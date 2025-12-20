'धुरंधर' के डर से पोस्टपोन हुई अगस्त्य नंदा की Ikkis? प्रोड्यूसर ने बताई वजह

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस को लेकर काफी बज बना हुआ है. ये फिल्म परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है. इस फिल्म में अगस्त्य लीड रोल में नजर आने वाले हैं. ये फिल्म पहले इसी महीने 25 तारीख को रिलीज होने वाली थी. मगर रिलीज से कुछ समय पहले इसे पोस्टपोन कर दिया गया है. रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर छाई है इसी वजह से इसे पोस्टपोन किया गया है.

इक्कीस अब सिनेमाघरों में 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट की अनाउंसमेंट भी कर दी है. फिल्म के पोस्टपोन होने के पीछे की वजह से धुरंधर की बॉक्स ऑफिस सक्सेस बता रहे हैं. अब प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने फिल्म के पोस्टपोन होने की असली वजह बताई है.

क्यों पोस्टपोन हुई फिल्म

पीटीआई से खास बातचीत में दिनेश विजन ने फिल्म के पोस्टपोन होने के पीछे की वजह बताई है. उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि आपको ऐसा फैसला लेना चाहिए जो सबके लिए अच्छा हो, और इससे आपको भी मदद मिलेगी. ये एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए स्पेस चाहिए. हम लकी हैं कि हमें साल की शुरुआत में सोलो डेट मिल रही है. ऐसा छावा और पुष्पा के साथ हुआ था और हिंदी मीडियम फिल्मों के साथ भी ऐसा हुआ था. यह एक तरह से क्लटर न होने के लिए है.

बता दें धुरंधर की सक्सेस के अलावा इक्कीस का क्लैश कार्तिक आर्यन- अनन्या पांडे की तू मेरा मैं तेरी, मैं तेरा तू मेरी से होने वाला था. इसके अलावा जेम्स कैमरुन की अवतार फायर एंड ऐश भी इसी हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इन सभी फिल्मों का असर इक्कीस पर पड़ने वाला था.

इक्कीस की बात करें तो इसमें अगस्त्य नंदा के साथ दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र भी नजर आने वाले हैं. धर्मेंद्र की ये आखिरी फिल्म है इस वजह से लोगों के इसके साथ इमोशनंस भी जुड़े हुए हैं.

