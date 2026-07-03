Women’s T20 World Cup 2026 के फाइनल की तस्वीर पूरी हो गई है. ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड ने भी खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की की है. ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया है, जबकि इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया है. ऑस्ट्रेलिया पहले से ही इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने और सबसे अधिक खिताब जीतने वाली टीम बनी हुई है.

महिला टी20 विश्व कप के इतिहास पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम साबित हुई है. कंगारू टीम सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंची है, जबकि इंग्लैंड ने इस बार पांचवीं बार फाइनल में जगह बनाई है. वहीं भारतीय टीम इस सूची में काफी पीछे है. भारत अब तक सिर्फ एक बार ही महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है और उस मुकाबले में उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार मिली है.

इस सूची में तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है, जिसने अब तक तीन बार फाइनल खेला है. दक्षिण अफ्रीका दो बार फाइनल तक पहुंची है. वहीं वेस्टइंडीज और भारत ने एक-एक बार फाइनल में जगह बनाई है. वेस्टइंडीज अपनी इकलौती फाइनल उपस्थिति को खिताब में बदलने में सफल रही है.

Women’s T20 World Cup में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें

8 - ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम

5 - इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम

3 - न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम

2 - दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम

1 - वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम

1 - भारत महिला क्रिकेट टीम

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इन छह टीमों के अलावा कोई अन्य देश महिला टी20 विश्व कप के फाइनल तक नहीं पहुंचा है. टूर्नामेंट का 10वां संस्करण खेला जा रहा है और अब सिर्फ फाइनल मुकाबला बाकी है. ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड आठवीं बार फाइनल खेलने उतरने वाली है. टीम पहले ही छह बार ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है, जिससे इस टूर्नामेंट में उसका दबदबा साफ नजर आता है.

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अब तक खेले गए नौ संस्करणों में ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा छह खिताब जीते हैं. इसके अलावा इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड ने एक-एक बार महिला टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है.