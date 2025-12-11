हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?

टी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?

भारत के टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टी20 इंटरनेशनल में 16 पारी पहले अर्धशतक लगाया था. वहीं, इस फॉर्मेट में गिल से बेहतर रिकॉर्ड होने के बावजूद संजू सैमसन टीम से बाहर हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 11 Dec 2025 01:03 PM (IST)
Sanju Samson has Better T20Is Record Than Shubman Gill: टी20 इंटरनेशनल में, जब से शुभमन को उप-कप्तान बनाया गया है तब से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी टूट गई है.  अब अभिषेक के साथ शुभमन ओपनिंग करने आते हैं. वहीं, संजू सैमसन को तो अब प्लेइंग इलेवन में भी जगह नहीं मिल रहा है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच कटक में खेला गया था, जिसमें भी संजू प्लेइंग इलेवन से बाहर थे. सीरीज का दूसरा मैच आज यानी 11 दिसंबर, 2025 को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भी सैमसन को जगह मिलती मुश्किल नजर आ रही है. इसी बीच, शुभमन गिल अपने टी20 फॉर्मेट में गिरती फॉर्म को लेकर सवालों के घेरे में हैं.

शुभमन ने 16 पारी पहले लगाया था अर्धशतक

टी20 इंटरनेशनल में बतौर सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जो उनके खेल पर दिख रहा है. इस फॉर्मेट में गिल को जबरदस्ती एडजस्ट किया गया है जबकि उनकी वजह से संजू सैमसन को लगातार प्लेइंग इलेवन से बाहर किया गया है और यशस्वी जायसवाल जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज टीम से बाहर रखा जा रहा है. रिकॉर्ड पर नजर डाले तो पता चलता है कि पिछली 16 टी20 पारियों में गिल के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया है. इस दौरान आठ पारियां तो ऐसी रही है, जिसमें वो 15 या उससे कम के स्कोर पर आउट हुए हैं. दूसरी ओर संजू सैमसन बतौर सलामी बल्लेबाज अपनी पिछली 12 पारियों में तीन शतक लगा चुके हैं.

पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल

भारत के पूर्व टेस्ट खिलाड़ी और जाने-माने कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भी टी20 इंटरनेशनल में शुभमन गिल की जगह पर सवाल उठाए है और साथ-ही इस छोटे फॉर्मेट में गिल के हालिया फॉर्म पर भी सवाल खड़े किए हैं. आकाश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि शुभमन जरूरत से ज्यादा कोशिश करने के चक्कर में लगातार फेल हो रहे हैं.

Published at : 11 Dec 2025 01:03 PM (IST)
Abhishek Sharma YASHASVI JAISWAL SANJU SAMSON SHUBMAN GILL IND VS SA CRICKET
इंडिया
दिल्ली NCR
विश्व
क्रिकेट
