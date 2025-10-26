हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IRCTC के इस टूर पैकेज रामलला दर्शन और गंगा आरती का मौका, महज इतने रुपये में करें बुक

IRCTC के इस टूर पैकेज रामलला दर्शन और गंगा आरती का मौका, महज इतने रुपये में करें बुक

IRCTC Tour Package: आईआरसीटीसी का नया टूर पैकेज श्रद्धालुओं को अयोध्या और वाराणसी के पवित्र स्थलों के दर्शन का मौका देता है. जान लें इसके लिए कितना रखा गया है किराया.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Oct 2025 05:12 PM (IST)
IRCTC Tour Package: आईआरसीटीसी का नया टूर पैकेज श्रद्धालुओं को अयोध्या और वाराणसी के पवित्र स्थलों के दर्शन का मौका देता है. जान लें इसके लिए कितना रखा गया है किराया.

भारत में धार्मिक यात्राओं का अपना खास महत्व है. हर साल लाखों श्रद्धालु देशभर के तीर्थस्थलों की यात्रा करते हैं ताकि वे अपनी आस्था और भक्ति को नजदीक से महसूस कर सकें. अयोध्या और वाराणसी जैसे पवित्र शहर तो हर भक्त के लिए खास स्थान रखते हैं.

अयोध्या और वाराणसी इन पवित्र जगहों के दर्शन करने का अनुभव अद्भुत होता है. श्रद्धालुओं की इसी भावना को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी ने एक नया धार्मिक टूर पैकेज लॉन्च किया है. यह पैकेज न सिर्फ यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखता है. बल्कि उन्हें भारत की आध्यात्मिक विरासत से भी जोड़ता है.
यह खास टूर पैकेज VARANASI & AYODHYA नाम से शुरू किया गया है और इसका पैकेज कोड WMA64 है. इस पैकेज के तहत यात्रियों को वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज और लखनऊ के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे.
कुल मिलाकर यह टूर पैकेज 6 रातों और 7 दिनों की होगी. इस पैकेज की शुरुआत मुंबई से होगी. जिससे देश के पश्चिमी हिस्से के श्रद्धालुओं को भी आसानी से जुड़ने का मौका मिलेगा. आईआरसीटीसी ने यात्रियों की सुविधा के लिए इस पैकेज को पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से तैयार किया है.
इस यात्रा में सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों की यात्रा एयर और बस दोनों माध्यमों से कराई जाएगी. इसका मतलब है कि श्रद्धालुओं को न तो ट्रैवल की टेंशन लेनी होगी और न ही ठहरने या खाने की चिंता करनी पड़ेगी. हर चीज का इंतजाम पहले से कर दिया गया है.
इस टूर पैकेज के दौरान अयोध्या में रामलला के दर्शन और वाराणसी में प्रसिद्ध गंगा आरती देखने का अवसर मिलेगा. यही नहीं प्रयागराज में संगम का अनुभव और लखनऊ के ऐतिहासिक स्थलों की सैर भी कराई जाएगी. पैकेज इस तरह बनाया गया है कि श्रद्धालु भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक झलक को करीब से महसूस कर सकें.
किराये की बात करें तो अकेले सफर करने वाले यात्रियों को 74100 रुपये देना होगा. दो लोगों के साथ सफर करने पर प्रति व्यक्ति किराया 49200 रुपये और तीन लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति किराया 46000 रुपये रखा गया है.
Published at : 26 Oct 2025 05:12 PM (IST)
