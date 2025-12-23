हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 

अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 

Ajit Pawar Leader Kidnapped: नांदेड़ में NCP नेता जीवन घोगरे का अपहरण कर मारपीट की गई. पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. घोगरे ने पूर्व नेता प्रताप चिखलीकर पर किडनैपिंग का आरोप लगाया है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 23 Dec 2025 11:22 AM (IST)
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेता जीवन घोगरे को किडनैप किए जाने की खबर सामने आई है. राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता जीवन घोगरे पाटील का अपहरण किए जाने के बाद उनके साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई है. यह सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके फुटेज सामने आ रहे हैं.

मामला महाराष्ट्र के नांदेड शहर का है. नांदेड नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के नेता जीवन घोगरे पाटील को कथित तौर पर किडनैप किया गया है. CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जीवन घोगरे पाटील को उनकी गाड़ी से किडनैप कर लिया गया, घोगरे पाटील का आरोप है कि अपहरण के बाद उन्हें ले जाकर बेरहमी से पीटा गया.

7 लोगों को किया गया गिरफ्तार

जीवन घोगरे घायल हुए हैं और फिलहाल उनका उपचार चल रहा है. इस मामले में नांदेड ग्रामीण पुलिस गहनता से जांच कर रही है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जीवन घोगरे की शिकायत के मुताबिक, 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. 

जीवन घोघरे पाटील ने प्रताप चिखलीकर पर लगाया आरोप

नांदेड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व अपोज़िशन लीडर, जीवन घोगरे पाटिल ने आरोप लगाया है कि उनकी किडनैपिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व अपोज़िशन लीडर प्रताप पाटिल चिखलीकर के कहने पर की गई थी.

दोपहर 11.30 से 12.00 बजे के बीच, घोगरे अपने घर से काम पर जा रहे थे, तभी हाडको पानी की टंकी के पास उनकी कार रोकी गई और जबरदस्ती दूसरी कार में डालकर किसी अनजान जगह ले जाया गया. उन्हें 7 लोगों ने बुरी तरह पीटा, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं. इसके बाद जीवन घोगरे को मुसलमानवाड़ी के पास छोड़ दिया गया.

सातों आरोपियों के नाम आए सामने-

1. शुभम दत्ता सुनेवाड़

2. राहुल मारोती दसरवाड़

3. कौस्तुभ रमेश रणवीर

4. विवेक नरहरि सूर्यवंशी 

5. माधव बालाजी वाघमारे

6. मोहम्मद अफरोज फकीर (ड्राइवर)

7. देवानंद भोले

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 23 Dec 2025 11:22 AM (IST)
Ajit Pawar NCP MAHARASHTRA NEWS Jeevan Ghogare Patil
