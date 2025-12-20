'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!

गाजा में युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अमेरिका की कोशिशों के बीच पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. संयुक्त राज्य अमेरिका ने गाजा के लिए प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल में शामिल होने पर विचार करने के लिए पाकिस्तान की सराहना की है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि पाकिस्तान की इस पेशकश के लिए अमेरिका आभारी है, जिससे इस्लामाबाद में सियासी और सैन्य नेतृत्व उत्साहित नजर आ रहा है.

अमेरिका ने खुले मंच से कहा- पाकिस्तान का शुक्रिया

वर्ष के अंत में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल का हिस्सा बनने या कम से कम इस पर विचार करने की पेशकश की है. उन्होंने कहा, 'इसके लिए हम पाकिस्तान के आभारी हैं.' इस बयान को अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

शुरुआती दौर में है बातचीत, कई सवाल अभी बाकी

रुबियो ने साफ किया कि पाकिस्तान और अन्य संभावित देशों के साथ बातचीत अभी शुरुआती स्तर पर है. कई अहम मुद्दों पर अभी स्पष्टता नहीं है. उन्होंने बताया कि जिन देशों से बातचीत हो रही है, वे यह जानना चाहते हैं कि इस बल की जिम्मेदारियां क्या होंगी, इसका स्पष्ट उद्देश्य क्या होगा और इसके लिए फंडिंग कैसे की जाएगी.

शर्तों के साफ होते ही आगे आ सकते हैं कई देश

अमेरिकी विदेश मंत्री का कहना है कि जैसे ही इन सवालों के जवाब स्पष्ट होंगे, कई देश इस स्थिरीकरण बल में शामिल होने के लिए तैयार हो सकते हैं. उन्होंने इशारा किया कि ऐसे देश मौजूद हैं, जो इस संघर्ष में सभी पक्षों को स्वीकार्य हो सकते हैं और गाजा में स्थिरता लाने में भूमिका निभा सकते हैं.

पाकिस्तान की भूमिका जानकारी पर निर्भर

रुबियो ने कहा कि पाकिस्तान की भागीदारी इस बात पर निर्भर करेगी कि उसे जरूरी जानकारियां और संतोषजनक जवाब मिलते हैं या नहीं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अहम देश है, लेकिन उससे पहले अमेरिका को इस योजना से जुड़े कई पहलुओं को साफ करना होगा.

गाजा में शासन व्यवस्था तय करना अगला कदम

अमेरिका के मुताबिक, अगला बड़ा कदम गाजा के लिए एक शासन व्यवस्था तैयार करना है. रुबियो ने कहा कि इसके तहत एक शांति बोर्ड की घोषणा की जाएगी और फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञों का एक समूह बनाया जाएगा, जो रोजमर्रा के प्रशासन में मदद करेगा. उन्होंने बताया कि जब प्रशासनिक ढांचा तैयार हो जाएगा, तब स्थिरीकरण बल से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी. इसमें यह तय किया जाएगा कि खर्च कैसे उठाया जाएगा, नियमों का पालन कैसे होगा और निरस्त्रीकरण में इस बल की क्या भूमिका होगी.

अक्टूबर 2023 से जारी है गाजा संघर्ष

गौरतलब है कि गाजा में संघर्ष अक्टूबर 2023 में हमास के इजरायल पर हमलों के बाद शुरू हुआ था. इसके जवाब में इजरायल ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया. तब से अमेरिका युद्धविराम, मानवीय सहायता और युद्ध के बाद गाजा के प्रशासन को लेकर लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रहा है.

अमेरिका की दो टूक- हमास दोबारा खतरा न बने

अमेरिका ने साफ कहा है कि किसी भी दीर्घकालिक व्यवस्था में यह जरूरी है कि हमास दोबारा सैन्य खतरा न बने. साथ ही आम नागरिकों के लिए प्रशासन, सुरक्षा और पुनर्निर्माण का रास्ता खुले. इसी रणनीति के तहत अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की योजना पर काम किया जा रहा है.