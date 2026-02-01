LPG से लेकर FASTag तक... आज से हो रहे बड़े बदलाव, जानें कौन से नए नियम होंगे लागू?

1 फरवरी 2026 से कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा हुआ है. 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम करीब 50 रुपये बढ़े हैं और दिल्ली में नई कीमत 1740.50 रुपये पहुंच गई है. राहत यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ. होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग जैसे कारोबार पर इस बढ़ोतरी का असर दिख सकता है.