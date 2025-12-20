अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ और टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिया है. नॉर्थ कैरोलिना में दिए गए अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ‘टैरिफ’ उनका पसंदीदा शब्द था, लेकिन अब वह इसे अपना पांचवां पसंदीदा शब्द मानते हैं. इसके साथ ही उन्होंने नए साल से लागू होने वाले बड़े टैक्स कट्स का भी ऐलान किया.

क्या बोले ट्रंप?

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'मैं पहले कहता था कि टैरिफ मेरा पसंदीदा शब्द है, लेकिन इससे मुझे परेशानी हो गई. फेक न्यूज वालों ने मुझ पर सवाल उठा दिए-धर्म का क्या, भगवान का क्या, परिवार का क्या, पत्नी और बच्चों का क्या? इसलिए अब टैरिफ मेरा पांचवां पसंदीदा शब्द है.'

फेक न्यूज पर फिर साधा निशाना

ट्रंप ने अपने बयान में मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है. उन्होंने कहा कि इसी वजह से अब वह अपने शब्दों को लेकर ज्यादा सतर्क रहते हैं, ताकि अनावश्यक विवाद न खड़े हों.

नए साल से लागू होंगे बड़े टैक्स कट

अपने भाषण में ट्रंप ने नए साल से देश में लागू होने वाले टैक्स कट्स का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े टैक्स कट होंगे, जिनका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा.

टिप्स पर नहीं देना होगा टैक्स

ट्रंप ने ऐलान किया कि अब टिप्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इससे होटल, रेस्तरां और सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों को भी टैक्स से छूट दी जाएगी. ट्रंप के मुताबिक, इससे मेहनत करने वाले लोगों को सीधा लाभ होगा और काम करने का उत्साह बढ़ेगा.

सीनियर सिटीजंस के लिए बड़ी राहत

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी पर भी टैक्स नहीं लगेगा. इससे अमेरिका के वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. ट्रंप ने कहा कि नए साल से नॉर्थ कैरोलिना के लोग इन नीतियों के 'ड्रामेटिक नतीजे' देखेंगे. उन्होंने दावा किया कि उनकी आर्थिक नीतियां आम अमेरिकियों की जेब में ज्यादा पैसा छोड़ेंगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी.