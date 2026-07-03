हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen’s T20 World Cup में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे, देखें पूरी लिस्ट

Women’s T20 World Cup में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे, देखें पूरी लिस्ट

Women’s T20 World Cup 2026 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने-सामने होंगे. ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है, जबकि इंग्लैंड पांचवीं बार फाइनल में पहुंची है. भारत अब तक सिर्फ एक बार फाइनल खेल सका है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 03 Jul 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

Women’s T20 World Cup 2026 के फाइनल की तस्वीर पूरी हो गई है. ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड ने भी खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की की है. ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया है, जबकि इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया है. ऑस्ट्रेलिया पहले से ही इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने और सबसे अधिक खिताब जीतने वाली टीम बनी हुई है.

महिला टी20 विश्व कप के इतिहास पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम साबित हुई है. कंगारू टीम सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंची है, जबकि इंग्लैंड ने इस बार पांचवीं बार फाइनल में जगह बनाई है. वहीं भारतीय टीम इस सूची में काफी पीछे है. भारत अब तक सिर्फ एक बार ही महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है और उस मुकाबले में उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार मिली है.

इस सूची में तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है, जिसने अब तक तीन बार फाइनल खेला है. दक्षिण अफ्रीका दो बार फाइनल तक पहुंची है. वहीं वेस्टइंडीज और भारत ने एक-एक बार फाइनल में जगह बनाई है. वेस्टइंडीज अपनी इकलौती फाइनल उपस्थिति को खिताब में बदलने में सफल रही है.

Women’s T20 World Cup में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें

8 - ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम
5 - इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम
3 - न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम
2 - दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम
1 - वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम
1 - भारत महिला क्रिकेट टीम

यह भी पढ़ें- Lionel Messi Viral Video: स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की ली गई तलाशी, बैग और जूते को भी नहीं छोड़ा, Video वायरल

इन छह टीमों के अलावा कोई अन्य देश महिला टी20 विश्व कप के फाइनल तक नहीं पहुंचा है. टूर्नामेंट का 10वां संस्करण खेला जा रहा है और अब सिर्फ फाइनल मुकाबला बाकी है. ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड आठवीं बार फाइनल खेलने उतरने वाली है. टीम पहले ही छह बार ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है, जिससे इस टूर्नामेंट में उसका दबदबा साफ नजर आता है.

यह भी पढ़ें- राहुल द्रविड़ की याद दिला गए समित द्रविड़, महाराजा ट्रॉफी में शानदार पारी खेलकर बटोरी सुर्खियां

अब तक खेले गए नौ संस्करणों में ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा छह खिताब जीते हैं. इसके अलावा इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड ने एक-एक बार महिला टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है.

Published at : 03 Jul 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
ICC Women's T20 World Cup 2026 ICC Women's T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Women’s T20 World Cup में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे, देखें पूरी लिस्ट
Women’s T20 World Cup में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
ICC महिला टी20 विश्व कप 2026 फाइनल कब, कहां और कैसे देखें? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी सारी जानकारी
ICC महिला टी20 विश्व कप 2026 फाइनल कब, कहां और कैसे देखें? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी सारी जानकारी
क्रिकेट
नाबालिग यौन शोषण के मामले में दोषी करार, ये क्रिकेटर अब जाएगा जेल
नाबालिग यौन शोषण के मामले में दोषी करार, ये क्रिकेटर अब जाएगा जेल
क्रिकेट
राहुल द्रविड़ की याद दिला गए समित द्रविड़, महाराजा ट्रॉफी में शानदार पारी खेलकर बटोरी सुर्खियां
राहुल द्रविड़ की याद दिला गए समित द्रविड़, महाराजा ट्रॉफी में शानदार पारी खेलकर बटोरी सुर्खियां
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Monsoon Disaster | Cloudburst in Kashmir: बादल फटा, आफत गिरी! कुपवाड़ा से अनंतनाग तक तबाही का मंजर!
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: अग्नि परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी?
Akhilesh | UP Election 2027: PDA या हिंदुत्व? 2027 के महासंग्राम में अखिलेश यादव की नई सियासी बिसात!
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया के 'खूनी दिमाग' का पॉलीग्राफ टेस्ट खोलेगा राज?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, तेहरान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अयातुल्लाह खामेनेई को दी श्रद्धांजलि
ईरान पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, तेहरान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अयातुल्लाह खामेनेई को दी श्रद्धांजलि
बिहार
प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'
प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'
न्यूज़
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप के बीच पसरा मातम, गोली माकर फुटबॉलर की हत्या, 5 महीने पहले हुई थी शादी
FIFA वर्ल्ड कप के बीच पसरा मातम, गोली माकर फुटबॉलर की हत्या, 5 महीने पहले हुई थी शादी
बॉलीवुड
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
इंडिया
Explained: ये मजाक नहीं है... दिल्ली की 41 डिग्री सेल्सियस में 53 डिग्री गर्मी की वजह पाकिस्तान! साइंस का बड़ा खुलासा क्या?
ये मजाक नहीं... दिल्ली की 41 डिग्री में 53 डिग्री गर्मी की वजह PAK! साइंस का बड़ा खुलासा क्या?
ऑटो
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस पर सड़क धंसने से हो जाए हादसा तो कैसे मिलेगा मुआवजा? जानें नियम
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस पर सड़क धंसने से हो जाए हादसा तो कैसे मिलेगा मुआवजा? जानें नियम
लाइफस्टाइल
Birth Rate Decline: टूट गया 50 साल का रिकॉर्ड! जन्म लेने वाले बच्चों से ज्यादा हो रही मौतें, आंकड़े हैरान करने वाले
टूट गया 50 साल का रिकॉर्ड! जन्म लेने वाले बच्चों से ज्यादा हो रही मौतें, आंकड़े हैरान करने वाले
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget