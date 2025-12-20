हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!

'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!

USA Praised Pakistan: रुबियो ने साफ किया कि पाकिस्तान और अन्य संभावित देशों के साथ बातचीत अभी शुरुआती स्तर पर है. कई अहम मुद्दों पर अभी स्पष्टता नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 20 Dec 2025 09:20 AM (IST)
Preferred Sources

गाजा में युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अमेरिका की कोशिशों के बीच पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. संयुक्त राज्य अमेरिका ने गाजा के लिए प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल में शामिल होने पर विचार करने के लिए पाकिस्तान की सराहना की है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि पाकिस्तान की इस पेशकश के लिए अमेरिका आभारी है, जिससे इस्लामाबाद में सियासी और सैन्य नेतृत्व उत्साहित नजर आ रहा है.

अमेरिका ने खुले मंच से कहा- पाकिस्तान का शुक्रिया
वर्ष के अंत में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल का हिस्सा बनने या कम से कम इस पर विचार करने की पेशकश की है. उन्होंने कहा, 'इसके लिए हम पाकिस्तान के आभारी हैं.' इस बयान को अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

शुरुआती दौर में है बातचीत, कई सवाल अभी बाकी
रुबियो ने साफ किया कि पाकिस्तान और अन्य संभावित देशों के साथ बातचीत अभी शुरुआती स्तर पर है. कई अहम मुद्दों पर अभी स्पष्टता नहीं है. उन्होंने बताया कि जिन देशों से बातचीत हो रही है, वे यह जानना चाहते हैं कि इस बल की जिम्मेदारियां क्या होंगी, इसका स्पष्ट उद्देश्य क्या होगा और इसके लिए फंडिंग कैसे की जाएगी.

शर्तों के साफ होते ही आगे आ सकते हैं कई देश
अमेरिकी विदेश मंत्री का कहना है कि जैसे ही इन सवालों के जवाब स्पष्ट होंगे, कई देश इस स्थिरीकरण बल में शामिल होने के लिए तैयार हो सकते हैं. उन्होंने इशारा किया कि ऐसे देश मौजूद हैं, जो इस संघर्ष में सभी पक्षों को स्वीकार्य हो सकते हैं और गाजा में स्थिरता लाने में भूमिका निभा सकते हैं.

पाकिस्तान की भूमिका जानकारी पर निर्भर
रुबियो ने कहा कि पाकिस्तान की भागीदारी इस बात पर निर्भर करेगी कि उसे जरूरी जानकारियां और संतोषजनक जवाब मिलते हैं या नहीं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अहम देश है, लेकिन उससे पहले अमेरिका को इस योजना से जुड़े कई पहलुओं को साफ करना होगा.

गाजा में शासन व्यवस्था तय करना अगला कदम
अमेरिका के मुताबिक, अगला बड़ा कदम गाजा के लिए एक शासन व्यवस्था तैयार करना है. रुबियो ने कहा कि इसके तहत एक शांति बोर्ड की घोषणा की जाएगी और फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञों का एक समूह बनाया जाएगा, जो रोजमर्रा के प्रशासन में मदद करेगा. उन्होंने बताया कि जब प्रशासनिक ढांचा तैयार हो जाएगा, तब स्थिरीकरण बल से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी. इसमें यह तय किया जाएगा कि खर्च कैसे उठाया जाएगा, नियमों का पालन कैसे होगा और निरस्त्रीकरण में इस बल की क्या भूमिका होगी.

अक्टूबर 2023 से जारी है गाजा संघर्ष
गौरतलब है कि गाजा में संघर्ष अक्टूबर 2023 में हमास के इजरायल पर हमलों के बाद शुरू हुआ था. इसके जवाब में इजरायल ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया. तब से अमेरिका युद्धविराम, मानवीय सहायता और युद्ध के बाद गाजा के प्रशासन को लेकर लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रहा है.

अमेरिका की दो टूक- हमास दोबारा खतरा न बने
अमेरिका ने साफ कहा है कि किसी भी दीर्घकालिक व्यवस्था में यह जरूरी है कि हमास दोबारा सैन्य खतरा न बने. साथ ही आम नागरिकों के लिए प्रशासन, सुरक्षा और पुनर्निर्माण का रास्ता खुले. इसी रणनीति के तहत अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की योजना पर काम किया जा रहा है.

Published at : 20 Dec 2025 09:20 AM (IST)
Tags :
Pakistan INDIA Asim Muneer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Train Derailed: हाथियों से टकराई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतरे, क्या हैं ताजा हालात?
हाथियों से टकराई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतरे, क्या हैं ताजा हालात?
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक! हर तरफ धुंआ ही धुआं, राजधानी का AQI 500 के पार
दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक! हर तरफ धुंआ ही धुआं, राजधानी का AQI 500 के पार
विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो और बुरी तरह...', सीरिया में एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप ने ISIS को दी क्यों दी चेतावनी?
'अगर ऐसा हुआ तो और बुरी तरह...', सीरिया में एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप ने ISIS को दी क्यों दी चेतावनी?
बॉलीवुड
'मेरे डैड की तरह मुझे भी अवॉर्ड्स बहुत पसंद हैं...' आर्यन खान ने जीता पहला अवॉर्ड
'मेरे डैड की तरह मुझे भी अवॉर्ड्स बहुत पसंद हैं...' आर्यन खान ने जीता पहला अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Babri Masjid Controversy: बाबरी मस्जिद के पास बाजार किसने बसाया? | Humayun Kabir | Breaking News
Delhi Pollution News: दिल्ली-NCR में धुंध और कोहरे की दोहरी मार | Weather | Pollution Alert
PM Modi Bengal Visit: पीएम मोदी के दौरे के विरोध में नादिया में लगे पोस्टर! | Mamta Banerjee
Top News: अभी की बड़ी खबरें | PM Modi | Nitin Nabin | Hijab Controversy | Dimple Yadav
Nitish Kumar Hijab Controversy: महिला डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिया नौकरी का ऑफर..
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Train Derailed: हाथियों से टकराई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतरे, क्या हैं ताजा हालात?
हाथियों से टकराई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतरे, क्या हैं ताजा हालात?
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक! हर तरफ धुंआ ही धुआं, राजधानी का AQI 500 के पार
दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक! हर तरफ धुंआ ही धुआं, राजधानी का AQI 500 के पार
विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो और बुरी तरह...', सीरिया में एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप ने ISIS को दी क्यों दी चेतावनी?
'अगर ऐसा हुआ तो और बुरी तरह...', सीरिया में एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप ने ISIS को दी क्यों दी चेतावनी?
बॉलीवुड
'मेरे डैड की तरह मुझे भी अवॉर्ड्स बहुत पसंद हैं...' आर्यन खान ने जीता पहला अवॉर्ड
'मेरे डैड की तरह मुझे भी अवॉर्ड्स बहुत पसंद हैं...' आर्यन खान ने जीता पहला अवॉर्ड
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
विश्व
उस्माद हादी की हत्या, यूनुस सरकार पर शक, ISI भी शामिल? बांग्लादेश में बवाल की 3 थ्योरी
उस्माद हादी की हत्या, यूनुस सरकार पर शक, ISI भी शामिल? बांग्लादेश में बवाल की 3 थ्योरी
शिक्षा
CEO, CTO और CFO में क्या होता है अंतर? जानिए कौन क्या करता है और क्यों है ये फर्क जरूरी
CEO, CTO और CFO में क्या होता है अंतर? जानिए कौन क्या करता है और क्यों है ये फर्क जरूरी
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget