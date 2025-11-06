60 दिन में ब्लॉक होगा PAN कार्ड? फटाफट पूरा करें लें ये काम

अगर PAN लिंक नहीं हुआ तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ITR दाखिल करने और रिफंड पाने में भी मुश्किल होगी. कई लोगों को सैलरी या कमीशन का पेमेंट नहीं मिलेगा. क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्टिव PAN नंबर के बिना ट्रांजैक्शन नहीं करते. यानी एक छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान का कारण बन सकती है.