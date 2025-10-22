फ्लैट में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना में अप्लाई करने का नया तरीका

पूरी प्रोसेस नार्मली 15 से 30 दिनों में पूरी हो जाती है. इसके बाद नेट मीटरिंग सिस्टम के जरिए आपका सोलर पैनल ग्रिड से जुड़ जाता है. उसी दिन से आपकी खुद की बिजली बननी शुरू हो जाती है. सरकार की ओर से दी जाने वाली 30% से 60% तक की सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाती है.