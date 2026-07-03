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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीMarriage Certificate: शादी के बाद ये एक दस्तावेज बदल देगा कई मुश्किलें, जानें मैरिज सर्टिफिकेट के बड़े फायदे

Marriage Certificate: शादी के बाद ये एक दस्तावेज बदल देगा कई मुश्किलें, जानें मैरिज सर्टिफिकेट के बड़े फायदे

Marriage Registration: शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है, क्योंकि यह कई सरकारी और कानूनी कामों में जरूरी दस्तावेज होता है तथा भविष्य में मिलने वाले कई महत्वपूर्ण लाभ सुनिश्चित करता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 03 Jul 2026 11:31 AM (IST)
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Marriage Certificate Benefits: शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच भी एक खास रिश्ता होता है.  सभी धर्मों में इसकी खास मान्यता है. भारत में ज्यादातर शादियां धार्मिक रीति-रिवाजों के मुताबिक संपन्न होती हैं, ऐसे में अक्सर लोग सरकारी मैरिज सर्टिफिकेट (विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र) बनवाने को कोई खास नहीं देते हैं.

अगर आपके पास भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको भविष्य में कई सरकारी और कानूनी कामों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं आखिर शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना क्यों जरूरी है और आपको कौन-कौन से बड़े फायदे मिलते हैं.

क्यों है जरूरी मैरिज सर्टिफिकेट?

मैरिज सर्टिफिकेट सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह आपके अधिकारों की हिफाजत करने वाला डाॅक्यूमेंट है. खासतौर पर मैरिज सर्टिफिकेट आपके रिश्ते को कानूनी मान्यता देता है कि आप दोनों पति-पत्नी हैं. इसके अलावा यह सरकारी और कई जरूरी कामों में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. 

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क्या है मैरिज सर्टिफिकेट फायदे?

  • कानूनी पहचान: पति-पत्नी के रिश्ते का आधिकारिक और कानूनी प्रमाण मिलता है. यह इस बात का खास सबूत होता है कि आप दोनों पति-पत्नी हैं.
  • पासपोर्ट और वीजा: शादी के बाद अगर आप अपने पत्नी का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आपके लिए मैरिज सर्टिफिकेट बेहद जरूरी है. आमतौर पर देखा जाता है कि पासपोर्ट और वीजा के लिए अप्लाई करने पर मैरिज सर्टिफिकेट की मांग की जाती है, ऐसे में अगर आपके पास यह डाॅक्यूमेंट नहीं है तो यह आपके लिए परेशानी की वजह बन सकता है.
  • बैंक खाता और बीमा: शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाने, जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में नॉमिनी जोड़ने और अन्य वित्तीय कार्यों में इससे काफी मदद मिलती है.
  • प्रॉपर्टी और उत्तराधिकार के दावे: भविष्य में किसी भी अनहोनी की स्थिति में संपत्ति, बैंक में जमा पैसे या अन्य कानूनी अधिकारों पर हक जताने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट ही सबसे जरूरी डाॅक्यूमेंट है.
  • नाम बदलने: शादी के बाद अक्सर नाम, उपनाम या पता बदलने के लिए आधार, पैन और अन्य सरकारी दस्तावेजों में इसका खासतौर पर इस्तेमाल प्रूफ के लिए किया जाता है.
  • सरकारी योजनाओं का लाभ: सरकार द्वारा चलाई जा रही कई सरकारी योजनाओं और पारिवारिक लाभों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी दस्तावेज के रूप में मांगा जाता है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 03 Jul 2026 11:30 AM (IST)
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Marriage Certificate Utility News Marriage Registration Marriage Certificate Benefits
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