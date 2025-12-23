एक्सप्लोरर
मध्य प्रदेश में इंटर कास्ट मैरिज करने पर कितने मिलते हैं रुपये, जान लीजिए अप्लाई करने का तरीका
MP Inter Caste Marriage Scheme: मध्य प्रदेश में अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को सरकार की प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलता है. इस योजना में आर्थिक सहायता दी जाती है.
इंटर कास्ट मैरिज में कई बार हालात तब और मुश्किल हो जाते हैं. समाज और परिवार का विरोध, आर्थिक तंगी और भविष्य की चिंता वर-वधू के सामने बड़ी चुनौती बन जाती है. इसी वजह से सरकार की योजनाएं ऐसे लोगों के लिए एक मजबूत सहारा बनकर सामने आती हैं.
