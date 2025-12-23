कृति सेनन की बहन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड-सिंगर स्टेबिन बेन से शादी करने जा रही हैं. वहीं फैंस अब ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि ये कपल कब और कहां सात फेरे लेगें. वहीं एक रिपोर्ट में नूपुर और स्टेबिन के वेडिंग डेस्टिनेशन का खुलासा किया गया है. जानते हैं कृति की बहन कब और कहां शादी के बंधन में बंधेंगी.

कब और कहां शादी कर रही हैं कृति सेनन की बहन नूपुर

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नूपुर सेनन अपने बॉयफ्रेंज स्टेबिन बेन संग उदयपुर में एक इंटीमेट वेडिंग करेंगी जिसमें केवल परिवार और करीबी दोस्त ही मौजूद रहेंगे. वहीं एचटी सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक परिवारों के करीबी एक सूत्र के हवाले से जानकारी मिली है, "पहले बताई जा रही तारीखें सही नहीं थीं. परिवारों ने 11 जनवरी को शादी की तारीख तय कर ली है और जश्न तीन दिनों तक चलेगा."

क्या नूपुर-स्टेबिन की शादी में फिल्मी हस्तियां होंगी इनवाइट?

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उदयपुर में होने वाली शादी की रस्मों में बॉलीवुड की कोई मौजूदगी नहीं होगी और फिल्म जगत के लिए मुंबई में अलग से रिसेप्शन होस्ट किया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने बताया, "नूपुर और स्टेबिन शादी को इंटीमेट रखना चाहते थे. यह शादी बड़े स्केल पर फिल्म जगत के जमावड़े के बजाय परिवार और करीबी दोस्तों के बीच होगी." हालांकि अभी तक इस जोड़े ने इस खबर की पुष्टि या खंडन नहीं किया है.

नूपुर-स्टेबिन के बारे में

स्टेबिन बेन और नूपुर के 2023 से ही डेटिंग की अफवाहें उड़ रही हैं, दोनों के कई बार डेट्स और फैमिली फंक्शन में एक साथ स्पॉट किए जान पर इनकी अफेयर के रूमर्स फैल गए थे. स्टेबिन को कृति के सोशल मीडिया पोस्ट और स्टोरीज में भी देखा गया है. हालांकि, इस जोड़े ने अपने रिलेशनशिप स्टेट्स पर कभी कोई कमेंट नहीं किया है.

नूपुर-स्टेबिन करियर

अपने वायरल हिट्स साहिबा और थोड़ा थोड़ा प्यार के लिए मशहूर स्टेबिन ने रेस 3, जर्सी और बागी 4 सहित कई फिल्मों के साउंडट्रैक के लिए भी गाया है. वहीं नूपुर सेनन ने 2019 में अक्षय कुमार के साथ म्यूजिक वीडियो 'फिलहाल' में नज़र आकर अपने शोबिज करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने 2023 में वेब सीरीज 'पॉप कौन' से एक्टिंग में डेब्यू किया था , जिसमें कुणाल खेमू मुख्य भूमिका में थे. उसी साल उन्होंने तेलुगु हिट फिल्म 'टाइगर नागेश्वर राव' से फिल्मों में डेब्यू किया था. अब वह नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म 'नूरानी चेहरा' में नजर आएंगी.