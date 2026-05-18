हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026आज IPL को अलविदा कह देंगे एमएस धोनी? चेपॉक में CSK का SRH से मैच; माही का होगा आखिरी मुकाबला?

आज IPL को अलविदा कह देंगे एमएस धोनी? चेपॉक में CSK का SRH से मैच; माही का होगा आखिरी मुकाबला?

MS Dhoni: आज चेन्नई सुपर किंग्स को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चेपॉक में मुकाबला खेलना है. कहा जा रहा है कि यह धोनी के लिए IPL करियर का आखिरी मुकाबला हो सकता है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 18 May 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

Will MS Dhoni Play Today His Last Match: चेन्नई सुपर किंग्स आज (18 मई) IPL 2026 के 63वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के सामने होगी. यह मैच चेन्नई के घरेलू स्टेडियम एमए चिदंबरम में खेला जाएगा. मुकाबले से पहले टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) को लेकर चर्चा तेज हो गई. फैंस जानने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं कि क्या आज धोनी हैदराबाद के खिलाफ खेलेंगे या नहीं? इसके साथ माही के आईपीएल रिटायरमेंट की भी बात होती दिख रही है. 

दरअसल धोनी ने 2021 में चेन्नई के आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद कहा था, "मैंने हमेशा अपना क्रिकेट प्लान किया है. मेरा आखिरी मैच रांची में था. वनडे में मेरा आखिरी घरेलू मैच मेरे घर रांची में था. इसलिए, उम्मीद है कि मेरा आखिरी टी20 मैच चेन्नई में होगा. अगले साल होगा या पांच साल बाद, यह हम ठीक से नहीं जानते."

5 साल का वक्त हुआ पूरा

माही ने 2021 में जिन 5 सालों का जिक्र किया था, वो इस आईपीएल सीजन पूरे हो गए. इसके साथ यह चेन्नई का घरेलू मैदान पर आखिरी मुकाबला भी है. इस हिसाब से कयास लगाए जा रहे हैं कि आज धोनी मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतर सकते हैं और यह उनके आईपीएल करियर का आखिरी मुकाबला भी हो सकता है."

बताते चलें कि सीजन में 12 मैच खेल चुकी चेन्नई के लिए धोनी ने एक भी मैच नहीं खेला है. सीजन की शुरुआत से ही धोनी काफ इंजरी से उबर रहे हैं. चेन्नई ने 28 मार्च को एक अपडेट में बताया था कि धोनी 2 हफ्तों तक काफ इंजरी के चलते बाहर रह सकते हैं, लेकिन धोरे-धीरे वक्त 2 महीनों के करीब हो गया और माही का वापसी नहीं हुई. 

धोनी की वापसी पर क्या बोले अश्विन?

टीम इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी के टीममेट रहने वाले रविचंद्रन अश्विन ने कहा, "मुझे लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ धोनी के खेलने का चांस है. देखते हैं क्या होता है. जहां तक मैंने सुना है, वह अंत के 2-3 मैचों में खेलने के लिए तैयार हैं.

हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि धोनी के आज खेलने और संन्यास लेने को लेकर किसी भी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या माही आज मैदान पर उतरते हैं या नहीं. 

 

यह भी पढे़ं: SRH से हारी तो CSK होगी बाहर, जानें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कैसा है प्लेऑफ का समीकरण

IPL 2026 में ऐसा क्या हुआ कि वैभव सूर्यवंशी का जिक्र कर नाराज हुए मोहम्मद कैफ, जानिए

