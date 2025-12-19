8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!

IPL 2026: आईपीएल 2026 ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिश को लेकर जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया. पंजाब किंग्स द्वारा रिलीज किए जाने के बाद माना जा रहा था कि शादी और हनीमून के चलते इंग्लिश सिर्फ कुछ ही मैच खेल पाएंगे. हालांकि ऑक्शन के दिन सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जबरदस्त बोली लगी और अंत में लखनऊ ने उन्हें 8.6 करोड़ रुपये में खरीद लिया. इस भारी रकम ने इंग्लिश की उपलब्धता को लेकर पूरी तस्वीर बदल दी.

शादी और हनीमून पर बदल सकता है फैसला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जोश इंग्लिश 18 अप्रैल को शादी करने वाले हैं और इसके बाद हनीमून की योजना थी. हालांकि, अब संभावना जताई जा रही है कि वह हनीमून टाल सकते हैं. सूत्रों का कहना है कि इंग्लिश आईपीएल सीजन की शुरुआत में भारत आ सकते हैं, फिर शादी के लिए थोड़े समय के लिए वापस जाएंगे और इसके बाद दोबारा टीम से जुड़ेंगे. इतनी बड़ी बोली के बाद उनका यह कदम फ्रेंचाइजी और फैंस दोनों के लिए राहत की खबर हो सकती है.

टीम मैनेजमेंट पहले से था तैयार

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच जस्टिन लैंगर और डायरेक्टर टॉम मूडी को इंग्लिश की स्थिति की बेहतर जानकारी थी. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के कोच डेनियल वेटोरी और कप्तान पैट कमिंस भी उनकी उपलब्धता को लेकर आश्वस्त दिखे. SRH के बॉलिंग कोच वरुण आरोन ने कहा कि ऑक्शन के बाद खिलाड़ी कई बार अपने निजी फैसलों पर दोबारा सोचता है और यही इंग्लिश के साथ भी हो सकता है.

पंजाब किंग्स की नाराजगी

इस पूरे मामले पर पंजाब किंग्स के सह-मालिक नेस वाडिया ने पहले ही नाराजगी जाहिर की थी. उनका कहना था कि इंग्लिश ने रिटेंशन डेडलाइन से महज 45 मिनट पहले अपनी अनुपलब्धता की जानकारी दी, जो बिल्कुल भी प्रोफेशनल रवैया नहीं था. टीम उन्हें रिटेन करना चाहती थी, लेकिन आखिरी समय की सूचना के कारण उन्हें रिलीज करना पड़ा.

LSG को मिल सकता है बड़ा फायदा

अगर जोश इंग्लिश सच में आईपीएल 2026 में पूरा सीजन खेलने का फैसला लेते हैं, तो यह लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी होगी. उनकी आक्रामक बल्लेबाज़ी और विकेटकीपिंग स्किल्स टीम को टूर्नामेंट में मजबूत बढ़त दिला सकती हैं.