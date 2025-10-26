IRCTC के इस टूर पैकेज रामलला दर्शन और गंगा आरती का मौका, महज इतने रुपये में करें बुक

इस टूर पैकेज के दौरान अयोध्या में रामलला के दर्शन और वाराणसी में प्रसिद्ध गंगा आरती देखने का अवसर मिलेगा. यही नहीं प्रयागराज में संगम का अनुभव और लखनऊ के ऐतिहासिक स्थलों की सैर भी कराई जाएगी. पैकेज इस तरह बनाया गया है कि श्रद्धालु भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक झलक को करीब से महसूस कर सकें.