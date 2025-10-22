एक्सप्लोरर
फ्लैट में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना में अप्लाई करने का नया तरीका
PM Surya Ghar Yojana: बिजली बिल से राहत पाने का आसान तरीका अब सोलर पैनल है. जानें कैसे फ्लैट में भी लगवा सकते हैं पैनल और सूर्य घर योजना के जरिए सरकार से सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं.
आजकल लोग बढ़ते बिजली बिलों से परेशान हैं. खर्च कम करने के लिए वह लगातार नए तरीके खोजते रहते हैं. अब इसमें भारत सरकार की ओर से भी मदद दी जा रही है. सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की है.
