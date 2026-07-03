EPFO Update: अब ब्याज के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार, 15 जुलाई से मिलेंगी ये नई सुविधाएं

PF Interest Update: देश के करोड़ों PF खाताधारकों के लिए जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) अपने सिस्टम में कई अहम बदलाव करने जा रहा है, जिससे PF से जुड़ी सेवाएं पहले के मुकालबे ज्यादा तेज और आसान हो जाएंगी. EPFO के मुताबिक, 15 जुलाई 2026 से नई सुविधाओं की शुरुआत हो सकती है.

इन बदलावों के जरिए PF खाते में ब्याज का पैसा जल्द जमा होने की व्यवस्था तैयार की जाएगी. इसके अलावा एटीएम (ATM) के जरिए PF का पैसा निकालने की सुविधा की भी शुरु की जा सकती है. वहीं, इस नई सुविधा का शुभारंभ जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारेंगे.

कब शुरू होगी नई सुविधा?

EPFO ने नए नियम लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है. इससे जल्द ही PF खाताधारकों को ATM के जरिए भी पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है. फिलहाल इस सुविधा को शुरू करने के लिए तकनीकी काम पूरा किया जा रहा है. उम्मीद है कि 15 जुलाई 2026 तक इसकी शुरुआत की जाएगी.

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अब जल्दी मिलेगा पीएफ का ब्याज

अब EPF खाताधारकों को ब्याज के लिए लंबा इंतेजार नहीं करना पड़ सकता है. नए बदलाव के तहत ब्याज दर तय होने के करीब 10 दिनों के भीतर ही रकम सीधे PF खाते में जमा करने की तैयारी की जा रही है. पहले ब्याज की रकम अक्टूबर-नवंबर तक खातों में पहुंचती थी. हालांकि, 2025-26 के लिए तय किए गए 8.25% ब्‍याज अभी तक कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ है, जबकि केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने इसे मार्च में ही मंजूरी दे दी थी.

EPFO के मुताबिक PF खाते में जमा पैसा सरकारी सुरक्षा के दायरे में रहती है. वहीं बैंक में जमा राशि पर तय सीमा तक ही सुरक्षा मिलती है, वहीं PF की राशि की सरकार गारंटी देती है, इसलिए PF में जमा पैसे के डूबने का कोई खतरा नहीं होता है.

नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए क्या करें?

UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) एक्टिव रखें.

आधार, पैन और अन्य जरूरी KYC पूरी कर लें.

बैंक खाता का IFSC कोड और अकाउंट नंबर EPFO पोर्टल पर सही तरीके से अपडेट रखें.

मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भी अपडेट रखें, ताकि नई सुविधा का लाभ उठाने में आपको किसी तरह की परेशानी न हो.

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