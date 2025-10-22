हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीफ्लैट में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना में अप्लाई करने का नया तरीका

फ्लैट में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना में अप्लाई करने का नया तरीका

PM Surya Ghar Yojana: बिजली बिल से राहत पाने का आसान तरीका अब सोलर पैनल है. जानें कैसे फ्लैट में भी लगवा सकते हैं पैनल और सूर्य घर योजना के जरिए सरकार से सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Oct 2025 12:36 PM (IST)
PM Surya Ghar Yojana: बिजली बिल से राहत पाने का आसान तरीका अब सोलर पैनल है. जानें कैसे फ्लैट में भी लगवा सकते हैं पैनल और सूर्य घर योजना के जरिए सरकार से सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं.

आजकल लोग बढ़ते बिजली बिलों से परेशान हैं. खर्च कम करने के लिए वह लगातार नए तरीके खोजते रहते हैं. अब इसमें भारत सरकार की ओर से भी मदद दी जा रही है. सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की है.

1/6
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं. इस योजना का मकसद आम नागरिकों को सोलर एनर्जी से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना के तहत सरकार घरों में सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी देती है.
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं. इस योजना का मकसद आम नागरिकों को सोलर एनर्जी से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना के तहत सरकार घरों में सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी देती है.
2/6
अलग-अलग वॉट के सोलर पैनल पर अलग-अलग अमाउंट की सब्सिडी तय की गई है. इससे लोगों पर पूरा बोझ नहीं आता है. हालांकि योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के लिए घर में छत होना जरूरू है. तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
अलग-अलग वॉट के सोलर पैनल पर अलग-अलग अमाउंट की सब्सिडी तय की गई है. इससे लोगों पर पूरा बोझ नहीं आता है. हालांकि योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के लिए घर में छत होना जरूरू है. तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
3/6
कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर उनका घर फ्लैट में है तो क्या वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? तो जवाब है हां लेकिन कुछ शर्तों के साथ फ्लैट में सोलर पैनल लगवाने के लिए सोसाइटी या आरडब्ल्यूए की परमिशन जरूरी होती है.
कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर उनका घर फ्लैट में है तो क्या वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? तो जवाब है हां लेकिन कुछ शर्तों के साथ फ्लैट में सोलर पैनल लगवाने के लिए सोसाइटी या आरडब्ल्यूए की परमिशन जरूरी होती है.
4/6
आमतौर पर पैनल कॉमन एरिया की छत पर लगाए जाते हैं. जिससे सभी फ्लैट्स मिलकर इसका फायदा उठा सकें. फ्लैट या इंडिपेंडेंट हाउस दोनों ही के लिए में आवेदन की प्रक्रिया एक जैसी है. इसके लिए pmsuryaghar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है.
आमतौर पर पैनल कॉमन एरिया की छत पर लगाए जाते हैं. जिससे सभी फ्लैट्स मिलकर इसका फायदा उठा सकें. फ्लैट या इंडिपेंडेंट हाउस दोनों ही के लिए में आवेदन की प्रक्रिया एक जैसी है. इसके लिए pmsuryaghar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है.
5/6
इसके बाद राज्य और डिस्कॉम चुनने के बाद आवश्यक डाॅक्यूमेंट अपलोड करें. इसके बाद डिस्कॉम की टीम साइट विजिट करती है और मंजूरी मिलने पर अधिकृत एजेंसी सोलर पैनल इंस्टॉल करती है.मंजूरी मिलने के बाद इंस्टॉलेशन एजेंसी पैनल की डिजाइन और पोजीशन तय करती है.
इसके बाद राज्य और डिस्कॉम चुनने के बाद आवश्यक डाॅक्यूमेंट अपलोड करें. इसके बाद डिस्कॉम की टीम साइट विजिट करती है और मंजूरी मिलने पर अधिकृत एजेंसी सोलर पैनल इंस्टॉल करती है.मंजूरी मिलने के बाद इंस्टॉलेशन एजेंसी पैनल की डिजाइन और पोजीशन तय करती है.
6/6
पूरी प्रोसेस नार्मली 15 से 30 दिनों में पूरी हो जाती है. इसके बाद नेट मीटरिंग सिस्टम के जरिए आपका सोलर पैनल ग्रिड से जुड़ जाता है. उसी दिन से आपकी खुद की बिजली बननी शुरू हो जाती है. सरकार की ओर से दी जाने वाली 30% से 60% तक की सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाती है.
पूरी प्रोसेस नार्मली 15 से 30 दिनों में पूरी हो जाती है. इसके बाद नेट मीटरिंग सिस्टम के जरिए आपका सोलर पैनल ग्रिड से जुड़ जाता है. उसी दिन से आपकी खुद की बिजली बननी शुरू हो जाती है. सरकार की ओर से दी जाने वाली 30% से 60% तक की सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाती है.
Published at : 22 Oct 2025 12:36 PM (IST)
Tags :
Solar Panel Utility News PM Surya Ghar Yojana

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी भारत' तारीफ के बाद सामने आई PAK जनरल शमशाद मिर्जा की चिढ़, इंडिया को कहा- 'ट्रोजन हॉर्स'
'नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी भारत' तारीफ के बाद सामने आई PAK जनरल की चिढ़
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी भारत' तारीफ के बाद सामने आई PAK जनरल शमशाद मिर्जा की चिढ़, इंडिया को कहा- 'ट्रोजन हॉर्स'
'नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी भारत' तारीफ के बाद सामने आई PAK जनरल की चिढ़
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
क्रिकेट
कितनी दौलत के मालिक हैं पाकिस्तान के नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी? टोटल नेटवर्थ उड़ा देगी होश
कितनी दौलत के मालिक हैं पाकिस्तान के नए कप्तान शाहीन अफरीदी? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
शिक्षा
NTA JEE Mains 2026: NTA JEE सेशन 1 और 2 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करना होगा आवेदन
NTA JEE सेशन 1 और 2 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करना होगा आवेदन
यूटिलिटी
मिठाई बनाने के लिए खरीद रहे बादाम-काजू, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
मिठाई बनाने के लिए खरीद रहे बादाम-काजू, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
हेल्थ
How Eyes Reveal Heart Problems: आंखों में दिखें ये लक्षण तो समझ लें दिल में होने वाली है दिक्कत, तुरंत बुक कर लें डॉक्टर का अपॉइंटमेंट
आंखों में दिखें ये लक्षण तो समझ लें दिल में होने वाली है दिक्कत, तुरंत बुक कर लें डॉक्टर का अपॉइंटमेंट
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget