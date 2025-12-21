फिल्म धुरधंर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म की हर तरफ तारीफ हो रही है. अब मुकेश खन्ना ने फिल्म धुरंधर की तारीफ की है. साथ ही उन्होंने रणवीर सिंह की भी तारीफ की है.

मुकेश खन्ना ने की धुरंधर की तारीफ

मुकेश खन्ना ने अपने वीडियो में कहा कि धुरंधर उन चंद फिल्मों में से है, जिसके सारे एलीमेंट क्लीन हैं. उन्होंने कहा, 'परफेक्ट फिल्म है, कमर्शियल फिल्म है और ऐसी फिल्म जो ऑडियंस को हिट करती है.'

उन्होंने कहा, 'धुरंधर में हर डिपार्टमेंट ने शानदार काम किया है, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, एक्शन, राइटिंग. सभी ने अपना बेस्ट दिया है. तो इसी कारण से आप फिल्म को धुरंधर कह सकते हैं.'

उन्होंने अक्षय खन्ना की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, 'आप सभी जानते हैं कि अक्षय खन्ना की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है. उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया है. कुछ समय पहले तक वो हीरो हुआ करते थे. उनकी कुछ फिल्में चली और कुछ नहीं. लेकिन उन्होंने हर फिल्म में अपनी एक पहचान छोड़ी. इस फिल्म में न सिर्फ उन्होंने मार्क छोड़ा है बल्कि वो पूरा कंपटीशन खा गए हैं. ऐसी कुछ ही फिल्में होती हैं जहां हीरो से ज्यादा विलेन की तारीफ होती है. जैसे गब्बर सिंह की लाइन 'कितने आदमी थे' आज भी भूलाई नहीं गई है.'

रणवीर सिंह-शक्तिमान पर बोले मुकेश खन्ना

रणवीर सिंह और शक्तिमान को लेकर उन्होंने कहा, 'हां, मैं फिल्म के हीरो रणवीर सिंह की भी तारीफ करूंगा. आप कहेंगे कि मैंने उन्हें शक्तिमान नहीं करने दिया. हो सकता है कि मैंने शक्तिमान के लिए उन्हें मना कर दिया हो लेकिन वो अच्छे एक्टर हैं. मैं हमेशा ये कहूंगा. फिल्म में रणवीर सिंह की अलग लेवल एनर्जी है. उनकी आंखों में उदासी है क्योंकि वो एक ऐसे आदमी के रोल में थे जो भारत से आया है और उसे पाकिस्तान में बसा दिया गया है. वो कैसे यहां आते हैं और एक गैंग का सदस्य बन जाते हैं.'