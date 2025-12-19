हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 20268.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!

8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!

IPL 2026 ऑक्शन में 8.6 करोड़ मिलने के बाद जोश इंग्लिश को लेकर बड़ा ट्विस्ट सामने आया है. शादी के कारण सीमित उपलब्धता की बात करने वाले इंग्लिश अब पूरा सीजन खेलने के लिए प्लान में बदलाव कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 19 Dec 2025 11:59 AM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026: आईपीएल 2026 ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिश को लेकर जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया. पंजाब किंग्स द्वारा रिलीज किए जाने के बाद माना जा रहा था कि शादी और हनीमून के चलते इंग्लिश सिर्फ कुछ ही मैच खेल पाएंगे. हालांकि ऑक्शन के दिन सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जबरदस्त बोली लगी और अंत में लखनऊ ने उन्हें 8.6 करोड़ रुपये में खरीद लिया. इस भारी रकम ने इंग्लिश की उपलब्धता को लेकर पूरी तस्वीर बदल दी.

शादी और हनीमून पर बदल सकता है फैसला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जोश इंग्लिश 18 अप्रैल को शादी करने वाले हैं और इसके बाद हनीमून की योजना थी. हालांकि, अब संभावना जताई जा रही है कि वह हनीमून टाल सकते हैं. सूत्रों का कहना है कि इंग्लिश आईपीएल सीजन की शुरुआत में भारत आ सकते हैं, फिर शादी के लिए थोड़े समय के लिए वापस जाएंगे और इसके बाद दोबारा टीम से जुड़ेंगे. इतनी बड़ी बोली के बाद उनका यह कदम फ्रेंचाइजी और फैंस दोनों के लिए राहत की खबर हो सकती है.

टीम मैनेजमेंट पहले से था तैयार

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच जस्टिन लैंगर और डायरेक्टर टॉम मूडी को इंग्लिश की स्थिति की बेहतर जानकारी थी. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के कोच डेनियल वेटोरी और कप्तान पैट कमिंस भी उनकी उपलब्धता को लेकर आश्वस्त दिखे. SRH के बॉलिंग कोच वरुण आरोन ने कहा कि ऑक्शन के बाद खिलाड़ी कई बार अपने निजी फैसलों पर दोबारा सोचता है और यही इंग्लिश के साथ भी हो सकता है.

पंजाब किंग्स की नाराजगी

इस पूरे मामले पर पंजाब किंग्स के सह-मालिक नेस वाडिया ने पहले ही नाराजगी जाहिर की थी. उनका कहना था कि इंग्लिश ने रिटेंशन डेडलाइन से महज 45 मिनट पहले अपनी अनुपलब्धता की जानकारी दी, जो बिल्कुल भी प्रोफेशनल रवैया नहीं था. टीम उन्हें रिटेन करना चाहती थी, लेकिन आखिरी समय की सूचना के कारण उन्हें रिलीज करना पड़ा.

LSG को मिल सकता है बड़ा फायदा

अगर जोश इंग्लिश सच में आईपीएल 2026 में पूरा सीजन खेलने का फैसला लेते हैं, तो यह लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी होगी. उनकी आक्रामक बल्लेबाज़ी और विकेटकीपिंग स्किल्स टीम को टूर्नामेंट में मजबूत बढ़त दिला सकती हैं.   

Published at : 19 Dec 2025 11:59 AM (IST)
Tags :
Josh Inglis IPL 2026 IPL Auction 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Osman Hadi Death: 'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
बिहार
हिजाब विवाद: नीतीश कुमार को पप्पू यादव ने ठहराया सही तो भड़कीं नेहा सिंह राठौर, 'क्या ये अपनी बेटी…'
नीतीश कुमार को पप्पू यादव ने ठहराया सही तो भड़कीं नेहा सिंह राठौर, 'क्या ये अपनी बेटी…'
विश्व
Bangladesh Unrest: शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
क्रिकेट
NZ vs WI: डेवन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक, न्यूजीलैंड ने 575 रन पर घोषित की पहली पारी
NZ vs WI: डेवन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक, न्यूजीलैंड ने 575 रन पर घोषित की पहली पारी
Advertisement

वीडियोज

India–Oman FTA Final , Indian कारोबार के लिए Global दरवाज़ा | Paisa Live
IPO Alert: Global Ocean Logistics IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Vedanta Demerger को हरी झंडी | Share ने बनाया नया Record | Paisa Live
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में चुनाव से पहले क्यों भड़की हिंसा ? | Sharif Osman Hadi Dies
Delhi Pollution News: दिल्ली में मौसम विभाग ने दी भीषण कोहरे की चेतावनी | IMD | Pollution Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Osman Hadi Death: 'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
'भारत से बात कर तुरंत...' शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल, इंकलाब मंच ने दी बड़ी चेतावनी
बिहार
हिजाब विवाद: नीतीश कुमार को पप्पू यादव ने ठहराया सही तो भड़कीं नेहा सिंह राठौर, 'क्या ये अपनी बेटी…'
नीतीश कुमार को पप्पू यादव ने ठहराया सही तो भड़कीं नेहा सिंह राठौर, 'क्या ये अपनी बेटी…'
विश्व
Bangladesh Unrest: शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
क्रिकेट
NZ vs WI: डेवन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक, न्यूजीलैंड ने 575 रन पर घोषित की पहली पारी
NZ vs WI: डेवन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक, न्यूजीलैंड ने 575 रन पर घोषित की पहली पारी
बॉलीवुड
एनुअल फंक्शन में बार्बी डॉल बनकर पहुंची अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लाडली, आराध्या के बदले लुक पर फिदा हुए फैंस
एनुअल फंक्शन में बार्बी डॉल बनकर पहुंची अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लाडली, देखें तस्वीरें
हेल्थ
Kidney Disease: अपनी आदतों में कर लें यह आसान-सा बदलाव, कम हो जाएगा किडनी खराब होने का खतरा
अपनी आदतों में कर लें यह आसान-सा बदलाव, कम हो जाएगा किडनी खराब होने का खतरा
ट्रेंडिंग
बच्चे की स्कूल न जाने की जिद के बीच पापा की जोर-जबरदस्ती, वीडियो देख याद आ जाएगा बचपन 
बच्चे की स्कूल न जाने की जिद के बीच पापा की जोर-जबरदस्ती, वीडियो देख याद आ जाएगा बचपन 
यूटिलिटी
रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान नहीं खाली कर रहा किराएदार, ये कदम उठा सकते हैं मकान मालिक
रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान नहीं खाली कर रहा किराएदार, ये कदम उठा सकते हैं मकान मालिक
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget