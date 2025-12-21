हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबिहार से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर का कितना बढ़ जाएगा किराया, जानें स्लीपर और 3AC में कितनी ज्यादा ढीली होगी जेब

Railway Fare Hike: लंबी दूरी का ट्रेन सफर अब थोड़ा महंगा होगा. बिहार से दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जाने वाले यात्रियों को स्लीपर और 3AC टिकट के लिए पहले से ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 21 Dec 2025 02:49 PM (IST)
Railway Fare Hike: देश के करोड़ों यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से एक जरूरी अपडेट सामने आया है. अब ट्रेन से लंबी दूरी का सफर पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा महंगा होने जा रहा है. बिहार से दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसे बड़े शहरों की यात्रा करने वालों पर इसका सीधा असर पड़ेगा. रेलवे ने किराए में बदलाव का फैसला लिया है. जो तय दूरी से ज्यादा सफर करने पर लागू होगा. इसका मतलब है कि स्लीपर और 3AC दोनों कैटेगरी में टिकट के दाम बढ़ेंगे.

हालांकि यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं है. लेकिन दूरी की यात्रा करने वालों की जेब पर असर जरूर डालेगी. नौकरी, पढ़ाई या इलाज के लिए दूसरे शहरों में जाने वाले यात्रियों को अब टिकट बुक करते समय थोड़ा ज्यादा खर्च का हिसाब लगाना पड़ेगा. यह बदलाव दिसंबर में 26 तारीख से लागू होगा और देशभर के करोड़ों यात्रियों को प्रभावित करेगा. जान लें स्लीपर और 3AC का कितना  बढ़ेगा किराया.

स्लीपर में होगी इतनी बढ़ोतरी

रेलवे के किराया बढ़ने का असर सबसे ज्यादा बिहार से बाहर काम करने वाले यात्रियों पर दिखेगा. सूबे से बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और लंबी दूरी का सफर करते हैं. दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और हैदराबाद जैसे शहरों से पटना, दरभंगा और कटिहार तक की दूरी काफी ज्यादा है. इसलिए किराया बढ़ोतरी यहां सीधे जेब पर असर डालेगी.स्लीपर क्लास के हिसाब से देखें तो पटना से दिल्ली का सफर करीब 1000 किलोमीटर का है.

जिस पर अब लगभग 20 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. पटना से मुंबई की दूरी करीब 1700 किलोमीटर है, यहां किराया करीब 34 रुपये बढ़ जाएगा. वहीं पटना से बैंगलोर तक करीब 2150 किलोमीटर की यात्रा पर स्लीपर टिकट लगभग 43 रुपये महंगा होगा. दरभंगा या कटिहार से अहमदाबाद, चंडीगढ़ और हैदराबाद जैसे रूट्स पर भी इसी तरह 30 से 45 रुपये तक का फर्क पड़ेगा. सफर करने वालों को यह बदलाव अब साफ महसूस होगा.

3AC क्लास में इतना बढ़ेगा किराया

बिहार से बाहर जाने वाले यात्रियों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो स्लीपर के साथ साथ 3AC से भी सफर करते हैं. नौकरी, पढ़ाई और इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और हैदराबाद जैसे शहरों की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए अब 3AC का सफर थोड़ा महंगा हो जाएगा. एसी क्लास में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है जो कि स्लीपर के बराबर ही है. अगर 1000 किलोमीटर के हिसाब से बात करें तो 3AC किराया लगभग 20 रुपये बढ़ेगा.

पटना से मुंबई की दूरी करीब 1700 किलोमीटर है. इस रूट पर यात्रियों को करीब 34 रुपये एक्सट्रा चुकाने होंगे. वहीं पटना से बैंगलोर तक करीब 2150 किलोमीटर के सफर पर 3AC टिकट करीब 43 रुपये महंगा हो जाएगा. इसी तरह दरभंगा और कटिहार से अहमदाबाद, चंडीगढ़ और हैदराबाद जैसे रूट्स पर भी 3AC किराए में करीब 30 से 45 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. 

Published at : 21 Dec 2025 02:47 PM (IST)
