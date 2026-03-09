हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस राज्य से जाने वाली कई ट्रेनें अगले महीने कैंसिल, कई ट्रेनों का बदलेगा रूट, चेक करें लिस्ट

इस राज्य से जाने वाली कई ट्रेनें अगले महीने कैंसिल, कई ट्रेनों का बदलेगा रूट, चेक करें लिस्ट

List Of Cancelled Trains: अगले महीने इस राज्य से गुजरने वाली कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. कुछ ट्रेनें कैंसिल रहेंगी जबकि कई को बदले हुए रूट से चलाया जाएगा.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 09 Mar 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

List Of Cancelled Trains:  देश में जब भी किसी को एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है. तो ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रेन का किराया आम तौर पर किफायती होता है और यात्रा भी काफी आरामदायक रहती है. इसी कारण हर दिन लाखों लोग रेलवे के जरिए सफर करते हैं. हालांकि अगले महीने कुछ रूटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास गंगा नदी पर बने रेलवे पुल की मरम्मत का काम शुरू होने जा रहा है. रेलवे के मुताबिक यह काम 2 अप्रैल से शुरू होगा और लगभग 40 दिनों तक चलेगा. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस दौरान पुल पर ट्रेनों की आवाजाही सीमित रखी जाएगी. इसी वजह से कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल किया गया है. जबकि कुछ ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है. ऐसे में अगर आप अगले महीने ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो सफर से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर चेक कर लें.

इस वजह से ट्रेनें कैंसिल

कानपुर के पास गंगा नदी पर बने एक अहम रेलवे पुल की मरम्मत के चलते ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया जा रहा है. रेलवे के अनुसार पुल की सुरक्षा और मजबूती बनाए रखने के लिए नियमित मेंटेनेंस जरूरी है. इसी काम के लिए कुछ समय तक इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही सीमित रखी जाएगी. यही वजह है कि कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल किया गया है, जबकि कुछ को बदले हुए रूट से चलाया जाएगा. यह काम 2 अप्रैल से शुरू होकर करीब 40 दिनों तक चलेगा. रेलवे का कहना है कि मरम्मत पूरी होने के बाद ट्रेनों का संचालन सामान्य रूप से फिर शुरू कर दिया जाएगा.

इन ट्रेनों को किया गय कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 64701/02 झांसी-लखनऊ-झांसी MEMU ट्रेन कैंसिल की गई.
  • ट्रेन नंबर 54153/44 कानपुर-रायबरेली-कानपुर पैसेंजर ट्रेन कैंसिल की गई.
  • ट्रेन नंबर 54101/02 प्रयागराज-कानपुर-प्रयागराज पैसेंजर ट्रेन कैंसिल की गई.
  • ट्रेन नंबर 54325/26 सीतापुर-कानपुर-सीतापुर पैसेंजर ट्रेन कैंसिल की गई.
  • ट्रेन नंबर 64212/64203/64214 कानपुर-लखनऊ MEMU ट्रेन कैंसिल की गई.

यह भी पढ़ें: बांग्लार युवा साथी योजना के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत?

इन ट्रेनों को किया गया है डायवर्ट

  • ट्रेन नंबर 12004 नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस डायवर्ट की गई.
  • ट्रेन नंबर 02563 बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल डायवर्ट की गई.
  • ट्रेन नंबर 02423 डिब्रूगढ़-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल डायवर्ट की गई.
  • ट्रेन नंबर 15065 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस डायवर्ट की गई.
  • ट्रेन नंबर 15045 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस डायवर्ट की गई.
  • ट्रेन नंबर 12591 यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस डायवर्ट की गई.
  • ट्रेन नंबर 13237 कोटा-पटना एक्सप्रेस डायवर्ट की गई.
  • ट्रेन नंबर 12143 एलटीटी-प्रतापगढ़ एक्सप्रेस डायवर्ट की गई.

यह भी पढ़ें: डिजिटल फ्रॉड होने पर सबसे पहले क्या करें, 25000 तक मुआवजा देने की तैयारी में सरकार

 

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read
Published at : 09 Mar 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Train News Railways News Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
महिलाओं के खाते में सबसे ज्यादा पैसे कौन सी सरकार भेजती है, किस राज्य की है सबसे तगड़ी स्कीम
महिलाओं के खाते में सबसे ज्यादा पैसे कौन सी सरकार भेजती है, किस राज्य की है सबसे तगड़ी स्कीम
यूटिलिटी
14 मार्च को लगने जा रही लोक अदालत, जानें कैसे होता है रजिस्ट्रेशन
14 मार्च को लगने जा रही लोक अदालत, जानें कैसे होता है रजिस्ट्रेशन
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
यूटिलिटी
पंजाब की महिलाओं के खाते में आएंगे 1500 रुपये, जानें कौन से डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
पंजाब की महिलाओं के खाते में आएंगे 1500 रुपये, जानें कौन से डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War Update: अमेरिका में तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार | Mojtaba Khamenei | Trump
Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget