अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेता जीवन घोगरे को किडनैप किए जाने की खबर सामने आई है. राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता जीवन घोगरे पाटील का अपहरण किए जाने के बाद उनके साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई है. यह सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके फुटेज सामने आ रहे हैं.

मामला महाराष्ट्र के नांदेड शहर का है. नांदेड नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के नेता जीवन घोगरे पाटील को कथित तौर पर किडनैप किया गया है. CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जीवन घोगरे पाटील को उनकी गाड़ी से किडनैप कर लिया गया, घोगरे पाटील का आरोप है कि अपहरण के बाद उन्हें ले जाकर बेरहमी से पीटा गया.

7 लोगों को किया गया गिरफ्तार

जीवन घोगरे घायल हुए हैं और फिलहाल उनका उपचार चल रहा है. इस मामले में नांदेड ग्रामीण पुलिस गहनता से जांच कर रही है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जीवन घोगरे की शिकायत के मुताबिक, 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

जीवन घोघरे पाटील ने प्रताप चिखलीकर पर लगाया आरोप

नांदेड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व अपोज़िशन लीडर, जीवन घोगरे पाटिल ने आरोप लगाया है कि उनकी किडनैपिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व अपोज़िशन लीडर प्रताप पाटिल चिखलीकर के कहने पर की गई थी.

दोपहर 11.30 से 12.00 बजे के बीच, घोगरे अपने घर से काम पर जा रहे थे, तभी हाडको पानी की टंकी के पास उनकी कार रोकी गई और जबरदस्ती दूसरी कार में डालकर किसी अनजान जगह ले जाया गया. उन्हें 7 लोगों ने बुरी तरह पीटा, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं. इसके बाद जीवन घोगरे को मुसलमानवाड़ी के पास छोड़ दिया गया.

सातों आरोपियों के नाम आए सामने-

1. शुभम दत्ता सुनेवाड़

2. राहुल मारोती दसरवाड़

3. कौस्तुभ रमेश रणवीर

4. विवेक नरहरि सूर्यवंशी

5. माधव बालाजी वाघमारे

6. मोहम्मद अफरोज फकीर (ड्राइवर)

7. देवानंद भोले