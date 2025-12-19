रात अकेली है 2 रिव्यू: एक पूरे परिवार के मर्डर की ये मिस्ट्री दिमाग घुमा देगी

मर्डर मिस्ट्री एक ऐसा जोनर है जिसकी एक अलग ही फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे दर्शक अच्छी मर्डर मिस्ट्री की तलाश में रहते हैं जहां एंड तक ना पता चले कि मर्डर किसने किया, जहां हर पल कुछ नया हो, कोई नया ट्विस्ट आए. अगर आप भी यही ढूंढ रहे हैं तो आपकी तलाश खत्म होती है. नेटफ्लिक्स पर रात अकेली है 2 देख लीजिए, इसका पहला पार्ट 2020 में आया था और 5 साल बाद दूसरा पार्ट आया है जो पहले पार्ट से भी बढ़िया है. इस फिल्म में आपको हर सीन में एक नया ट्विस्ट मिलेगा.

कहानी

बंसल परिवार मीडिया की दुनिया में बड़ा नाम है. एक दिन उनके घर में एक जानवर का कटा हुआ सिर मिलता है, और अगले दिन पूरे परिवार का मर्डर हो जाता है. अब ये मर्डर किसने किया है, क्या परिवार का कोई दुश्मन है, या कोई परिवार का ही करीबी है. इस मिस्ट्री को जानने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म देखनी होगी.

कैसी है फिल्म

ये एक जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री है, पहले फ्रेम से ये फिल्म आपको बांध लेती है. नए नए ट्विस्ट और नए किरदार आते रहते हैं जो आपका दिमाग घुमा देते हैं. आपको एंड तक अंदाजा नहीं लग पाता कि ये मर्डर किसने किए. यहां काला जादू भी है, एक गुरू भी है, कॉरपोरेट दुश्मनी भी है, और ये सब मिलकर ऐसा सस्पेंस बनाते हैं कि आप स्क्रीन से नजरें हटा नहीं पाते. lust stories और mismatched के बाद RSVP और नेटफ्लिक्स ने ये एक कामयाब मर्डर मिस्ट्री फेंचाइजी बनाई है और यही वजह है कि अब इंतजार रहेगा कि कब इस फिल्म का तीसरा पार्ट भी आए. इन दिनों साउथ में कमाल की मर्डर मिस्ट्रीज बन रही हैं लेकिन हिंदी सिनेमा में इसकी कमी खलती है और इस फ्रेचाइजी से ये कमी पूरी होती लग रही है.

एक्टिंग

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार बड़े कमाल और सहज तरीके से निभाया है. वो बेकार की हीरोपंती नहीं दिखाते, जहां जितना सख्त होना है उतना होते हैं, बेकार में दबंग या सिंघम नहीं बनते. अपनी मां के साथ भी उनका रिश्ता बड़े अच्छे से दिखाया गया है और ये पुलिसवाला जब बेटा बनता है तो और कमाल लगता है. चित्रांगदा सिंह ने एक अलग तरह का किरदार निभाया है और ये उनकी ग्लैमरस इमेज से बिल्कुल अलग है औऱ उन्होंने ये किरदार बड़े अच्छे से प्ले किया है. दीप्ती नवल गुरू मां के किरदार में चौंका देती हैं, उन्हें ऐसे कैरेक्टर में कभी नहीं देखा. ईला अरुण ने नवाज की मां का किरदार बड़े अच्छे से निभाया है. राधिका आप्टे का काम अच्छा है लेकिन रोल छोटा है. संजय कपूर छोटे रोल में इम्प्रेस करते हैं. रजत कपूर का काम हमेशा की तरह अच्छा है. अखिलेंद्र मिश्रा एसपी के किरदार में जमे हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन

स्मिता सिंह ने कहानी लिखी है और हनी त्रेहन ने फिल्म का डायरेक्ट किया है, राइटिंग काफी अच्छी है, ट्विस्ट एंड टर्न कमाल तरीके से डाले गए हैं, डायरेक्शन सधा हुआ है.

कुल मिलाकर बढ़िया मर्डर मिस्ट्री देखनी है तो ये फिल्म जरूर देखिए