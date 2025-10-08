हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीमध्यप्रदेश में बनने लगे नए राशन कार्ड, जान लें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

मध्यप्रदेश में बनने लगे नए राशन कार्ड, जान लें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Madhya Pradesh Ration Card Applying Process: मध्यप्रदेश सरकार ने नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू की है. लाखों परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. जानें कौन लोग कर सकते हैं आवेदन.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Oct 2025 12:41 PM (IST)
Madhya Pradesh Ration Card Applying Process: मध्यप्रदेश सरकार ने नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू की है. लाखों परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. जानें कौन लोग कर सकते हैं आवेदन.

राशन कार्ड देश के सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. इसके जरिए सरकार की कई योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है. अब मध्यप्रदेश में फिर से नए राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. एक साल बाद यह काम दोबारा शुरू हुआ है.

1/6
मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने पहले राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था. उनके नाम अब पात्रता सूची में शामिल किए जा रहे हैं. करीब आठ लाख लोगों के नाम जुड़ चुके हैं और सात लाख नाम और जोड़े जा सकते हैं.
मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने पहले राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था. उनके नाम अब पात्रता सूची में शामिल किए जा रहे हैं. करीब आठ लाख लोगों के नाम जुड़ चुके हैं और सात लाख नाम और जोड़े जा सकते हैं.
2/6
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को पांच करोड़ 46 लाख लोगों का राशन कोटा दिया है. इसके तहत हर महीने लगभग 2.91 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण होता है. कोटा पूरा हो जाने की वजह से अब तक नए नाम नहीं जोड़े जा रहे थे. लेकिन अब सर्वे के बाद रास्ता खुल गया है.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को पांच करोड़ 46 लाख लोगों का राशन कोटा दिया है. इसके तहत हर महीने लगभग 2.91 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण होता है. कोटा पूरा हो जाने की वजह से अब तक नए नाम नहीं जोड़े जा रहे थे. लेकिन अब सर्वे के बाद रास्ता खुल गया है.
3/6
सर्वे के दौरान यह सामने आया कि करीब 15 लाख लोगों के नाम अब भी सूची में हैं जो या तो राज्य छोड़ चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है. जनवरी से अब तक ऐसे सभी नाम हटाए जा चुके हैं. इस सफाई अभियान के बाद अब नए पात्र परिवारों के लिए जगह बन गई है और नए कार्ड बनाए जा रहे हैं.
सर्वे के दौरान यह सामने आया कि करीब 15 लाख लोगों के नाम अब भी सूची में हैं जो या तो राज्य छोड़ चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है. जनवरी से अब तक ऐसे सभी नाम हटाए जा चुके हैं. इस सफाई अभियान के बाद अब नए पात्र परिवारों के लिए जगह बन गई है और नए कार्ड बनाए जा रहे हैं.
4/6
फिलहाल बात की जाए तो राज्य में आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. अगर आप भी मध्य प्रदेश में रहते हैं और अबतक राशन कार्ड नहीं बनवाया है. तो अब आप भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
फिलहाल बात की जाए तो राज्य में आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. अगर आप भी मध्य प्रदेश में रहते हैं और अबतक राशन कार्ड नहीं बनवाया है. तो अब आप भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
5/6
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों की ई-केवाईसी प्रक्रिया जारी है. जो लोग यह प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं. उन्हें पात्रता पर्ची दी जा रही है. ई-केवाईसी से पात्र और अपात्र दोनो की जांच हो रही है. जिससे केवल सही लाभार्थियों को ही योजना में शामिल किया जा सके.
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों की ई-केवाईसी प्रक्रिया जारी है. जो लोग यह प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं. उन्हें पात्रता पर्ची दी जा रही है. ई-केवाईसी से पात्र और अपात्र दोनो की जांच हो रही है. जिससे केवल सही लाभार्थियों को ही योजना में शामिल किया जा सके.
6/6
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है. गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोग किसी भी लोक सेवा केंद्र पर जाकर अपने दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं. सत्यापन के बाद पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड दिए जाएंगे जिससे वह सरकारी अनाज योजना का लाभ उठा सकें.
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है. गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोग किसी भी लोक सेवा केंद्र पर जाकर अपने दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं. सत्यापन के बाद पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड दिए जाएंगे जिससे वह सरकारी अनाज योजना का लाभ उठा सकें.
Published at : 08 Oct 2025 12:41 PM (IST)
Ration Card Utility News MADHYA PRADESH