Published at : 18 May 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
CSK Vs SRH MA Chidambaram Stadium MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
आज IPL को अलविदा कह देंगे एमएस धोनी? चेपॉक में CSK का SRH से मैच; माही का होगा आखिरी मुकाबला?
आज IPL को अलविदा कह देंगे एमएस धोनी? चेपॉक में CSK का SRH से मैच; माही का होगा आखिरी मुकाबला?
आईपीएल 2026
आज CSK और SRH के बीच भिड़ंत, जानें चेन्नई-हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज CSK और SRH के बीच भिड़ंत, जानें चेन्नई-हैदराबाद की प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आईपीएल 2026
SRH से हारी तो CSK होगी बाहर, जानें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कैसा है प्लेऑफ का समीकरण
SRH से हारी तो CSK होगी बाहर, जानें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कैसा है प्लेऑफ का समीकरण
आईपीएल 2026
IPL 2026 में ऐसा क्या हुआ कि वैभव सूर्यवंशी का जिक्र कर नाराज हुए मोहम्मद कैफ, जानिए
IPL 2026 में ऐसा क्या हुआ कि वैभव सूर्यवंशी का जिक्र कर नाराज हुए मोहम्मद कैफ, जानिए
Advertisement

वीडियोज

hopal Twisha Sharma Case: ट्विशा केस में पुलिस ने की बड़ी चूक | SIT | Latest News
Bhopal Twisha Sharma Case: ससुराल वालों पर माता-पिता का गंभीर आरोप | Model | SIT | Breaking
Petrol Diesel Price Hike: भारत में फिर महंगा होने वाला है पेट्रोल-डीजल? | PM Modi Appeal | CNG
NEET Paper Leak Case: नीट पेपर लीक में चौंकाने वाला खुलासा | CBI | NTA | Breaking News
Kerala CM Oath Ceremony: VD Satheesan के हाथ में केरल की कमान, ली शपथ | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Tension: ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नक्शा, AI तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान, फिर कहा- 'अब नहीं माना तो...'
ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नक्शा, AI तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान, फिर कहा- 'अब नहीं माना तो...'
बिहार
'BJP-JDU में कुछ ठीक नहीं', RJD की बड़ी भविष्यवाणी, दावा- '…बगावत करने वाले हैं'
'BJP-JDU में कुछ ठीक नहीं', RJD की बड़ी भविष्यवाणी, दावा- '…बगावत करने वाले हैं'
विश्व
 डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों में खरीदे अरबों के शेयर, हिल गया अमेरिका, रिपोर्ट से वॉल स्ट्रीट भी हैरान
 डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों में खरीदे अरबों के शेयर, हिल गया अमेरिका, रिपोर्ट से वॉल स्ट्रीट भी हैरान
स्पोर्ट्स
क्या आज चेपॉक में लौटेंगे एमएस धोनी? CSK vs SRH मुकाबले से पहले बढ़ी फैंस की धड़कनें, #DhoniReturn कर रहा ट्रेंड
क्या आज चेपॉक में लौटेंगे एमएस धोनी? CSK vs SRH मुकाबले से पहले बढ़ी फैंस की धड़कनें, #DhoniReturn कर रहा ट्रेंड
टेलीविजन
पति विक्की जैन संग गौशाला गईं अंकिता लोखंडे, उठाया गोबर, गायों को लगाया गले
पति विक्की जैन संग गौशाला गईं अंकिता लोखंडे, उठाया गोबर, गायों को लगाया गले
इंडिया
Explained: 10 साल बाद भी हीट एक्शन प्लान अधूरा! दिल्ली में फेल और सिर्फ अहमदाबाद में पास क्यों? एक्सपर्ट्स से समझें
10 साल बाद हीट एक्शन प्लान अधूरा! दिल्ली में फेल, अहमदाबाद में पास क्यों? एक्सपर्ट्स से समझें
ट्रेंडिंग
ब्रेक ब्रेक ब्रेक! वीडियो बनाने में पलट गई कार, चीखते रह गए दोस्त, खौफनाक वीडियो आया सामने
ब्रेक ब्रेक ब्रेक! वीडियो बनाने में पलट गई कार, चीखते रह गए दोस्त, खौफनाक वीडियो आया सामने
टेक्नोलॉजी
बिना नेटवर्क भी कनेक्ट रहेगा फोन, देश में जल्द आ सकती है सैटेलाइट कनेक्टिविटी
बिना नेटवर्क भी कनेक्ट रहेगा फोन, देश में जल्द आ सकती है सैटेलाइट कनेक्टिविटी
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget