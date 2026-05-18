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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'BJP-JDU में कुछ ठीक नहीं', RJD की बड़ी भविष्यवाणी, दावा- '…बगावत करने वाले हैं'

'BJP-JDU में कुछ ठीक नहीं', RJD की बड़ी भविष्यवाणी, दावा- '…बगावत करने वाले हैं'

Bihar Politics: आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि कुछ लोग जो जेडीयू में हैं उनकी आत्मा में बीजेपी बसती है. उन्होंने जेडीयू की बीजेपी में विलय की बात भी कही है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 18 May 2026 03:26 PM (IST)
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आनंद मोहन के बयान से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है. बिहार में मुख्य विपक्ष दल आरजेडी ने दावा किया है कि बीजेपी और जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं है. सोमवार (18 मई, 2026) को आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा करते हुए भविष्यवाणी भी की. 

इस सवाल पर कि आनंद मोहन ने कहा है कि जेडीयू में कुछ लोग पैसा लेकर मंत्री बना रहे हैं, या उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है जो पैसे दे रहे हैं. इस पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अब सारी पोल तो जेडीयू के नेता ही खोल रहे हैं. अभी तो एक व्यक्ति आए हैं, अभी लंबी फेहरिस्त है. अभी एक से एक लोग बगावत करने वाले हैं. जेडीयू समाप्ति के कगार पर है. जेडीयू टुकड़ों में बंट जाएगी.

मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी-जेडीयू में अंदरखाने कुछ भी ठीक नहीं है. तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी कर दी है कि यह सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है. आगे आगे देखिए क्या होता है.

बीजेपी में विलय की तैयारी: आरजेडी 

केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह के इस बयान पर कि सम्राट चौधरी जो हैं वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं, इस पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "ये बात तो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि जेडीयू का बीजेपी में विलय हो गया है... कुछ लोग जो जेडीयू में हैं उनकी आत्मा में बीजेपी बसती है. कौन किसका उत्तराधिकारी है कौन नहीं है, लेकिन बीजेपी में विलय की तैयारी है…"

प्रधानमंत्री की अपील पर भी बरसे

दूसरी ओर पीएम मोदी की अपील पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "पूरा विपक्ष… देश की जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री किस तरह अपील करते हैं कि ईंधन बचाइए, पेट्रोल-डीजल बचाइए, सोना मत खरीदिए, विदेश मत घूमिए, खुद विदेश घूम रहे हैं, कथनी और करनी में अंतर है… प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन कह रहे थे, आपके अच्छे दिन तो आ गए विदेश घूमने के… लेकिन देश की जनता विदेश नहीं जा सकती, सोना नहीं खरीद सकती, गाड़ियों पर नहीं घूम सकती, यही इनके अच्छे दिन हैं…"

यह भी पढ़ें- 'पंजाब में नहीं होने देंगे SIR', पटना में बोले भगवंत मान, 'PM मोदी को बताना चाहिए कि…'

इस सवाल पर कि जेडीयू की ओर से आरजेडी पर आरोप लगाया जा रहा कि निशांत कुमार को टारगेट किया जा रहा है. इस पर उन्होंने कहा कि कल भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम स्वास्थ्य मंत्री पर कुछ नहीं बोलेंगे. निशांत के बारे में तेजस्वी यादव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. जनता तो सब देख रही है. जनता अब आकलन करेगी कि तेजस्वी यादव ने जो-जो कहा सब सच साबित हुआ. 

एक सवाल पर कहा कि एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है. आप योगी मॉडल लाना चाहते हैं लेकिन अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा है. शासन-प्रशासन का जो रौब होता है वर्दी को वो कहीं नहीं दिख रहा है.

यह भी पढ़ें- Patna News: पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार संग 'जेलर' सहित 4 गिरफ्तार, क्या है मामला? जानें

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 May 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Anand Mohan Nitish Kumar BIHAR NEWS
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