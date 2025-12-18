ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत न सिर्फ पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों का तबाह किया, बल्कि पाक के मुरीद एयरबेस को भी धुआं-धुआं कर दिया. अब पाकिस्तानी एयरफोर्स के इस कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग की मरम्मत का काम जोरों शोरों से चल रहा है. 16 दिसंबर 2025 को सैटेलाइट इमेज में कैद मुरीद एयरबेस की तस्वीर सामने आई है, जिसमें लाल तिरपाल से ढकी इमारत नजर आ रही है. ये वही जगह है जहां से पाकिस्तान मानव रहित ड्रोन का संचालन करता था.

पूरी इमारत बड़ी तिरपाल से ढका पाकिस्तान

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायु सेना के हमले में इस बिल्डिंग का अधिकांश हिस्सा ढह गया था. उस समय की सैटेलाइट तस्वीरों में इसकी छत को काफी नुकसान पहुंचा हुआ दिखाई दिया था. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक Vantor की ओर से जारी लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज में पूरी इमारत एक बड़ी तिरपाल से ढका गया है और उसके अंदर मरम्मत का कार्य चल रहा है. एक इमारत के दूसरे हिस्से को हरे रंग की छोटी तिरपाल से ढका हुआ दिखाया गया है.

मुरीद एयरबेस पर मरम्मत कार्य शुरू

इस तरह के बड़े तिरपाल का इस्तेमाल आमतौर पर सेना इसलिए करती है ताकि सैटेलाइट इमेज में कोई संवेदनशील चीजों न दिखे. रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट इमेजिंग विशेषज्ञ डेमियन साइमन ने कहा, 'अब मरीद एयरबेस की बिल्डिंग को पूरी तरह से नए तिरपाल से ढक दिया गया है, जिसका मतलब है कि उसके भीतर पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो गया है. इमारत के चारों ओर किए गए घेराबंदी से ये भी पता चलता है कि उस जगह को पहले की तुलना में अधिक आंतरिक क्षति हुई होगी.'

भारत पर ड्रोन हमने की नाकाम कोशिश में लगा था PAK

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित मरीद एयरबेस PAK एयरफोर्स के लिए रणनीति के लिहाज से काफी अहम था, जहां से भारत पर ड्रोन हमला किया जा रहा था. भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन को आसमान में ही तबाह कर दिया. इसके बाद भारतीय वायसेना ने पाकिस्तानी एयरबेस पर हमले तेज कर दिए थे.

ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मिली हार के बाद पाकिस्तान ने अपने उन एयरबेस पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, जिन्हे भारतीय वायुसेना ने निशाना बनाया था. मुशफ एयरबेस (सरगोधा) और रहीम यार खान (दक्षिणी पंजाब) के रनवे को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया था. अब इनकी मरम्मत कर दी गई है.