान का सबसे खूंखार गेंदबाज? खुद दिया अपडेट

शाहीन शाह अफरीदी टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से करीब एक महीने पहले बिग बैश लीग में चोटिल हुए थे. इस चोट के कारण उन्होंने लीग से बाहर होना पड़ा, अब उन्होंने खुद अपनी चोट पर बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि वह अगले हफ्ते से गेंदबाजी भी शुरू कर देंगे. ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि उनकी टीम का मुख्य गेंदबाज टूर्नामेंट के पहले मैच से उनके साथ रहेगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 7 फरवरी से शुरू होगा. पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी. भारत बनाम पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होगा. अफरीदी ने बताया, "मेरा रिहैब चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की टीम इस पर नजर बनाए हुए है."

अगले हफ्ते शुरू करेंगे गेंदबाजी

शाहीन शाह अफरीदी ने आईसीसी को बताया, "मैं अभी जिम में वर्कआउट कर रहा हूं और अपनी बल्लेबाजी पर काम कर रहा हूं. मैं अगले हफ्ते से गेंदबाजी भी शुरू करूंगा. यह पिछली बार जितना गंभीर नहीं है. हड्डी पर थोड़ी सूजन है. एमआरआई रिपोर्ट उतनी चिंताजनक नहीं थी, इसमें शायद एक महीना भी न लगे. यह ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते की बात है."

ये खबर पाकिस्तान टीम और उनके प्रशंसकों के लिए राहत भरी है. पाकिस्तान ने अपना आखिरी टी20 वर्ल्ड कप 2009 में जीता था. ये टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण था, पहले संस्करण में भी टीम फाइनल तक पहुंची थी. जहां भारत ने उसे हराया था. 2022 में भी पाकिस्तान फाइनल तक पहुंची थी.

अफरीदी ने कहा, "किसी भी खेल में हमेशा उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. लेकिन मकसद हर जगह से सीखना है ताकि जब आप अपने देश के लिए खेलें, तो आप बेहतर हो चुके हों. हमारा फोकस इस बात पर था कि हम देखें कि जब हम अपने देश के लिए खेलते हैं तो हम कैसे सुधार कर सकते हैं, हम किन गलतियों को सुधार सकते हैं, किन अच्छी चीजों को जारी रख सकते हैं."

तेज गेंदबाज ने आगे कहा, "यह ज़रूरी नहीं है कि आप वहां जाकर हर मैच में पांच विकेट लें या हर मैच में 50 या 100 रन बनाएं. हर कोई बेहतर करने की कोशिश कर रहा है."

पाकिस्तान का शेड्यूल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप ए में शामिल है. टीम का पहला मैच नीदरलैंड के साथ 7 फरवरी को है. 10 फरवरी को टीम का मुकाबला अमेरिका से है. तीसरे मैच में उसका सामना 15 फरवरी को भारत से है. ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में पाकिस्तान का मैच नामीबिया के साथ 18 फरवरी को है.