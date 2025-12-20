दौसा: 'विभाग से कोई आए तो उसे पेड़ से बांध दो', बिजली चोरी को लेकर BJP विधायक का विवादित बयान

राजस्थान के दौसा जिले की लालसोट सीट से बीजेपी विधायक रामविलास मीणा ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने अपने इलाके के लोगों से कहा है कि क्षेत्र में बिजली चोरी पर कार्रवाई के लिए आने वाली बिजली निगम की वीसीआर (विजिलेंस कमर्शियल रिपोर्ट) टीम को वहीं पर बिठाकर खुद को फोन किए जाने, पेड़ से बांध देने और गाड़ी की हवा निकाल कर उसे पंचर कर देने को कहा है.

बीजेपी विधायक का यह विवादित और बेतुका बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में विधायक रामविलास मीणा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं. वीडियो में विधायक रामविलास मीणा ग्रामीणों के बीच मौजूद दिखाई दे रहे हैं और ग्रामीणों से वीसीआर कार्रवाई करने आई टीमों का विरोध की छूट देते नजर आ रहे है.

'विभाग से कोई आए तो उसकी गाड़ी पंक्चर कर दो'

उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी वीसीआर के नाम पर कार्रवाई के लिए आए, तो उसे रोक लिया जाए और गाड़ियों की हवा निकाल दी जाए. वायरल वीडियो में उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को पेड़ से बांध दो, आगे जो होगा, मै उसे देख लूंगा.

ग्रामीणों ने वीसीआर टीम पर लगाए थे आरोप

दरअसल दो दिन पहले सिसोदिया गांव में ग्रामीणों ने बिजली निगम टीम पर वीसीआर के नाम पर अवैध वसूली के आरोप लगाए थे, जिसके बाद सूचना मिलने पर विधायक मौके पर पहुंचे. इस दौरान विधायक ने कहा कि लालसोट में वीसीआर के नाम पर अवैध वसूली का खेल नहीं चलेगा, यदि कोई वीसीआर भरने आए उन्हें रोक लो और मुझे फोन कर दो, मैं दस मिनट में आ जाऊंगा, वीसीआर के लिए आने वाली टीम की गाड़ियों की हवा निकाल दो, उस टीम को पेड़ से बांध दो.

हालांकि सवाल यह उठता है कि अगर सत्ता पक्ष के विधायक ही इस तरह लोगों को उकसाएंगे तो विभाग बिजली चोरी कैसे रोकेगी. इस तरह के बयानों के बाद बिजली चोरी करने वालों के हौसले और बुलंद होंगे.