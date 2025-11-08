हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीघर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?

घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?

Beer Factory At Home: घर पर बियर बनाने का बिजनेस अब आसान हो गया है. करीब 2 लाख रुपये के निवेश से आप माइक्रो ब्रेवरी शुरू कर अच्छी कमाई कर सकते हैं. जान लें डिटेल्स.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Nov 2025 04:04 PM (IST)
Beer Factory At Home: घर पर बियर बनाने का बिजनेस अब आसान हो गया है. करीब 2 लाख रुपये के निवेश से आप माइक्रो ब्रेवरी शुरू कर अच्छी कमाई कर सकते हैं. जान लें डिटेल्स.

अगर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और कुछ अलग तरह के बिजनेस में दिलचस्पी रखते हैं. तो बियर बनाने की यूनिट एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. आज माइक्रो ब्रेवरी यानी छोटी बियर फैक्ट्रियों की डिमांड तेजी से बढ़ी है.

1/6
बियर बनाने के लिए सबसे जरूरी है साफ पानी, माल्ट, हॉप्स और यीस्ट. इन चार चीजों के संतुलन से बियर का स्वाद तय होता है. अगर आप घर पर छोटी यूनिट लगाना चाहते हैं. तो इसके लिए बेसिक ब्रूइंग किट बाजार में आसानी से मिल जाती है. इससे 20 से 25 लीटर तक बियर तैयार की जा सकती है.
बियर बनाने के लिए सबसे जरूरी है साफ पानी, माल्ट, हॉप्स और यीस्ट. इन चार चीजों के संतुलन से बियर का स्वाद तय होता है. अगर आप घर पर छोटी यूनिट लगाना चाहते हैं. तो इसके लिए बेसिक ब्रूइंग किट बाजार में आसानी से मिल जाती है. इससे 20 से 25 लीटर तक बियर तैयार की जा सकती है.
2/6
शुरुआत करने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होता है. हर राज्य में इसके लिए अलग-अलग नियम हैं. सामान्य तौर पर आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है. बिना लाइसेंस बियर बनाना या बेचना गैरकानूनी है. इसलिए कागजी प्रक्रिया पूरी करना सबसे पहला कदम होना चाहिए.
शुरुआत करने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होता है. हर राज्य में इसके लिए अलग-अलग नियम हैं. सामान्य तौर पर आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है. बिना लाइसेंस बियर बनाना या बेचना गैरकानूनी है. इसलिए कागजी प्रक्रिया पूरी करना सबसे पहला कदम होना चाहिए.
3/6
लागत की बात करें तो घर में एक छोटी बियर यूनिट लगाने में करीब 1.5 से 2 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है. इसमें उपकरण, ब्रूइंग किट, कच्चा माल और शुरुआती सेटअप शामिल होता है. अगर आप कमर्शियल स्तर पर बढ़ना चाहते हैं. तो लागत 10 से 15 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.
लागत की बात करें तो घर में एक छोटी बियर यूनिट लगाने में करीब 1.5 से 2 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है. इसमें उपकरण, ब्रूइंग किट, कच्चा माल और शुरुआती सेटअप शामिल होता है. अगर आप कमर्शियल स्तर पर बढ़ना चाहते हैं. तो लागत 10 से 15 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.
4/6
बियर बनाने की प्रक्रिया में माल्ट को उबालना, हॉप्स मिलाना और यीस्ट डालकर फर्मेंटेशन करना शामिल है. यह पूरी प्रोसेस लगभग 10 से 15 दिन लेती है. सही तापमान और सफाई बेहद जरूरी है. क्योंकि थोड़ी भी गलती से क्वालिटी खराब हो सकती है.
बियर बनाने की प्रक्रिया में माल्ट को उबालना, हॉप्स मिलाना और यीस्ट डालकर फर्मेंटेशन करना शामिल है. यह पूरी प्रोसेस लगभग 10 से 15 दिन लेती है. सही तापमान और सफाई बेहद जरूरी है. क्योंकि थोड़ी भी गलती से क्वालिटी खराब हो सकती है.
5/6
तैयार बियर को स्टोर करने के लिए आपको ठंडी और सूखी जगह की जरूरत होती है. इसके लिए मिनी कूलर या फ्रिजर सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है. बोतलिंग के लिए बाजार में ऑटोमैटिक मशीनें मिलती हैं. जिससे आप इसे ब्रांडिंग करके लोकल मार्केट में बेच सकते हैं.
तैयार बियर को स्टोर करने के लिए आपको ठंडी और सूखी जगह की जरूरत होती है. इसके लिए मिनी कूलर या फ्रिजर सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है. बोतलिंग के लिए बाजार में ऑटोमैटिक मशीनें मिलती हैं. जिससे आप इसे ब्रांडिंग करके लोकल मार्केट में बेच सकते हैं.
6/6
अगर आप इसे सही मार्केटिंग रणनीति के साथ करे. तो यह बिजनेस शानदार मुनाफा दे सकता है. आज युवा ग्राहक लोकल क्राफ्ट बियर को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. एक बार आपकी बियर पाॅपुलर हो जाए. तो इसे रेस्टोरेंट और बार में सप्लाई कर बड़ा कारोबार बनाया जा सकता है.
अगर आप इसे सही मार्केटिंग रणनीति के साथ करे. तो यह बिजनेस शानदार मुनाफा दे सकता है. आज युवा ग्राहक लोकल क्राफ्ट बियर को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. एक बार आपकी बियर पाॅपुलर हो जाए. तो इसे रेस्टोरेंट और बार में सप्लाई कर बड़ा कारोबार बनाया जा सकता है.
Published at : 08 Nov 2025 04:04 PM (IST)
Tags :
Business Beer Utility News

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
इंडिया
'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?
'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?
बॉलीवुड
टीवी पर आते ही ब्लॉकबस्टर हुई 'हॉउसफुल 5', 4.6 करोड़+ व्यूज से बनाया नया रिकॉर्ड
टीवी पर आते ही ब्लॉकबस्टर हुई 'हॉउसफुल 5', 4.6 करोड़+ व्यूज से बनाया नया रिकॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
PM Modi के दौरे पर GRP जवानों से भिड़ गए BJP विधायक । PM Modi Varanasi Visit
भीषण आग में सब जलकर हुआ खाक, 500 से ज्यादा घर आग में हुए तबाह । Delhi News
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुईं खाक ।

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
इंडिया
'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?
'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?
बॉलीवुड
टीवी पर आते ही ब्लॉकबस्टर हुई 'हॉउसफुल 5', 4.6 करोड़+ व्यूज से बनाया नया रिकॉर्ड
टीवी पर आते ही ब्लॉकबस्टर हुई 'हॉउसफुल 5', 4.6 करोड़+ व्यूज से बनाया नया रिकॉर्ड
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: अभिषेक ने टी20 में सबसे तेज 1000 रन का बनाया महारिकॉर्ड, सूर्या-विराट सबको पीछे छोड़ा
अभिषेक ने टी20 में सबसे तेज 1000 रन का बनाया महारिकॉर्ड, सूर्या-विराट सबको पीछे छोड़ा
यूटिलिटी
ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?
ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?
फैशन
History of Anarkali Suit: किस मुगल बादशाह की बेगम ने सबसे पहले पहना था अनारकली, कैसे तैयार की गई थी यह ड्रेस?
किस मुगल बादशाह की बेगम ने सबसे पहले पहना था अनारकली, कैसे तैयार की गई थी यह ड्रेस?
शिक्षा
डेनमार्क में कमाए 100000 तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत?
डेनमार्क में कमाए 100000 तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत?
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
Embed widget