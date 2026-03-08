हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आधार कार्ड बनवाते समय रखें खास ध्यान, सिर्फ एक बार ही बदली जा सकती हैं ये दो जानकारी

Aadhaar Card Rules: आधार कार्ड आज कई जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल होता है. इसमें दर्ज कुछ जानकारियों को अपडेट करने के लिए सख्त नियम तय किए गए हैं. इसलिए कार्ड बनवाते समय डिटेल्स का ध्यान रखें.

08 Mar 2026 07:24 PM (IST)
Aadhaar Card Rules: देश की तकरीबन 90 फीसदी आबादी के पास आधार कार्ड मौजूद है. आज के समय में आधार कार्ड केवल एक पहचान पत्र नहीं रह गया है. यह लगभग हर जरूरी काम से जुड़ चुका है. बैंक खाता खोलना हो, सरकारी योजना का लाभ लेना हो या मोबाइल सिम लेना हो. लगभग हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है. यही वजह है कि इसमें दर्ज जानकारी का सही होना बेहद जरूरी है. 

कई बार लोग आधार बनवाते समय छोटी-मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन बाद में यही गलती परेशानी बन सकती है. दरअसल आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने कुछ जानकारियों को अपडेट करने के लिए सख्त नियम तय किए हैं. इनमें कुछ ऐसी डिटेल्स भी शामिल हैं जिन्हें पूरी जिंदगी में केवल एक ही बार बदला जा सकता है. जान लीजिए डिटेल्स.

डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक बार चेंज होती है

आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ बहुत अहम जानकारी होती है. अगर यह गलत दर्ज हो गई है तो इसे अपडेट कराने का मौका केवल एक बार ही मिलता है. यानी जीवन में सिर्फ एक बार ही इस जानकारी को सुधारा जा सकता है. इसके लिए भी आपको सही दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या अन्य मान्य प्रमाण. 

UIDAI इन दस्तावेजों की जांच के बाद ही बदलाव को मंजूरी देता है. अगर पहली बार में जानकारी सही तरीके से अपडेट नहीं करवाई गई या फिर दोबारा बदलाव की कोशिश की गई. तो रिक्वेस्ट नहीं किया जा सकता.  इसलिए आधार बनवाते या अपडेट कराते समय जन्मतिथि की जानकारी बिल्कुल सही देना जरूरी होता है.

जेंडर भी होता है एक बार चेंज 

आधार कार्ड में दर्ज जेंडर की जानकारी को बदलने के लिए भी सख्त नियम लागू हैं. UIDAI के नियमों के अनुसार यह जानकारी भी पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही अपडेट करवाई जा सकती है. अगर किसी वजह से इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है. तो इसके लिए सही दस्तावेज जमा करना जरूरी होता है. 

कई मामलों में सरकारी पहचान पत्र, मेडिकल या कानूनी दस्तावेज जैसे प्रमाण मांगे जा सकते हैं. अधिकारी इन दस्तावेजों को चेक करने के बाद ही चेंज की परमिशन देते हैं. इसलिए आवेदन करते समय दी गई जानकारी पूरी तरह सही होनी चाहिए.

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
08 Mar 2026 07:24 PM (IST)
Aadhaar Card UIDAI
पर्सनल कार्नर

