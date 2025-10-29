फ्री एलपीजी सिलेंडर का बड़ा मौका, जानें कौन ले सकता है इस योजना का फायदा

इस योजना के तहत लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन के साथ चूल्हा और पहली बार गैस सिलेंडर भी मुफ्त मिलता है. कुछ मामलों में रिफिल पर भी सरकार छूट देती है. अगर आप भी उज्ज्वला योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो देर न करें. जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करें.