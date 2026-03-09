न विराट, न सचिन! इस क्रिकेटर के पास है करोड़ों की सुपरकार, स्पीड और कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा स्टार अभिषेक शर्मा अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन इन दिनों उनका कार कलेक्शन भी खूब चर्चा में है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक शर्मा ने हाल ही में दुनिया की सबसे लग्जरी और महंगी कारों में से एक Ferrari Purosangue खरीदी है. इस कार की ऑन-रोड कीमत दिल्ली में लगभग 11.42 करोड़ रुपये बताई जा रही है. खास बात यह है कि यह कार कई बड़े क्रिकेटरों के पास मौजूद कारों से भी ज्यादा महंगी मानी जा रही है.

टी-20 के स्टार बल्लेबाज हैं अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा ने बहुत कम समय में भारतीय क्रिकेट में अपनी खास पहचान बना ली है. वह टी-20 फॉर्मेट के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. अब तक वह 39 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं उन्होंने 194.45 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 1297 रन बनाए हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की वजह से उन्हें भारत के सबसे खतरनाक टी-20 बल्लेबाजों में से एक माना जाने लगा है.

Ferrari Purosangue क्यों है इतनी खास?

Ferrari Purosangue एक शानदार और बेहद लग्जरी 4-सीटर SUV है. इसकी सबसे खास बात इसकी तेज रफ्तार है. यह कार केवल 3.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड लगभग 310 किलोमीटर प्रति घंटे तक बताई जाती है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज लग्जरी एसयूवी में शामिल करती है. कार के अंदर बेहद प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. इसमें मसाज करने वाली आरामदायक सीटें और दो बड़ी टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलती हैं, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी शानदार हो जाता है.

कई दिग्गज क्रिकेटरों से भी महंगी कार

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कई बड़े भारतीय क्रिकेटरों के पास भी इतनी महंगी कार नहीं है. रिपोर्ट्स के अनुसार सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के पास भी इससे महंगी कार नहीं है. ऐसे में अभिषेक शर्मा का ये कार खरीदना क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गया है. उनकी यह सुपर लग्जरी कार उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग पहचान देती है.

अभिषेक शर्मा के कार कलेक्शन में और क्या है?

अभिषेक शर्मा के पास सिर्फ Ferrari Purosangue ही नहीं बल्कि कई और शानदार गाड़ियां भी मौजूद हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार उनके गैराज में Toyota Innova, BMW 320d, Toyota Fortuner और Mahindra Thar जैसी गाड़ियां भी हैं. इसके अलावा उनके पास Mahindra XUV 3XO भी है. उनका यह कार कलेक्शन दिखाता है कि उन्हें लग्जरी के साथ-साथ एडवेंचर वाली गाड़ियां भी पसंद हैं.

