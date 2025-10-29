हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फ्री एलपीजी सिलेंडर का बड़ा मौका, जानें कौन ले सकता है इस योजना का फायदा

फ्री एलपीजी सिलेंडर का बड़ा मौका, जानें कौन ले सकता है इस योजना का फायदा

PM Ujjwala Yojana: सरकार फ्री एलपीजी सिलेंडर देने के लिए योजना चला रही है. योजना में कौन-कौन कर सकता है आवदेन. क्या है इसके लिए पात्रता. जान लीजिए पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Oct 2025 04:45 PM (IST)
PM Ujjwala Yojana: सरकार फ्री एलपीजी सिलेंडर देने के लिए योजना चला रही है. योजना में कौन-कौन कर सकता है आवदेन. क्या है इसके लिए पात्रता. जान लीजिए पूरी जानकारी.

सरकार देश के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की योजनाएं चलाती है. इन्हीं में से एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. जिसके तहत गरीब परिवारों को बिल्कुल फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाते हैं.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है कि देश के हर घर गैस कनेक्शन पहुंचे और महिलाएं धुएं से होने वाली बीमारियों से बच सकें. उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी. इस योजना के जरिए सरकार ने लाखों परिवारों तक एलपीजी गैस पहुंचाई है.
जो महिलाएं पहले लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाती थीं. इससे न केवल उन्हें इससे छुटकारा मिला है. बल्कि इसका पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ा. अब सरकार इस योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर देने का फायदा फिर से दे रही है.
इस योजना का लाभ वही परिवार ले सकते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं या जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना यानी SECC 2011 में दर्ज है. इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, प्रधानमंत्री आवास योजना या अंत्योदय कार्ड धारक भी पात्र माने गए हैं.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज होने चाहिए. आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है.
ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक LPG पोर्टल पर जाना होग. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपनी नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर फॉर्म भरना होता है. एजेंसी के कर्मचारी आपके दस्तावेजों की जांच करते हैं और सब कुछ सही मिलने पर गैस कनेक्शन जारी किया जाता है.
इस योजना के तहत लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन के साथ चूल्हा और पहली बार गैस सिलेंडर भी मुफ्त मिलता है. कुछ मामलों में रिफिल पर भी सरकार छूट देती है. अगर आप भी उज्ज्वला योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो देर न करें. जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करें.
Published at : 29 Oct 2025 04:45 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

