भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5वें टी20 में भी सूर्यकुमार यादव का खराब फॉर्म जारी रहा, वह सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. इस साल की आखिरी सीरीज कप्तान के लिए बेहद निराशाजनक रही, या यूं कहें किसी बुरे सपने की तरफ रही. शनिवार को टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का एलान हो जाएगा, सूर्या ही कप्तान होंगे लेकिन इस बड़े आयोजन से पहले उनका फॉर्म चिंता का विषय है.

4 पारियों में 34 रन

सूर्यकुमार यादव दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में 12 रन बनाकर आउट हुए थे. कटक के बाद न्यू चंडीगढ़ में भी उनका फॉर्म खराब ही रहा, दूसरे मैच में वह 5 रन बनाकर आउट हुए. धर्मशाला में खेले गए तीसरे मैच में फिर वह 12 रन पर ही आउट हुए और आज अहमदाबाद में भी उनका बल्ला शांत ही रहा. चौथा टी20 धुंध के कारण रद्द हो गया था.

सूर्यकुमार यादव दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में खेली 4 पारियों में सिर्फ 34 ही रन बना पाए हैं. वर्ल्ड कप से पहले भारत की आखिरी टी20 न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में होनी है, यहां सूर्या को बेहतर करना होगा.

सूर्यकुमार यादव टी20 रिकॉर्ड

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 31 साल की उम्र में टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. 2021 से लेकर अभी तक वह 98 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जिसमें 2783 रन बनाए हैं. इस फॉर्मेट में सूर्या 4 शतक और 21 अर्धशतक लगा चुके हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज की बात करें तो सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने पहला मैच जीता था. दूसरे में मेहमान टीम जीती थी, तीसरा मुकाबला जीतकर टीम इंडिया ने 2-1 से बढ़त बनाई थी. चौथा टी20 लखनऊ में था, जो धुंध के कारण शुरू ही नहीं हो पाया. यहां तक कि टॉस भी नहीं हुआ था. सीरीज का आखिरी मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है.