मध्य प्रदेश में इंटर कास्ट मैरिज करने पर कितने मिलते हैं रुपये, जान लीजिए अप्लाई करने का तरीका

इंटर कास्ट मैरिज में कई बार हालात तब और मुश्किल हो जाते हैं. समाज और परिवार का विरोध, आर्थिक तंगी और भविष्य की चिंता वर-वधू के सामने बड़ी चुनौती बन जाती है. इसी वजह से सरकार की योजनाएं ऐसे लोगों के लिए एक मजबूत सहारा बनकर सामने आती हैं.