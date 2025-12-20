राजस्थान के श्रीगंगानगर की 17 साल की छात्रा गीताली गुप्ता ने CLAT 2026 में देशभर में पहली रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है. उन्होंने 119 में से 112.75 अंक प्राप्त किए और ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की, यह सफलता न सिर्फ उनके लिए बल्कि हर एक प्रतियोगी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है. रिजल्ट आउट होने के बाद गीताली गुप्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, इसमें उनका इमोशनल रिएक्शन लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि गीताली अपने घर के मंदिर के सामने बैठकर अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट चेक कर रही हैं. जैसे ही रिजल्ट स्क्रीन पर आया, उनका चेहरा चौंक कर इमोश्नल हो गया. यह पहला रिएक्शन इतना असली और दिल को छू लेने वाला था कि कई लोग इसे देखकर इमोशनल हो गए. लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया हमेशा सराहना से भरी नहीं होती, गीताली का यह वायरल वीडियो ट्रोल्स का निशाना भी बन गया.

रिजल्ट पहले देखा जा चुका है, लैपटॉप पर खुला पड़ा है। रील की तैयारी हुई, गीताली मंदिर के सामने बिठाई गई-पहला रिएक्शन इतना असली लग रहा कि इमोशनल कर दे रहा है।

मेहनत से टॉप करने के लिए गीताली को बधाई।

रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे

कुछ यूजर्स ने मजाक करते हुए कमेंट किया तेरी भी जली क्या, हालांकि रिजल्ट पहले ही लैपटॉप पर खुला हुआ था और वीडियो सिर्फ रील के लिए तैयार किया गया था. यह सच था कि गीताली ने मेहनत से यह मुकाम हासिल किया था, लेकिन वीडियो को देखकर कुछ लोगों ने इसे सच्चाई समझने में गलती कर दी. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वीडियो ने गीताली और उनके परिवार को दो तरह के रिएक्शन दिलाए. एक तरफ बधाई और सराहना और दूसरी तरफ मजाक और ट्रोलिंग. कई लोगों ने गीताली की मेहनत और उनके माता-पिता की सही मार्गदर्शन की तारीफ की, जबकि कुछ ने वीडियो के असली और रील वाले हिस्से को लेकर सवाल उठाए.

