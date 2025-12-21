Child Marriage: 2025 में भी बाल विवाह दुनिया भर में मानवाधिकारों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बना हुआ है. हालांकि कई देशों ने प्रथा को खत्म करने के लिए कड़े कानूनी और सामाजिक कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लाखों बच्चों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं.

कहां होते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह

2025 के नए आंकड़ों के मुताबिक नाइजर में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं. नाइजर में लगभग 76% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है और लगभग 28% की शादी 15 साल की उम्र से पहले हो जाती है. माराडी जैसी कुछ जगहों में स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है. यहां पर बाल विवाह की दर 89% तक पहुंच चुकी है. इस संकट के पीछे यहां का कानूनी ढांचा है. यहां पर लड़कों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है और लड़कियों की शादी की उम्र कानूनी रूप से सिर्फ 15 साल है.

यहां पर इतने ज्यादा बाल विवाह क्यों

काफी ज्यादा गरीबी नाइजर और इस तरह के बाकी अफरीदी देश में बाल विवाह को बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका निभाती है. यहां पर गुजारा करने के लिए संघर्ष करने वाले परिवार अक्सर जल्दी शादी को वित्तीय बोझ कम करने या फिर दहेज से संबंधित लाभ प्राप्त करने के तरीके के रूप में देखते हैं. शिक्षा तक सीमित पहुंच इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा रही है. क्योंकि जो लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं उनकी जल्दी शादी होने की संभावना काफी ज्यादा होती है.

नाइजर के अलावा और कहां होते हैं बाल विवाह

नाइजर के बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड और माली जैसे देशों में दुनिया भर में बाल विवाह की कुछ सबसे ज्यादा ऊंची दर देखने को मिली है. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में लगभग 68% की दर, चाड में 67% और माली में 54% की दर बताई गई है.

क्या है भारत की स्थिति

जिस तरफ नाइजर प्रतिशत के मामले में सबसे आगे है भारत का एक अलग और उतना ही परेशान करने वाला रिकॉर्ड है. इतनी बड़ी आबादी की वजह से भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा बाल वधू हैं. 2025 तक भारत में अनुमानित 22.24 करोड़ महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी. आसान शब्दों में कहें तो दुनिया भर में हर तीन बाल वधू में से एक भारत में रहती है.

