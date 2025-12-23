हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसचिन के साथ डिब्बे में बंद हो गई सीमा हैदर, ठंडे-ठंडे हाथों से छू लिए गाल; बोली- मजा आ गया; देखें वीडियो

सचिन के साथ डिब्बे में बंद हो गई सीमा हैदर, ठंडे-ठंडे हाथों से छू लिए गाल; बोली- मजा आ गया; देखें वीडियो

हाल ही में सीमा और सचिन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर यह खुशखबरी दी कि सीमा दोबारा मां बनने वाली हैं. इस वीडियो में दोनों ने बताया कि सीमा इस समय प्रेगनेंसी के सातवें महीने में हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 23 Dec 2025 11:44 AM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा की रहने वाली सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. पाकिस्तान से भारत आने के बाद से ही सीमा लगातार किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. कभी उनकी प्रेम कहानी को लेकर बातें होती हैं तो कभी उनके परिवार और निजी जीवन को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है. अब एक बार फिर सीमा हैदर और उनके पति सचिन मीणा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं.

हाल ही में सीमा और सचिन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर यह खुशखबरी दी कि सीमा दोबारा मां बनने वाली हैं. इस वीडियो में दोनों ने बताया कि सीमा इस समय प्रेगनेंसी के सातवें महीने में हैं और फरवरी महीने में वे अपने छठे बच्चे का स्वागत करेंगे. इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया की लाइन लग गई. इसी बीच सोशल मीडिया पर सचिन और सीमा हैदर का एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दोनों एक लिफ्ट के अंदर नजर आ रहे हैं. 

लिफ्ट में बंद होने वाला वीडियो हुआ वायरल

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही दोनों लिफ्ट में चढ़ते हैं, लिफ्ट अचानक बंद हो जाती है. इसके बाद दोनों मजाकिया अंदाज में बातें करने लगते हैं. सचिन मजाक करते हुए कहते हैं कि एक दिन हम इसी लिफ्ट में बंद रह जाएं तो मजा आ जाएगा. इस पर सीमा हंसते हुए प्रतिक्रिया देती हैं और ठंडे हाथों से सचिन के गाल छू लेती हैं.इसके बाद सीमा गुनगुनाते हुए एक गाना भी गाती हैं हम तुम डब्बे में बंद हों और चाबी खो जाए. इतना ही नहीं, सीमा दोबारा अपने ठंडे हाथ सचिन के गालों पर रखती हैं और हंसते हुए कहती हैं कि उन्हें बहुत मजा आ रहा है. वीडियो में दोनों के बीच की नजदीकियां और मस्ती साफ देखी जा सकती है.

सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार कमेंट्स

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, देखते ही देखते यह वायरल हो गया.लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और हजारों लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग इस वीडियो को मजेदार बता रहे हैं, तो कुछ लोग इस पर चुटकी लेते हुए कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि यह वीडियो किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा है. वहीं कुछ लोगों ने इसे पति-पत्नी के बीच की मस्ती बताया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. 

सीमा हैदर फिर से बनी चर्चा का केंद्र

सीमा हैदर और सचिन मीणा एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गए हैं. चाहे उनकी प्रेग्नेंसी की खबर हो या लिफ्ट में बंद होने वाला यह वीडियो, लोग उनकी जिंदगी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. फिलहाल सीमा हैदर के कुल पांच बच्चे हैं. इनमें से चार बच्चे पाकिस्तान में उनके पहले पति गुलाम हैदर से हुए थे. भारत आने के बाद सीमा ने सचिन मीणा से शादी की और दोनों की एक बेटी मीरा है, जिसका जन्म भारत में हुआ. अब सीमा की मौजूदा प्रेग्नेंसी के बाद यह संख्या बढ़कर छह हो जाएगी. यह बच्चा सचिन मीणा का दूसरा और सीमा हैदर का छठा बच्चा होगा. 

Published at : 23 Dec 2025 11:44 AM (IST)
Seema Haider Sachin Meena Sachin Meena Seema Haider Seema Haider Viral Video
