तेलंगाना में जुबानी जंग की हदें पार! कांग्रेस विधायक ने KTR को दी जूतों से मारने की दी धमकी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना की राजनीति में शब्दों की मर्यादा और शालीनता एक बार फिर हाशिए पर नजर आ रही है. राज्य के वारंगल जिले से कांग्रेस विधायक नाइनी राजेंद्र रेड्डी ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव (KTR) को धमकी दी है, उनके वारंगल में कदम रखने पर उन्हें जूतों से पीटा जाएगा. रेड्डी ने कहा कि केटीआर सत्ता जाने की हताशा में अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं.

उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल बंद नहीं किया, तो उन्हें वारंगल आने पर जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा और लोग उन्हें जूतों से पीटकर वापस भेजेंगे.

राहुल गांधी पर केटीआर की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद

इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब केटीआर ने एक जनसभा में कांग्रेस सरकार पर चुनावी वादों से मुकरने का आरोप लगाया. केटीआर ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान अशोक नगर में 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, जिसे निभाने में वे विफल रहे.

केटीआर ने कहा था, ‘झूठे वादे करने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए.’ यही नहीं, उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी निशाने पर लेते हुए कहा, ‘किसानों की कर्जमाफी और बीसी (BC) आरक्षण जैसे मुद्दों पर जनता को धोखा देने के लिए कांग्रेस नेतृत्व को सैकड़ों बार फांसी होनी चाहिए.’

रेवंत रेड्डी ने पूर्व सीएम केसीआर को लेकर दिया था बयान

उल्लेखनीय है कि केटीआर का यह तीखा बयान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की उस टिप्पणी के जवाब में आया था, जिसमें उन्होंने कथित भ्रष्टाचार के लिए राज्य के पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव (KCR) के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई की बात कही थी. फिलहाल, तेलंगाना की सत्ता और विपक्ष के बीच यह टकराव अब व्यक्तिगत हमलों और धमकियों के स्तर पर पहुंच गया है, जिसने राज्य की लोकतांत्रिक चर्चाओं को एक नई और चिंताजनक दिशा में मोड़ दिया है.

यह भी पढ़ेंः कांग्रेस के कानून विभाग ने बैठक में बनाया बड़ा एक्शन प्लान, तहसील स्तर तक बनेगा संगठन

