फ्री एलपीजी सिलेंडर का बड़ा मौका, जानें कौन ले सकता है इस योजना का फायदा
PM Ujjwala Yojana: सरकार फ्री एलपीजी सिलेंडर देने के लिए योजना चला रही है. योजना में कौन-कौन कर सकता है आवदेन. क्या है इसके लिए पात्रता. जान लीजिए पूरी जानकारी.
सरकार देश के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की योजनाएं चलाती है. इन्हीं में से एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. जिसके तहत गरीब परिवारों को बिल्कुल फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाते हैं.
Published at : 29 Oct 2025 04:45 PM (IST)
