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हिंदी न्यूज़ऑटोदिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस पर सड़क धंसने से हो जाए हादसा तो कैसे मिलेगा मुआवजा? जानें नियम

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस पर सड़क धंसने से हो जाए हादसा तो कैसे मिलेगा मुआवजा? जानें नियम

How to Claim Road Damage Compensation: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने पर मुआवजा कैसे मिलेगा? जानें NHAI के नियम, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और क्लेम करने का पूरा आसान प्रोसेस.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 11:40 AM (IST)
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How to Claim Road Damage Compensation: पहले खराब सड़कों के चलते हमारा सफर लंबा और थकान भरा रहता था. लेकिन अब हर तरफ एक्सप्रेसवे बनने से लंबी यात्रा करना आसान हो गया है. लेकिन एक्सप्रेसवे पर पिछले कुछ समय से दुर्घटनाओं की खबर भी बढ़ती जा रही है. बता दें कि, 2 महीने पहले ही सरकार ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था. हाल ही में सड़क धंसने जैसी खबरें सामने आने के बाद लोगों के मन में यह बड़ा सवाल है कि अगर इस तरह की किसी लापरवाही या हादसे में कोई नुकसान होता है. 

तो मुआवजे का क्या नियम है. NHAI और सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे हादसों में पीड़ित या उनके परिवार वाले भारी-भरकम मुआवजे के हकदार होते हैं बशर्ते उन्हें सही कानूनी प्रक्रिया पता हो. तो चलिए जानतें हैं आप इस मुआवजा कैसे क्लेम कर सकते हैं. 

मुआवजा देने की है इनकी जिम्मेदारी

बता दें कि, अगर एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी से सफर कर रहे हैं अचानक से सड़क धंसने या खराब कंस्ट्रक्शन की वजह से कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है. तो आप सिर्फ अपने व्हीकल इंश्योरेंस पर निर्भर नहीं रहते हैं. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी की यह कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वे रोड को सुरक्षित रखें. 

इसलिए इस तरह के सड़क हादसों को रोड अथॉरिटी की लापरवाही माना जाता है. आप मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल में जाकर NHAI के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं और कोर्ट लापरवाही के आधार पर मुआवजा तय करता है. जिससे आप को इस एक्सीडेंट से हुए नुकसान की भरपाई हो सके.

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ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी?

जानकारी के लिए बता दें हादसे के बाद मुआवजा पाने की कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स होने बेहद जरूरी हैं. एक्सीडेंट के बाद आप सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में हादसे की FIR दर्ज कराएं. 

जिसमें सड़क धंसने या खराब रोड कंस्ट्रक्शन की बात लिखी हो. इसके अलावा, दुर्घटना स्थल की तस्वीरें या वीडियो, गाड़ी को हुए नुकसान का एस्टीमेट, मेडिकल बिल, डिस्चार्ज समरी और घायल या मृतक का आय प्रमाण पत्र संभालकर रखें. ये सभी डॉक्यूमेंट्स ट्रिब्यूनल में मुआवजा पाने में आपकी मदद करेगा.

हिट एंड रन में मुआवजा कैसे क्लेम करें?

अगर एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के बाद अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और भाग गया. तो इसे हिट एंड रन मामला माना जाएगा. सरकार की नई सॉलिडैरियम स्कीम के तहत हिट एंड रन मामलों में गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 हजार और मौत होने की स्थिति में 2 लाख रुपये तक का मुआवजा सरकार की तरफ से तुरंत दिया जाता है. इसके लिए आपको जिला मजिस्ट्रेट या क्लेम कमिश्नर के पास आवेदन करना होता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 03 Jul 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Delhi Dehradun Expressway Accident Compensation Rules Nhai Accident Claim Road Damage Compensation
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